רבע 2, 03:34: מכבי ת"א - בני הרצליה 35:46

גביע המדינה יוענק בסיום הערב (חמישי) למכבי תל אביב או לבני הרצליה שמתמודדות בשעה זו אחת נגד השנייה בגמר הגדול. שתי הקבוצות הציגו רבע אחרון נהדר בחצי הגמר שסייע להן להעפיל אל מעמד הגמר. הצהובים גברו על הפועל ירושלים עם דקות הכרעה נהדרות, ובני הרצליה עשתה זאת מול הפועל העמק עם תצוגה של צ'ינאנו אונואקו ברגעי ההכרעה.

מכבי תל אביב היא שיאנית הזכיות בגביע המדינה עם 46 זכיות, האחרונה שבהן ב-2025. הצהובים של עודד קטש נמצאים בתקופה טובה, כשמעבר לניצחון על הפועל ירושלים בחצי הגמר, הם גברו 106:111 על באיירן מינכן בהארכה ביורוליג ולפני כן חגגו מול רעננה (89:106), הכוכב האדום (82:83), פרטיזן בלגרד (93:95) וגם עירוני קריית אתא (86:108).

מהצד השני של המתרס, הרצליה זכתה פעמיים לאורך ההיסטוריה שלה בגביע: ב-1995 וב-2022, וסיימה עוד שלוש פעמים כסגנית. יהוא אורלנד ושחקניו מגיעים למפגש בכושר פשוט פנטסטי, כאשר ניצחו ב-15 מ-16 משחקיהם האחרונים בכל המסגרות, כולל נגד יריבות כמו הפועל ירושלים והפועל חולון, כשההפסד היחיד היה מול הפועל תל אביב בתקופת הזמן הזו. הקבוצה מהשרון כרגע עם תשעה ניצחונות ברציפות בכל המסגרות.

גביע המדינה בכדורסל (רועי כפיר)

בני הרצליה, רגע של ביחד (רועי כפיר)

ג'יילן הורד (רועי כפיר)

רבע ראשון: 23:31 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, ג’ף דאוטין ג’וניור, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית בני הרצליה: דנבר ג’ונס, פרדי בורדיון, נואה קרטר, אלייז’ה סטיוארט וצ’ינאנו אונואקו.

הג'אמפ בול שפתח את המשחק שיכריע מי תזכה בגביע המדינה (רדאד ג'בארה)

אלייז'ה סטיוארט (רדאד ג'בארה)

הטירוף החל עם צליפה מהשלוש של פרדי בורדיון שנענתה בשלשה של וויל ריימן שהוציאה מעט מאיזון את האורחת בהיכל כשג’יילן הורד סיפק שש נקודות מהירות לצד החטאות מצד דנבר ג’ונס ונואה קרטר. ג’ימי קלארק הגדיל לעשות עם זריקה מדויקת מחוץ לקשת בדרך לפער שמונה, לפני שפרדי בורדיון צימק בחזרה לחמש.

רומן סורקין מנסה לעצור את אלייז'ה סטיוארט (רדאד ג'בארה)

ג'יילן הורד עם החגיגה (רועי כפיר)

מקס היידיגר עלה לפרקט והחל במופע עם שלוש שלשות מדויקות, כשבתווך מרסיו סנטוס, רומן סורקין והורד מדייקים מהקו כדי לשמור על יתרון זהיר במצב של 21:22, פחות משתי דקות לסיום הרבע. גור לביא נשלח אל הקו, דייק משם והתקפה לאחר מכן הוסיף לייאפ כשסנטוס סגר את הרבע עם לייאפ.

רבע שני:

המארחת עלתה לראשונה בהתמודדות ליתרון דו ספרתי אחרי שלשה של הקפטן ג’ון דיברתולומאו. אחרי דקות שחונות מצדה, הרצליה יצאה למתפרצת אותה אלייז’ה סטיוארט סיים בדאנק ועלה לראשונה על לוח התוצאות. החגיגה הייתה קצרה אחרי שסורקין צלף מחוץ לקשת.