244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הסיכויים וההצטלבויות: תמונת המצב בצ'מפיונס

הפלייאוף בחצי הדרך והתמונה של העולות לשלב הבא כבר מתעצבת: המפגשים שנוכל לקבל בשמינית הגמר, סיכויי העלייה של ריאל ואינטר וכל מה שצריך לדעת

אלברס, אמבפה, לאוטרו ודואה (רויטרס)
אלברס, אמבפה, לאוטרו ודואה (רויטרס)

הסיבוב הראשון של פלייאוף ליגת האלופות הגיע לסיומו. 16 הקבוצות שלא הצליחו להעפיל לשמינייה הראשונה נאבקות כעת על מקום בשמינית הגמר, בין אם דרך המסלול הכחול ובין אם דרך המסלול הכסוף. ביניהן נמצאות ריאל מדריד ואתלטיקו מדריד, שסיפקו תוצאות חיוביות ושליליות כאחד עבור הנציגות הספרדית בשלב הנוקאאוט הראשון הזה, והעניקו הצצה למה שצפוי בשלב הבא.

שער מרהיב של ויניסיוס היה כל מה שריאל מדריד הייתה צריכה כדי להבטיח ניצחון במשחק שסומן במחלוקת סביב התקיפה הגזענית הנטענת כלפי הברזילאי והרחקתו של ז'וזה מוריניו. במקביל בסוף השבוע, גלאטסראיי, שהייתה ההפתעה הגדולה של יום שלישי, נראתה כמי ששמה את עצמה בעמדת זינוק מצוינת במפגש מול יובנטוס עם ניצחון מוחץ 2:5, פ.ס.ז' עברה מחשש למהפך וניצחון 2:3 מול יריבתה מצרפת מונאקו, ודורטמונד כמעט ולא נתקלה בהתנגדות בניצחון 0:2 מול אטאלנטה.

כך נראה פלייאוף ליגת האלופות

24 שעות לאחר מכן הגיע תורן של 8 הקבוצות בארבעת המשחקים הנותרים. ניוקאסל פתחה מוקדם את החגיגה עם 1:6 כמנה ראשונה לאירועי היום המרכזיים מול קרבאח. בהמשך, בעוד באייר לברקוזן מנעה זמנית מאולימפיאקוס מקום בשלב הבא עם ניצחון משכנע 0:2, אינטר נכנעה לכדורגל הקר והאמיץ של אחת מהפתעות הענק של העונה, בודה גלימט, בהפתעה הגדולה הנוספת של המשחק הראשון.

שחקני בודה גלימט מאושרים (IMAGO)שחקני בודה גלימט מאושרים (IMAGO)

גם אתלטיקו מדריד הופתעה. שחקניו של דייגו סימאונה, ששמטו יתרון, יצטרכו כעת לנצח במטרופוליטנו כדי להבטיח את מקומם בין 16 הקבוצות הטובות באירופה.

משחקי הסיבוב הראשון של שלב 32 האחרונות: המשחק הראשון

גלאטסראיי 2:5 יובנטוס

בנפיקה 1:0 ריאל מדריד

מונאקו 3:2 פ.ס.ז'

דורטמונד 0:2 אטאלנטה

קרבאח 6:1 ניוקאסל

אולימפיאקוס 2:0 לברקוזן

קלאב ברוז' 3:3 אתלטיקו מדריד

בודה/גלימט 1:3 אינטר

שחקני ריאל מדריד (רויטרס)שחקני ריאל מדריד (רויטרס)

הסיכויים של כל אחת לעלות לפי ‘אופטה’

ניוקאסל עם 100% לעלות מול קרבאח

לברקוזן עם 95.26% לעלות מול אולימפיאקוס

ריאל מדריד עם 86.92% לעלות מול בנפיקה

בודה/גלימט עם 64.83% לעלות מול אינטר

פ.ס.ז’ עם 94.37% לעלות מול מונאקו

גלאסטראיי עם 93.51% לעלות מול יובנטוס

דורטמונד עם 88.81% לעלות מול אטאלנטה

אתלטיקו מדריד עם 63.38% לעלות מול ברוז’

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

ההצטלבויות 

ברצלונה/צ'לסי - פ.ס.ז'/מונאקו

צ'לסי/ברצלונה - קרבאח/ניוקאסל

ליברפול/טוטנהאם - גלאטסראיי/יובנטוס

טוטנהאם/ליברפול - אתלטיקו מדריד/ברוז'

ספורטינג ליסבון/מנצ'סטר סיטי - אינטר/בודה גלימט

ספורטינג ליסבון/מנצ'סטר סיטי - בנפיקה ליסבון/ריאל מדריד

ארסנל/באיירן מינכן - דורטמונד/אטאלנטה

באיירן מינכן/ארסנל - לברקוזן/אולימפיאקוס

אפשרויות מסקרנות לשמינית הגמר

אתלטיקו מדריד: טוטנהאם או ליברפול.

ריאל מדריד: ספורטינג ליסבון או מנצ'סטר סיטי.

ברצלונה: ממתינה ליריבתה, כבר בשמינית הגמר, מבין פ.ס.ז' או מונאקו וניוקאסל או קרבאח.

