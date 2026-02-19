האיש שהכניע אימפריות: הוג זוהר בבודו גלימט

קאספר הוג היה בלתי ניתן לעצירה אתמול (רביעי). החלוץ הדני של בודו גלימט החל את החגיגה על חשבון אינטר עם מסירת עקב מרהיבה לכיוונו של סונדרה פט, שהעלה את הקבוצה הצפונית ליתרון במשחק הראשון בפלייאוף בליגת האלופות. פרנצ'סקו פיו אספוזיטו השווה למובילה האיטלקית, אבל הערב היה צבוע בצהוב-שחור בזכות הוג. בדקה ה-61 הוא משך לכיוונו שני בלמים ואז הסיט את הכדור לכיוונו של יינס פטר האוגה – אקס מילאן, שהיה מאושר לשלוח טיל לרשת היריבה העירונית מסן סירו. 3 דקות חלפו, ואחרי שני בישולים התכבד הסקורר להבקיע גם בעצמו, לקבוע 1:3 ולקרב את בודו גלימט לכרטיס סנסציוני לשמינית הגמר.

ההישג הזה עשוי להיות מופלא עוד יותר אם זוכרים כי סגנית אלופת נורבגיה לא ניצחה ב-6 המחזורים הראשונים של שלב הליגה. סיכוייה להיכנס ל-24 הראשונות נראו קלושים למדי לקראת המפגשים מול מנצ'סטר סיטי ואתלטיקו מדריד בינואר, אבל להוג היו תוכניות משלו. כאשר ארלינג הולאנד הגיע לביקור מולדת, הוא נאלץ לחזות מקרוב בהצגה של הדני שהבקיע צמד כבר במחצית הראשונה. נגיחה מזווית קשה וסיומת פנטסטית במתפרצת הותירו את ג'אנלואיג'י דונארומה חסר אונים, ובודו גלימט השיגה 1:3. כדי לעלות, היא הייתה זקוקה לניצחון גם במטרופוליטנו אצל צ'ולו סימאונה ואלכסנדר סורלוט, וזה בדיוק מה שקרה. הוג השלים את המהפך כאשר דחק פנימה אחרי ערבוביה ברחבה, והחגיגה הייתה גדולה.

אז יש לו 4 שערים ו-2 בישולים ב-3 ניצחונות מול אימפריות מאנגליה, ספרד ואיטליה. זה מאזן יוצא דופן אפילו עבור חלוץ שהוכתר למלך השערים של הליגה האירופית בעונה שעברה, אז דהרה בודו גלימט עד לחצי הגמר. 7 כיבושים היו להוג, כולל צמד ב-1:3 על מכבי תל אביב, והוא דורג בפסגה לצד ברונו פרננדש. כוכב מנצ'סטר יונייטד לא משחק העונה במסגרת אירופית, אבל הוג בהחלט כן, והוא נחוש להפיק את המקסימום ולזכות בתהילה.

קאספר הוג נוגח לרשת מול סיטי (IMAGO)

בדנמרק עוקבים אחרי הנסיקה ומתקשים להאמין למראה עיניהם. הרי הוג היה עד לא מכבר שחקן שולי לחלוטין שלא הצליח בקבוצות קטנות במולדתו. הוא אמנם קרע רשתות בנוער של ראנדרס, אבל המעבר לבוגרים לא עלה יפה. החלוץ בקושי ראה דשא, לא הוכיח את עצמו באף משחק, סבל מרצף פציעות, והמצב היה כה עגום שהוא הושאל תחילה לאיסלנד, ואז שוחרר לטובת הוברו בליגה השנייה בדנמרק. "לא היתה ברירה. עשינו איתו כל מה שאפשר, וזה לא עבד", אמר אז המנהל הספורטיבי של ראנדרס, סורן פדרסן.

אולבורג החזירה אותו לליגה הבכירה כאשר הוא היה בן 20, אבל גם שם התסריט היה מתסכל. במהלך עונת 2021/22 קיבל הוג ביקורת על עודף משקל, ובתחילת עונתו השנייה במועדון נפצע קשה בראשו בתאונה ביתית כלשהי. הפרטים המלאים על האירוע לא פורסמו, אך המצב היה חמור בהחלט. "הייתי מחוסר הכרה במשך זמן רב עד שמצאו אותי. התעוררתי בבית חולים עם שברים בגולגולת וזעזוע מוח. עברתי ימים בטיפול נמרץ, וזו הייתה זו תקופה קשה מאוד עבור משפחתי. אני מאושר שהתאפשר לי לחזור לשחק כדורגל כעבור חודשיים בלבד. זה סוג של נס", סיפר החלוץ בדיעבד.

קספר הוג מאושר (IMAGO)

העניין הוא כי אולבורג כבר ממש לא האמינה בשחקן שלא מסוגל להבקיע, ורק נוטה להיפצע על המגרש ומחוצה לו. היא חיפשה דרך להיפטר מהוג, ואף קבוצה דנית לא הביעה בו עניין מינימלי. זה היה העיתוי בו נכנסה לתמונה סטאבק, שבדיוק עלתה לליגה הראשונה בנורבגיה, והמאמן לארס בוהינן הצליח לשכנע את החלוץ לעבור צפונה. הוג היה סקפטי מאוד לגבי המהלך, וסבר כי מדובר בצעד אחורה, אבל התלהב מכך שמישהו באמת האמין בו. אז הוא נתן את הסכמתו, וסטאבק קיבלה אותו בתחילת 2023 בהשאלה כמעט חינם, עם אופציית רכישה בגובה 350 אלף אירו.

מיותר לציין כי מעטים מאוד שמעו עליו, והעיתונאים הנורבגים רצו להבין במי מדובר. בראיון הראשון אחרי המעבר, נשאל הוג מה הביא אותו לנורבגיה והשיב: "הבחורות כאן יפות מאוד, ואני פנוי". זו הייתה הכותרת הגדולה, שהביאה לו חשיפה לא מבוטלת, במיוחד כי הוא בחר ללבוש את החולצה מספר 69 בסטאבק. החיים ליד אוסלו עשו לו טוב, והוא הבקיע 5 שערים ב-11 משחקי הליגה הראשונים שלו. לאחר מכן, נפצע הוג כהרגלו והחמיץ את כל הסיבוב השני, אבל הנהלת בודו גלימט כבר שמה עליו עין. אז סטאבק מימשה את אופציית הרכישה, ומיד שיווקה אותו ברווח תמורת 700 אלף אירו.

קאספר הוג מודה לאלוהים (IMAGO)

אז הוג נדד לפני שנתיים לחלק הצפוני של נורבגיה על תקן שחקן חסר ניסיון ולא מוכח, אך מאמן בודו גלימט, קייטיל קנוטסן, הוא אשף נדיר בליטוש כישרונות. המועדון בדרך כלל פוגע בינגו עם הרכישות בזכות המחקר המעמיק שמתבצע מראש, וגם הוג התאים לפאזל שהרכיב הבוס במערך 3-3-4 שלא משתנה אף פעם. עברו בדנמרק וציטוטים על בחורות גרסו אמנם שמדובר בבליין, אך גם בתחום האופי הייתה התחזית של בודו גלימט נכונה. הוג החליט לא להתראיין יותר לתקשורת, להתמקד בכדורגל בלבד, והקפטן פטריק ברג העיד: "קאספר עובד קשה מאוד בכל יום. הוא מגיע לאימונים במצב רוח טוב, משקיע מאמץ עליון ותמיד עוזר לנו. גם כשהוא לא מבקיע, הוא תורם המון למשחק הקבוצתי".

וזה בהחלט נכון. הוג הוא חיית רחבה עם איסנטינקטים טובים ליד השער, אבל הוא נייד ויודע גם לנהל את המשחק ולחלק מסירות זהב. כל מי שצפה בשני הבישולים שלו אתמול מבין עד כמה ראיית המשחק שלו משובחת. בבודו גלימט הוא צבר ביטחון עצמי, והעבודה עם קנוטסן הפכה אותו לשחקן שלם הרבה יותר. "קאספר עבר שינוי אישיותי. הוא קאספר אחר עכשיו, והמחויבות שלו לא יודע גבול", אמר המנטור. "היחסים בינינו נהדרים. קנוטסן גרם לי ללכת בכיוון הנכון. במועדון הזה כולם מקצוענים, וגם אני חייב להיות מקצוען. אני כל כך מאושר שהגעתי לכאן", קובע הוג.

קייטיל קנוטסן (IMAGO)

אז בעונת 2024 היו לו 12 שערים ב-23 הופעות בדרך לזכייה באליפות. בעונת 2025 אמנם פספסה בודו גלימט את הכתר לטובת ויקינג, אבל הוג הבקיע 17 פעמים בליגה. רובן היו לפני הסתיו, כי בשלהי השנה שעברה הוא עבר תקופת משבר מסוימת. הבעיה החלה עם החמצת פנדלים בשני המשחקים בשלב הליגה של ליגת האלופות – הן מול סלביה פראג והן נגד טוטנהאם. בודו גלימט פספסה ניצחונות בגלל החטאות אלה, והוג נקלע לבצורת. ללא השערים שלו, לא הצליחה בודו גלימט לצבור נקודות בזירה האירופית, אבל קנוטסן המשיך לסמוך עליו בעיניים עצומות.

"קאספר עבד קשה, והכל יסתדר לו בסופו של דבר", אמר המאמן. וכך היה. מנצ'סטר סיטי, אתלטיקו מדריד וכעת גם אינטר חוו זאת על בשרן, ובדנמרק נשמעות הדרישות לזמנו בהקדם לסגל הנבחרת. עד עכשיו אין להוג אפילו הופעה אחת, אך בכושרו הנוכחי הוא עשוי להועיל מאוד בפלייאוף העליה למונדיאל בו יפגשו הדנים את צפון מקדוניה, ואז אולי גם את צ'כיה או אירלנד. ראסמוס הוילונד אמנם חזר לחיים בנאפולי, אבל הוג עשוי לתת לו פייט לא רע, ובגיל 25 ייתכן שזה גם העיתוי הנכון לשקול צעד גדול קדימה בקריירה קיץ הקרוב.

הצעות לא יחסרו לו, אבל בודו גלימט לא תמהר למכור אותו, אלא אם לא ניתן יהיה לסרב לסכום מכובד ביותר. וחוץ מזה, איך אפשר לעזוב קבוצה כה מושלמת ולנטוש את הבחורות הנורבגיות? עד שזה יקרה, המטרה היא ללכת רחוק ככל הניתן עם המומנטום הנוכחי בליגת האלופות, ולשם התחלה להשלים את העבודה מול אינטר בסן סירו בשבוע הבא.