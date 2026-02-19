"ארסנל לא עומדת בלחץ, האליפות בידיים של סיטי"

אחרי שאיבדה יתרון של 0:2 וסיימה ב-2:2 מול וולבס, נועלת הטבלה של הפרמייר ליג, לא ניתן יהיה להתחמק מהשאלות האם ארסנל מוכנה מנטלית לסיים את ההמתנה בת 22 השנים לזכייה באליפות. לראשונה באמת העונה, מאבק האליפות כבר אינו לחלוטין בשליטתם של מיקל ארטטה ושחקניו.

אם מנצ'סטר סיטי, שנמצאת במקום השני בפער של חמש נקודות, תנצח את כל 12 משחקיה שנותרו, כולל מפגש ביתי מול ארסנל, היא תסיים במקום הראשון. עם זאת, ניתן לומר את אותו הדבר גם על התותחנים, שלהם נותרו 11 משחקים, והם ינצחו במפגש באפריל באצטדיון איתיחאד.

אבל אחרי שאיבדו ארבע נקודות קריטיות בשתי תוצאות תיקו רצופות מול ברנטפורד ו-וולבס, הם נמצאים בסכנה שרוחות הכישלונות מהעבר ירדפו אותם. שלוש עונות ברציפות כסגנית, שתיים מהן מול פפ גווארדיולה ושחקניו, מהווים תזכורת מתמדת.

אכזבה ענקית בארסנל (רויטרס)

חלוץ העבר של ארסנל, אלן סמית’, הודה כי "המילה בקבוק (Bottle) תישמע לא מעט בימים הקרובים". התרחיש נראה שונה לחלוטין כאשר פיירו הינקאפייה כבש את שערו הראשון במועדון בדקה ה-56, והוסיף לשער הפתיחה של בוקאיו סאקה בדקה החמישית. אך התותחנים חסרו שליטה ואכזריות כדי לגמור סופית קבוצה של וולבס שהפסידה בתשעת המפגשים הקודמים ביניהן וצפויה לרדת לצ'מפיונשיפ.

המארחת גילתה רוח לחימה מרשימה כשחזרה למשחק עם בעיטה מסובבת של הוגו בואנו מ-20 יארד שהחזירה לה את התקווה. ואז, בדקה הרביעית של תוספת הזמן, טום אדוזי בן ה-19’ שעלה מהספסל להופעת הבכורה שלו בבוגרים’ ניצל בלבול בין דויד ראיה וגבריאל, והבעיטה שלו נכנסה לשער דרך ריקרדו קלאפיורי לשוויון דרמטי וחלומי.

ארסנל תפגוש כעת בדרבים לונדוניים מול טוטנהאם וצ’לסי, והיא מדאיגה בכך שהחלה להתנדנד בשלב מכריע של העונה. ארטטה יודע שקבוצתו תעמוד תחת אש וביקורת. "כל דעה’ צריך לקבל אותה ולספוג", אמר. "לא הופענו ברמה הנדרשת. כל מה שמישהו אומר יכול להיות נכון כי לא עשינו את מה שהיינו צריכים לעשות. הדרך לתקן היא על המגרש ביום ראשון מול טוטנהאם".

מיקל ארטטה (רויטרס)

מאמן וולבס, רוב אדוארדס, אמר שקבוצתו "ידעה שיש לחץ עצום" על ארסנל כרגע, והם ניצלו זאת. התותחנים אינם מציגים את היכולת הטובה ביותר שלהם מאז תחילת 2026 וניצחו רק שניים משבעת משחקי הליגה האחרונים, מול לידס וסנדרלנד. ארטטה הוסיף: "יש דברים בסיסיים מסוימים שאנחנו חייבים לעשות, ועשינו אותם בצורה כל כך גרועה, אחד אחרי השני. עדיף לא לשפוט. כולנו רגשיים מדי לגבי זה. צריך לספוג את המכה כי מגיע לנו. קל מאוד מתוך רגש לומר דברים שיכולים לפגוע בקבוצה. כולם רוצים לעשות את הכי טוב שלהם".

רק קריסטל פאלאס ו-ווסטהאם (שתיהן עם שמונה) איבדו יותר נקודות ממצבים של יתרון בליגה ב-2026 מאשר ארסנל (שבע), וכעת התותחנים לא הצליחו לנצח בשלושה מתוך חמשת משחקי הליגה האחרונים שבהם הובילו. זו גם הייתה הפעם הראשונה בהיסטוריה של הפרמייר ליג שקבוצה שהחלה את היום במקום האחרון בטבלה נמנעה מהפסד למוליכת הטבלה, למרות שפיגרה בשני שערים או יותר.

"זה מרגיש כמו רגע מכריע, חיוני, אולי נקודת מפנה", הוסיף סמית’ בסקיי ספורטס. "זה בידיים של מנצ'סטר סיטי עכשיו. עם הניסיון שלהם והניסיון של גווארדיולה, הם באמת יאמינו בזה עכשיו. הם כמעט יכולים להרגיש את העצבים של ארסנל כשהם צופים בזה. להוביל 0:2 מול קבוצה שנמצאת במקום האחרון עם תשע נקודות זה פשוט לא מספיק טוב עבור קבוצה שמקווה לזכות באליפות. זה לא מבשר טובות לגבי היכולת של ארסנל להתמודד עם הלחץ".

ארסנל מסתבכת. ארטטה (IMAGO)

"ירדנו ברמה שלנו בגדול"

התוצאה גם גרמה לכך שארסנל לא הצליחה לנצח משחק חוץ בליגה שבו הובילה בשני שערים לראשונה מאז אפריל 2023 מול ווסטהאם, רצף שנמשך 18 משחקים. החלוץ בוקאיו סאקה, שסיים בצורת של 15 משחקים ללא שער בכל המסגרות, אמר כי היה "פער גדול" בין המחצית הראשונה לשנייה. "מאוכזבים, אין הרבה יותר לומר", הוסיף שחקן נבחרת אנגליה. "ירדנו ברמה שלנו בגדול ונענשנו על כך".

רק יום לאחר שחתם על חוזה חדש לחמש שנים, הוא העלה את קבוצתו ליתרון כששיחק שוב בעמדת ה-10, אך יכול היה רק לצפות באכזבה בסיום לאחר שירד בדקה ה-73 בעקבות טיפול. "זה הזמן שלנו להסתכל אחורה על ההופעות האחרונות ולתקן את הבעיות מיד, כדי שנוכל לחזור לנצח משחקים, לצאת לרצף ולבנות מומנטום כי איבדנו אותו קצת כרגע".

"אני פשוט חושב שאנחנו צריכים לחזור לרמה שלנו. לעשות את הדברים הבסיסיים נכון ויש לנו יותר ממספיק איכות בקבוצה הזאת כדי לנצח משחקים, במיוחד במשחקים שבהם איבדנו נקודות לאחרונה. אנחנו צריכים לתקן את זה וזה כל מה שאנחנו מתמקדים בו כרגע", טען.

בוקאיו סאקה במאבק (רויטרס)

"אנחנו צריכים לעבור את הכאב ולהסתכל במראה"

עם דרבי צפון לונדוני שצפוי ביום ראשון מול טוטנהאם, ארסנל חייבת להגיב במהירות. לספרס יהיה את איגור טודור על הקווים והם יקוו שיספק להם את אפקט "המאמן החדש" שיוסיף לסבל של התותחנים.

ארטטה הודה: "אנחנו צריכים לעבור את הכאב, להסתכל במראה ולהבין מה המשחק דורש עכשיו ביום ראשון. כל מה שנגיד מכאן זה בסדר, אבל אנחנו צריכים לשמור הכל בבטן ולהראות את זה ביום ראשון".