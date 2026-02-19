יום חמישי, 19.02.2026 שעה 10:08
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

אבוקסיס יוצג בסכנין: לא רוצה שיגידו שהלכנו לים

המאמן במסר לשחקניו החדשים: "אני מאמין בכם, עד הדקה האחרונה אנחנו נלחמים. רוצה קבוצה מנצחת". אוהד קדוסי יחזור בסוף השבוע ויצטרף לצוות המקצועי

|
יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)
יוסי אבוקסיס (רועי כפיר)

יוסי אבוקסיס, מאמנה החדש/ישן של בני סכנין שעל מועמדותו פורסם לראשונה ב-ONE, יוצג היום (חמישי) לאחר האימון באופן רשמי בפני התקשורת. אבוקסיס שהעביר אתמול את אימון הבכורה קיים אסיפה קצרה לפני האימון, במהלכה העביר מסר חד וברור לשחקנים: "אני מאמין בכם. יש חומר שחקנים טוב. תאמינו בעצמכם. לא רוצה שיגידו שסכנין סיימה את העונה והלכה לחוף הים. עד הדקה האחרונה אנחנו נלחמים. אני רוצה קבוצה מנצחת".

המאבק על הפלייאוף

אבוקסיס מודע לכך שהסיכוי להגיע לפלייאוף העליון קיים, בעיקר לקראת המחזור הקרוב בו הפועל פתח תקווה השישית בטבלה תצא לסמי עופר מול מכבי חיפה, וסכנין תארח את הפועל ת"א. בין סכנין למלאבסים יש פער של 4 נקודות בלבד, כל זאת שלושה מחזורים לסיום העונה הסדירה, כאשר גם מכבי נתניה נמצאת עם סיכוי לפלייאוף.

לנתניה, כמו הפועל פ"ת, מצפה משחק סופר קשה מול בית"ר ירושלים, מה שמבטיח מחזור מרתק ביחס למאבק על הכרטיס לפלייאוף. אוהד קדוסי, שעל מינויו כעוזרו של אבוקסיס פורסם לראשונה ב-ONE, צפוי לחזור בסוף השבוע מחופשה בתאילנד ולהצטרף רשמית, אחרי שבצוות יש גם את מאמן השוערים המוערך עיד ברברה, שהצליח לגדל ולטפח מספר שוערים כמו מוחמד אבו ניל ועבד יאסין בסכנין וליאור גליקליך בריינה, ואת מאמן הכושר טארק נאטור שגם הוא זוכה להערכה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה? נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */