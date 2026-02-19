יום חמישי, 19.02.2026 שעה 07:07
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

לאוטרו מרטינס נפצע, קיבו מאשר: זה נראה רציני

מאמן אינטר מודאג מהארגנטינאי שסובל מפגיעה בשוק ("זה די חמור") והתייחס להפסד המפתיע בנורבגיה: "המשטח אינו תירוץ, הופתענו מהמתפרצות של בודה"

|
לאוטרו מרטינס (IMAGO)
לאוטרו מרטינס (IMAGO)

אינטר ספגה אמש הפסד 3:1 לבודה גלימט במשחק הראשון של פלייאוף ליגת האלופות, בערב קפוא בנורבגיה שהסתיים גם בבשורה מדאיגה במיוחד מבחינתה: פציעה חמורה של לאוטרו מרטינס.

הנראזורי של כריסטיאן קיבו הגיעו להתמודדות כשהם מודעים לכך שמצפה להם אתגר לא פשוט, הן בשל תנאי הקור הקיצוניים והן בשל משטח הדשא הסינתטי. בפועל, בודה גלימט ידעה לנצל היטב את תנאי המגרש הביתי שלה והכריעה את ההתמודדות עם צמד מהיר במחצית השנייה בדרך ליתרון משמעותי לקראת הגומלין.

לאוטרו בחוץ, אינטר עם הגב לקיר

מעבר להפסד עצמו, הדאגה הגדולה של אינטר נוגעת ללאוטרו מרטינס, שנאלץ לרדת מהמגרש בעקבות פציעה. בסיום המשחק תיאר קיבו את החלוץ הארגנטינאי כ"אבוד", וכשנשאל למה כוונתו הבהיר: "זה אומר שלאוטרו נפצע, זה די חמור".

לאוטרו מרטינס מרוכז (IMAGO)לאוטרו מרטינס מרוכז (IMAGO)

המאמן הרומני הוסיף: "אני חושב שהוא פצוע והוא יהיה בחוץ לתקופה מסוימת". על פי דיווחים ב"סקיי איטליה", לאוטרו צפוי לעבור בדיקות רפואיות ביום שישי כדי לקבוע את חומרת ואופי הפציעה, כשעל פי ההערכות הראשוניות מדובר בפגיעה בשוק.

בשלב זה נראה בלתי סביר שהארגנטינאי יהיה כשיר לגומלין שייערך ביום שלישי הקרוב בסן סירו. מדובר במכה קשה במיוחד עבור אינטר, שתצטרך למחוק פיגור של שני שערים כדי להעפיל לשלב הבא באירופה, ובמקביל מנסה לבסס את מעמדה בפסגת הסרייה א'.

לאוטרו היה שחקן קבוע בהרכב העונה, והיעדרותו צפויה להכאיב גם אם יש לקיבו אפשרויות גיבוי בדמות פרנצ'סקו פיו אספוזיטו ואנז'-יואן בוני. החלוץ הארגנטינאי נחשב לאחד הכוכבים של הקבוצה, וחסרונו יורגש היטב.

ייחסר לנראזורי. לאוטרו מרטינס (IMAGO)ייחסר לנראזורי. לאוטרו מרטינס (IMAGO)

קיבו התייחס גם לתנאי המגרש ואמר כי קבוצתו "ניסתה, למרות המשטח", אך הדגיש: "זה לא תירוץ, ואני לא יכול להיות קשוח מדי עם השחקנים". לדבריו, בודה גלימט רגילה יותר לשחק על דשא סינתטי, "אבל זה לא תירוץ. ההתמודדות עדיין פתוחה, יש את משחק הגומלין. ידענו שהם קבוצה שיכולה לפגוע במתפרצות, ועכשיו ננסה לעלות שלב בסן סירו".

כאשר נשאל האם קבוצתו סבלה מחוסר נחישות, השיב קיבו: "ביקשנו לחץ על השחקנים שלהם, אבל זו לא הייתה הבעיה. הבעיה הייתה שבחלק מהמעברים הופתענו מהמהירות שלהם במתפרצות".

המאמן סיכם כי לנראזורי יש "כמה בעיות" שעליהם "לעשות חשבון נפש לגביהן". כעת, אינטר תצטרך להתכונן היטב לגומלין בשבוע הבא בסן סירו. פיגור של שני שערים ניתן למחיקה, אך הפעם לא ניתן יהיה להאשים את הדשא אם הקבוצה לא תהפוך את התוצאה.

