דיילה: יש פה סגל שיכול לנצח כל קבוצה בליגה

אחרי שאיבדה שתי נקודות יקרות בצמרת בעקבות תיקו מאופס מול בית”ר ירושלים, מכבי תל אביב תפגוש ביום שבת ב-15:00 את מ.ס אשדוד. היום (חמישי) מאמן הקבוצה, רוני דיילה, קיים מסיבת עיתונאים לקראת המשחק הקרוב ובה דיבר על מצב הסגל וההכנות.

רוני, הופתעת מבית"ר ירושלים? היא עדיין לפניכם בטבלה. במשחקים הקודמים הייתם יותר טובים, חשבת שיהיה קל יותר?

"לא הופתעתי בכלל, ידעתי בדיוק לאן אני מגיע. ההופעה שלנו לא הייתה כפי שהיא צריכה להיות. דיברתי על המחויבות, להיות קומפקטיים, להיות הגב אחד של השני, להיות אמיצים עם הכדור. זה מה שראינו במשחקים האחרים, אבל הכל בחיים קשור בללמוד, זה היה המבחן הראשון האמיתי שלנו, מעדנו בעבר במשחקים כאלה, זה היה משחק מסוג אחר. אני מרגיש שלמדנו הרבה מהמשחק הזה, וגם קיבלנו משהו מהמשחק הזה. ננסה להמשיך להיות בלתי מנוצחים ולחזור לרמה שהיינו בה ואפילו יותר מזה כי יש הרבה איכות בקבוצה הזו. זה לא קשור ליריבה אלא אלינו, אם נשחק טוב, אפשר לנצח כל קבוצה".

אחד השינויים הגדולים שעשית היה לשחק יותר התקפי, ההרכב במשחק מול בית"ר לא היה התקפי והיה דומה לזה של לאזטיץ'. מה הסיבה ששינית את ההרכב בירושלים?

"חשבתי שזה ההרכב הטוב ביותר למשחק מול בית"ר. טייריס יכול לשחק כמגן ימני, זה לא משנה מי משחק איפה, לא היינו טובים מספיק במשחק, לא רצינו מספיק את הכדור ולא היינו מספיק מדויקים. אני לא מדבר על בית"ר, אלא על הקבוצה שלי ועל מה אנחנו צריכים לעשות. יש לנו סגל טוב, אבל צריכים אופציות בצד ימין ושמאל של ההגנה. נראה מה יקרה בעתיד, צריכים אופציות בקבוצה ויש לנו בלמים טובים".

רז שלמה יחזור לשחק העונה?

"כן, הוא משתפר, עוד כמה שבועות הוא אמור לחזור, אני לא יודע בדיוק, אולי בין שבועיים לשלושה".

רוני דיילה (שחר גרוס)

שיחקתם עד המשחק מול בית”ר כדורגל ישיר, מסירות קצרות, בילד אפ והנעת כדור. בירושלים הקבוצה כל המשחק פשוט שלחה כדורים ארוכים קדימה וכולם היו לא מדויקים. זו הייתה אסטרטגיה או לחץ?

"זה היה רק משחק אחד ואי אפשר להסיק אחרי משחק אחד. מה שעשינו לא היה מספיק טוב. רצינו לשחק, אבל לא עשינו את זה וזה מה שהראיתי לשחקנים. אולי האווירה השפיעה, אולי המגרש שלא היה מושלם, אבל צריכים להיות אמיצים כקבוצה, אם מפסידים אז להפסיד עם לב, אבל לא ראיתי את הלב במשחק הזה ומזה צריכים ללמוד. לא משנה מי מולך, לא תשחק תמיד מושלם, אבל תמיד אתה מקבל משהו מהמשחק. בכל זאת הוצאנו תיקו במגרש שבו הפסדנו פעמיים בעונה שעברה והפסדנו להם 6:2 בבית העונה. אז נבנה את זה צעד צעד ונדחוף קדימה כי הקבוצה שלנו איכותית מאוד".

שיחקת כמאמן נגד שחקנים שאימנת בעבר?

"שיחקתי מול העוזר שלי כשהייתי בארצות הברית, אני חושב שהתמודדתי מול שחקני עבר שלי. זה יהיה נחמד עבורי לראות את ניר יותר מאשר עבורו".

איך אתה מנתח את המשחק של אשדוד ומה אתה חושב עליה?

"קבוצה ישירה, פיזית, חזקה ומהירה מקדימה ובכנפיים. הם כמעט הוציאו משהו מבאר שבע וזה מראה שהם איכותיים. ניר ביטון מוח של כדורגל ובן אדם טוב ואני בטוח שהוא יכין אותם היטב".

לפני שבאת הסגל לא היה טוב מספיק, אתה חושב שזה מספיק שהבאתם רק שחקן אחד?

"אני לא יכול לחשוב על זה, רק על מי שפה. הדבר האחרון שאני רוצה זה עוד שחקנים, יש 23, חלק על הספסל, המועדון עשה עבודה פנטסטית, הרבה שחקנים עזבו, יש כאן סגל שיכול לנצח כל קבוצה בליגה וזו הרגשה טובה עבורי, לא מרוכז במי שלא פה, אם אשאר פה ונעבוד קדימה ברור שנצטרך לחשוב על הקיץ איך להשתפר, אבל יש פה שחקנים טובים ולא קל למצוא שחקנים שיכולים לשפר את הקבוצה, זה קשה".

רוני דיילה ואמיר סהיטי (שחר גרוס)

אנדרדה לאורך העונה נשאר לעיתים מחוץ לסגל, הוא צריך לעשות משהו אחרת?

"ישבנו והיינו צריכים לקבל החלטה, הוא חלק חשוב מהקבוצה הזו והוא לא יכול תמיד להיות מחוץ לסגל, זו רוטציה, הוא יכול להגיע גם ישירות להרכב אחרי שלא היה בסגל, יש שמונה זרים וכולם חשובים, כל אחד בדרך שלו, וצריכים לקבל החלטות בימים שאחרי משחקים. זו הייתה החלטה קשה ועכשיו הוא צריך לעבוד קשה ולהקשיב למה שאנחנו אומרים כדי להשתפר, נעשה מה שצריך כדי להוציא ממנו את המיטב. היה משחק אחד ששיחק בכנף, זה חשוב שיידע לשחק בעמדות נוספות".

סהיטי: המשחק האחרון היה פחות טוב עבור כולנו

גם שחקן הקבוצה, אמיר סהיטי, דיבר במסיבת העיתונאים.

אמיר, איך אתה מרגיש אחרי המשחק בירושלים?

"ניסינו לנצח, לא שיחקנו טוב, כולנו, אנחנו צריכים להיות יותר מרוכזים בכל משחק. לא ניצחנו, אבל לקחנו נקודה. האיכות שלנו לא הייתה טובה, המחצית הראשונה הייתה טובה יותר והיו לנו הזדמנויות, אבל זה הכדורגל וזה יכול לקרות. צריכים לשכוח מהמשחק הזה ולהתרכז במשחק הבא".

שינית עמדה במשחק האחרון, איך הרגשת בצד שמאל?

"אני כאן עבור הקבוצה והמאמן, זה לא משנה אם אני משחק בימין או בשמאל, אני רוצה לנצח. העבודה שלי היא לתת 100%. זה לא היה המשחק הכי טוב שלי, אבל זה יכול לקרות וזה הכדורגל. אני כאן כדי לתת מאה אחוז עבור הקבוצה כדי שתנצח".

אמיר סהיטי (שחר גרוס)

אחרי המשחק האחרון, איפה היו הקשיים שלך במשחק האחרון ביחס ל-3 האחרים?

"אני לא יודע, זה לא רק אני, זה כל הקבוצה. כולם לא שיחקו טוב וזה יכול לקרות. המגרש לא היה טוב במיוחד, איבדנו יותר מדי כדורים, צריכים להיות יותר מרוכזים וקומפקטיים, לשחק יותר מהר. צריך לשכוח מזה ולחשוב על המשחק הבא, זה יותר חשוב".

היריבה בשבת היא לא כזו שלוחצת גבוה או מניעה כדור, אלא יותר ישירה ויושבת מאחור. איזה סוג של משחק אתה מרגיש שיהיה ומה המפתחות?

"נשחק בבית ונזכה לתמיכה מהקהל שלנו, צריכים לתת 200% בבית, כל משחק הוא לא קל, משחקים בבית כדי לקחת שלוש נקודות. יש איכות גדולה בקבוצה הזאת ואני חושב שננצח. התכוננו היטב".