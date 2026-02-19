ברק בכר: בנסון מוסיף מימד של איכות אחרת

מכבי חיפה נערכת למפגש בשבת ב-17:30 מול הפועל פתח תקווה בסמי עופר, כשהיא מקווה להשיג ניצחון שני ברציפות בליגה אחרי ה-0:4 הנפלא על בני סכנין במחזור הקודם. היום (חמישי) קיים ברק בכר מסיבת עיתונאים ודיבר על מצב הסגל וההכנות של הירוקים. בנוסף, גיאורגי ירמקוב הצטרף אליו וסיפר על ההכנות והעתיד שלו במועדון.

ברק בכר אמר לקראת המשחק מול הפועל פ”ת: “לא סתם הם במקום השישי, קבוצה מאוד טובה ומגוונת. זו קבוצה שאם לא נבוא כמו שצריך היא יודעת להעניש. אנחנו רוצים להיראות טוב ולהמשיך במומנטום מהמשחק האחרון”.

כמה השילוב בין בנסון לגורה משפיע על הקבוצה: “יש לנו הרבה שחקני כנף טובים אבל ברור שבנסון מוסיף מימד של איכות אחרת. ראינו את זה מהאימון הראשון, והוא עדיין רק ב-50% יכולת. בכל משחק יש את הסיפור שלו, אני בטוח שכל היריבות מתכוננות ונצטרך לדעת להביא גם דברים נוספים”.

מנואל בנסון, רק ב-50% מיכולתו (עמרי שטיין)

כשנשאל על המטרות בטבלה לסיום העונה הגיב: “קודם כל צריך לייצר רצף ויציבות בתוצאות, רק אחר כך נוכל להסתכל יותר גבוה בטבלה. כרגע אנחנו במקום החמישי ולא רחוקים מהשלישית והרביעית. כרגע חשוב להתרכז במשחק ולנצח קבוצת פלייאוף טובה”.

על פדראו: “אי אפשר לספר עכשיו את כל הסיפור. הוא עשה שיקום, נראה שמתקרב לחזרה אבל עדיין צריך לחזק ולקבל ביטחון בעצמו. כמובן שעבר הרבה זמן, מקווים שיחזור כמה שיותר מהר. האם יחזור השנה? מקווה שכן, אבל לא רוצה סתם לצאת בהצהרות”.

פדראו. מתקרב לחזרה למגרשים (עמרי שטיין)

בנוגע למצב של שאר הפצועים: "לעלי מוחמד יש דלקת בכף הרגל והוא ינסה להתאמן היום ואולי גם יפתיע אותנו. איתן אזולאי מתקדם, וגם קני סייף. סיכוי גבוה שהם יעמדו לרשותנו נגד הפועל ת”א במשחק הבא. גם דולב חזיזה חזר וזה חשוב, כי נוכל להרים את הרמה ככל שיחזרו שחקנים בהמשך הדרך”.

גיאורגי ירמקוב הוסיף: “אנחנו מתכוננים להפועל פ”ת ויודעים איך הם משחקים, איך הם לוחצים. זו קבוצה חזקה ואנחנו צריכים להתכונן היטב כדי להשיג את 3 הנקודות”.

השוער נשאל על היכולת הטובה שהציג ושמועות המעבר: “באופן אישי הרבה יותר חשובה התוצאה של הקבוצה, לא היכולת שלי. אני מאוד שמח להיות בקבוצה הזו עם הקהל הזה, שהתמיכה שלו מאוד חשובה לי. הפוקוס שלי הוא רק על מכבי חיפה כדי שנוכל להשיג כמה שיותר נקודות. אני מרוכז רק במכבי חיפה, לגבי הקיץ אני בקשר עם המועדון אותו אני מכבד”.

גיאורגי ירמקוב, "מרוכז רק במכבי חיפה. לגבי הקיץ אני בקשר עם המועדון" (עמרי שטיין)

עוד אמר השוער: “אני עושה את העבודה שלי ומשתפר בכל יום. אם לא משתפרים אז הרמה דועכת. זה חשוב להתקדם ביכולת כקבוצה בגלל שהדבר הכי חשוב הוא לנצח. חשוב שהשחקנים יבינו את הדרישות של המאמנים ויעזרו בהם כדי לחזק את היכולות שלהם”.

מה הוא חשב בזמנו כשחתם על מכבי חיפה: “ידעתי שהמועדון הופיע בליגת האלופות וראיתי משחקים. ברגע שהתעמקתי הבנתי את ההיסטוריה והתרבות של המועדון שבו חתמתי. אחרי כשבעה חודשים פה אני יודע קצת עברית ומבין הרבה”.

הנבחרת האוקראינית: “אני רוצה להיות שם, זה כבוד גדול לייצג את הנבחרת הלאומית ברגעים חשובים. רוצים להעפיל, המשחק הראשון יהיה מול שבדיה וזה חלום עבורי להיות שם. אכבד את ההחלטה של המאמן ואמשיך לעבוד קשה”.