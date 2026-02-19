יום חמישי, 19.02.2026 שעה 08:49
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

גולדברג טרם קיבל הצעה, סק ועיסאת יפתחו

מכבי חיפה רוצה שהבלם ימשיך, אבל עדיין לא החל משא ומתן בין הצדדים, מה שמאפשר לו לבחון אופציות נוספות. הירוקים יצטרכו לקבל החלטה גם לגבי פדראו

|
פדראו ושון גולדברג (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)
פדראו ושון גולדברג (רדאד ג'בארה ועמרי שטיין)

מכבי חיפה תחזור היום (חמישי) להתאמן ולהאיץ את הכנותיה לקראת משחק הליגה הקרוב מול הפועל פתח תקווה. במועדון הירוק קיימת דריכות גדולה לקראת ההתמודדות, כאשר לא פחות מ-30,000 צופים צפויים לאכלס את היציעים. בחיפה מצפים לרבבות ירוקים שיגיעו לדחוף את הקבוצה, אך גם האורחת מאם המושבות צפויה להביא איתה קהל רב שיעניק אווירה של משחק צמרת לכל דבר.

העובדה שהמשחק שובץ לשעה מוקדמת (17:30) צפויה להביא קהל רב של משפחות וילדים משני המחנות. המאמן ברק בכר יתרגל במהלך אימון היום, או לכל המאוחר מחר, את ההרכב המסתמן, כשהמטרה היא לחבר ניצחון שני ברציפות לאחר ה-0:4 המרשים מול בני סכנין במחזור החולף.

בכר שומר על הכלים ההתקפיים

על פי התרגול המסתמן, בכר צפוי להמשיך לתת את הקרדיט בחלק הקדמי למנואל בנסון, קנג'י גורה וגיא מלמד. מתחת לשלישייה הקדמית ינווטו את המשחק סדריק דון ומיכאל אוחנה. בצוות המקצועי מבינים את חשיבות המשחק מול קבוצה שהוכיחה את עצמה העונה בעיקר בחלק ההתקפי, והמסר לשחקנים הוא לשמור על ריכוז גבוה לאורך כל 90 הדקות.

מנואל בנסון (עמרי שטיין)מנואל בנסון (עמרי שטיין)

בגזרת הפצועים, קני סייף, איתן אזולאי ועלי מוחמד לא צפויים להיות בסגל למשחק הקרוב. השלושה אמורים לחזור לפעילות בהדרגה לקראת המשחק המסקרן מול הפועל תל אביב במחזור הבא.

המעמד של שון גולדברג

מי שימשיך בשלב זה על הספסל הוא הבלם שון גולדברג. מעבר לפן המקצועי, גולדברג מסיים את חוזהו בתום העונה ועד כה לא קיבל הצעה רשמית להאריך את ההתקשרות. בחיפה אמנם לא מסתירים את הרצון לראות את הבלם ממשיך במועדון בשנתיים הבאות, אך העובדה שטרם החל משא ומתן רשמי מאפשרת לשחקן לבחון אופציות נוספות אם יגיעו כאלו.

מאז חזרתו מהפציעה, גולדברג מתקשה לסלול את דרכו חזרה ל-11, בעיקר בשל היכולת הגבוהה שמציג הבלם הצעיר ליסב עיסאת לצידו של עבדולאי סק. השניים מגלים תיאום מצוין במרכז ההגנה ונראה כי בשלב זה בכר מעדיף שלא לגעת בציוות שעובד.

ליסב עיסאת חוגג (עמרי שטיין)ליסב עיסאת חוגג (עמרי שטיין)

סימני שאלה סביב פדראו

במבט לעונה הבאה, מצבת הבלמים של הירוקים הופכת לצפופה במיוחד. בהנחה שסק ימשיך, למועדון יהיו שלושה בלמים ברוטציה הבטוחה: סק, עיסאת ואלעד אמיר שאמור לשוב לאימונים עד תום העונה לאחר פציעה ארוכה.

פדראו (עמרי שטיין)פדראו (עמרי שטיין)

הסיטואציה הזו מעמידה בסימן שאלה את עתידו של פדראו. הבלם, שחזר לאחרונה לאימונים חלקיים וטרם ברור מתי יהיה כשיר במאת האחוזים, מחזיק בחוזה לעונה נוספת. במועדון יצטרכו לקבל החלטה לא פשוטה בנוגע למי מבין הבלמים יישאר, כאשר השארתו של גולדברג עשויה לבוא על חשבון הבלם הזר.

