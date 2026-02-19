רבע 3, 00:42: מכבי ת"א - בני הרצליה 63:83

גביע המדינה יוענק בסיום הערב (חמישי) למכבי תל אביב או לבני הרצליה שמתמודדות בשעה זו אחת נגד השנייה בגמר הגדול. שתי הקבוצות הציגו רבע אחרון נהדר בחצי הגמר שסייע להן להעפיל אל מעמד הגמר. הצהובים גברו על הפועל ירושלים עם דקות הכרעה נהדרות, ובני הרצליה עשתה זאת מול הפועל העמק עם תצוגה של צ'ינאנו אונואקו ברגעי ההכרעה.

מכבי תל אביב היא שיאנית הזכיות בגביע המדינה עם 46 זכיות, האחרונה שבהן ב-2025. הצהובים של עודד קטש נמצאים בתקופה טובה, כשמעבר לניצחון על הפועל ירושלים בחצי הגמר, הם גברו 106:111 על באיירן מינכן בהארכה ביורוליג ולפני כן חגגו מול רעננה (89:106), הכוכב האדום (82:83), פרטיזן בלגרד (93:95) וגם עירוני קריית אתא (86:108).

מהצד השני של המתרס, הרצליה זכתה פעמיים לאורך ההיסטוריה שלה בגביע: ב-1995 וב-2022, וסיימה עוד שלוש פעמים כסגנית. יהוא אורלנד ושחקניו מגיעים למפגש בכושר פשוט פנטסטי, כאשר ניצחו ב-15 מ-16 משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, כולל נגד יריבות כמו הפועל ירושלים והפועל חולון, כשההפסד היחיד היה מול הפועל תל אביב בתקופת הזמן הזו. הקבוצה מהשרון כרגע עם תשעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לצד גביע המדינה (רדאד ג'בארה)

בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)

ג'יילן הורד (רועי כפיר)

רבע ראשון: 23:31 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, פרדי בורדיון, נואה קרטר, אלייז’ה סטיוארט וצ’ינאנו אונואקו.

אוהדי מכבי תל אביב צבעו את ההיכל בצהוב (רדאד ג'בארה)

גם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד ג'בארה)

הג'אמפ בול שפתח את המשחק שיכריע מי תזכה בגביע המדינה (רדאד ג'בארה)

אלייז'ה סטיוארט (רדאד ג'בארה)

הטירוף החל עם צליפה מהשלוש של פרדי בורדיון שנענתה בשלשה של וויל ריימן שהוציאה מעט מאיזון את האורחת בהיכל כשג’יילן הורד סיפק שש נקודות מהירות לצד החטאות מצד דנבר ג’ונס ונואה קרטר. ג’ימי קלארק הגדיל לעשות עם זריקה מדויקת מחוץ לקשת בדרך לפער שמונה, לפני שפרדי בורדיון צימק בחזרה לחמש.

רומן סורקין מנסה לעצור את אלייז'ה סטיוארט (רדאד ג'בארה)

ג'יילן הורד עם החגיגה (רועי כפיר)

מקס היידיגר עלה לפרקט והחל במופע עם שלוש שלשות מדויקות, כשבתווך מרסיו סנטוס, רומן סורקין והורד מדייקים מהקו כדי לשמור על יתרון זהיר במצב של 21:22, פחות משתי דקות לסיום הרבע. גור לביא נשלח אל הקו, דייק משם והתקפה לאחר מכן הוסיף לייאפ כשסנטוס סגר את הרבע עם לייאפ.

מקס היידגר (רועי כפיר)

די ג'יי ברנס (רועי כפיר)

ג'ף דאוטין ג'וניור מאושר (רועי כפיר)

רבע שני: 39:59 למכבי תל אביב

המארחת עלתה לראשונה בהתמודדות ליתרון דו ספרתי אחרי שלשה של הקפטן ג’ון דיברתולומאו. אחרי דקות שחונות מצדה, הרצליה יצאה למתפרצת אותה אלייז’ה סטיוארט סיים בדאנק ועלה לראשונה על לוח התוצאות. החגיגה הייתה קצרה אחרי שסורקין צלף מחוץ לקשת. צ’ינאנו אונואקו, היחד שמכיר את המעמד בצד האורחת, ניסה מהשלוש ודייק.

אלייז'ה סטיוארט מטביע (רדאד ג'בארה)

מקס היידיגר מנסה לקלוע מול שמירה כפולה (רדאד ג'בארה)

סורקין היה זה ששוב הגיב עם זריקה מדויקת מהשלוש, אבל שלו לוגשי, הקפטן בצד הכחול, נכנס גם הוא לסטטיסטיקה עם שלשה משלו, אלא שהכוכב של מכבי תל אביב אמר את המילה האחרונה במלחמת השלשות עם עוד אחת נוספת, כשג’ימי קלארק המשיך להעמיק את הבור של האקסית בדרך ליתרון שיא במשחק עד כה - 17. רגע לפני הסיום, ג’ף דאוטין ג’וניור קבר עוד שלשה, כדי לסיים את המחצית הראשונה עם פער 20.

מרסיו סנטוס מנסה לחסום (רדאד ג'בארה)

צ'ינאנו אונואקו נשמר על ידי רומן סורקין (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי:

אונואקו עלה לדו ספרתי בנקודות עם שני לייאפים כשאליו סטיוארט הצטרף בג’אמפ שוט מחוץ לקשת בדרך לריצת 0:7, אבל שתי שלשות של אושיי בריסט הורידו את החזרה של האורחת מההפסקה לקרקע. היידיגר הותיר את נואה קרטר פנוי והאחרון צלף מרחוק, אבל הורד הטביע את הכדור ויחד עם זה את השאיפות של בני הרצליה לקאמבק ברבע הזה.