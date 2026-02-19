יום חמישי, 19.02.2026 שעה 22:19
כדורסל ישראלי  >> גביע המדינה

רבע 3, 00:42: מכבי ת"א - בני הרצליה 63:83

גמר גביע המדינה: חגיגה בצהוב על הפרקט בהיכל בזכות מחצית ענקית של רומן סורקין, כשהורד מסייע מול החבורה בכחול שלא מצליחה להוביל מהלכים התקפיים

|
דנבר ג'ונס וג'ימי קלארק במאבק על הכדור ועל הספרה 2 (רדאד ג'בארה)
דנבר ג'ונס וג'ימי קלארק במאבק על הכדור ועל הספרה 2 (רדאד ג'בארה)

גביע המדינה יוענק בסיום הערב (חמישי) למכבי תל אביב או לבני הרצליה שמתמודדות בשעה זו אחת נגד השנייה בגמר הגדול. שתי הקבוצות הציגו רבע אחרון נהדר בחצי הגמר שסייע להן להעפיל אל מעמד הגמר. הצהובים גברו על הפועל ירושלים עם דקות הכרעה נהדרות, ובני הרצליה עשתה זאת מול הפועל העמק עם תצוגה של צ'ינאנו אונואקו ברגעי ההכרעה.

מכבי תל אביב היא שיאנית הזכיות בגביע המדינה עם 46 זכיות, האחרונה שבהן ב-2025. הצהובים של עודד קטש נמצאים בתקופה טובה, כשמעבר לניצחון על הפועל ירושלים בחצי הגמר, הם גברו 106:111 על באיירן מינכן בהארכה ביורוליג ולפני כן חגגו מול רעננה (89:106), הכוכב האדום (82:83), פרטיזן בלגרד (93:95) וגם עירוני קריית אתא (86:108).

מהצד השני של המתרס, הרצליה זכתה פעמיים לאורך ההיסטוריה שלה בגביע: ב-1995 וב-2022, וסיימה עוד שלוש פעמים כסגנית. יהוא אורלנד ושחקניו מגיעים למפגש בכושר פשוט פנטסטי, כאשר ניצחו ב-15 מ-16 משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, כולל נגד יריבות כמו הפועל ירושלים והפועל חולון, כשההפסד היחיד היה מול הפועל תל אביב בתקופת הזמן הזו. הקבוצה מהשרון כרגע עם תשעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לצד גביע המדינה (רדאד גנשיא המדינה יצחק הרצוג ויו"ר איגוד הכדורסל עמוס פרישמן לצד גביע המדינה (רדאד ג'בארה)
בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)
גג'יילן הורד (רועי כפיר)

רבע ראשון: 23:31 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, פרדי בורדיון, נואה קרטר, אלייז’ה סטיוארט וצ’ינאנו אונואקו.

אוהדי מכבי תל אביב צבעו את ההיכל בצהוב (רדאד גאוהדי מכבי תל אביב צבעו את ההיכל בצהוב (רדאד ג'בארה)
גם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד גגם אוהדי בני הרצליה הגיעו בהמוניהם להיכל (רדאד ג'בארה)
הגהג'אמפ בול שפתח את המשחק שיכריע מי תזכה בגביע המדינה (רדאד ג'בארה)
אלייזאלייז'ה סטיוארט (רדאד ג'בארה)

הטירוף החל עם צליפה מהשלוש של פרדי בורדיון שנענתה בשלשה של וויל ריימן שהוציאה מעט מאיזון את האורחת בהיכל כשג’יילן הורד סיפק שש נקודות מהירות לצד החטאות מצד דנבר ג’ונס ונואה קרטר. ג’ימי קלארק הגדיל לעשות עם זריקה מדויקת מחוץ לקשת בדרך לפער שמונה, לפני שפרדי בורדיון צימק בחזרה לחמש.

רומן סורקין מנסה לעצור את אלייזרומן סורקין מנסה לעצור את אלייז'ה סטיוארט (רדאד ג'בארה)
גג'יילן הורד עם החגיגה (רועי כפיר)

מקס היידיגר עלה לפרקט והחל במופע עם שלוש שלשות מדויקות, כשבתווך מרסיו סנטוס, רומן סורקין והורד מדייקים מהקו כדי לשמור על יתרון זהיר במצב של 21:22, פחות משתי דקות לסיום הרבע. גור לביא נשלח אל הקו, דייק משם והתקפה לאחר מכן הוסיף לייאפ כשסנטוס סגר את הרבע עם לייאפ.

מקס היידגר (רועי כפיר)מקס היידגר (רועי כפיר)
די גדי ג'יי ברנס (רועי כפיר)
גג'ף דאוטין ג'וניור מאושר (רועי כפיר)

רבע שני: 39:59 למכבי תל אביב

המארחת עלתה לראשונה בהתמודדות ליתרון דו ספרתי אחרי שלשה של הקפטן ג’ון דיברתולומאו. אחרי דקות שחונות מצדה, הרצליה יצאה למתפרצת אותה אלייז’ה סטיוארט סיים בדאנק ועלה לראשונה על לוח התוצאות. החגיגה הייתה קצרה אחרי שסורקין צלף מחוץ לקשת. צ’ינאנו אונואקו, היחד שמכיר את המעמד בצד האורחת, ניסה מהשלוש ודייק.

אלייזאלייז'ה סטיוארט מטביע (רדאד ג'בארה)
מקס היידיגר מנסה לקלוע מול שמירה כפולה (רדאד גמקס היידיגר מנסה לקלוע מול שמירה כפולה (רדאד ג'בארה)

סורקין היה זה ששוב הגיב עם זריקה מדויקת מהשלוש, אבל שלו לוגשי, הקפטן בצד הכחול, נכנס גם הוא לסטטיסטיקה עם שלשה משלו, אלא שהכוכב של מכבי תל אביב אמר את המילה האחרונה במלחמת השלשות עם עוד אחת נוספת, כשג’ימי קלארק המשיך להעמיק את הבור של האקסית בדרך ליתרון שיא במשחק עד כה - 17. רגע לפני הסיום, ג’ף דאוטין ג’וניור קבר עוד שלשה, כדי לסיים את המחצית הראשונה עם פער 20.

מרסיו סנטוס מנסה לחסום (רדאד גמרסיו סנטוס מנסה לחסום (רדאד ג'בארה)
צצ'ינאנו אונואקו נשמר על ידי רומן סורקין (רדאד ג'בארה)

רבע שלישי:

אונואקו עלה לדו ספרתי בנקודות עם שני לייאפים כשאליו סטיוארט הצטרף בג’אמפ שוט מחוץ לקשת בדרך לריצת 0:7, אבל שתי שלשות של אושיי בריסט הורידו את החזרה של האורחת מההפסקה לקרקע. היידיגר הותיר את נואה קרטר פנוי והאחרון צלף מרחוק, אבל הורד הטביע את הכדור ויחד עם זה את השאיפות של בני הרצליה לקאמבק ברבע הזה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */