יום חמישי, 19.02.2026 שעה 01:42
ליגה אנגלית 25-26
5820-5227ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
1050-1827וולבס20

״אין קשר ללחץ, אנחנו צריכים לחזור למקורות״

קפטן ארסנל, בוקאיו סאקה, דיבר לאחר איבוד הנקודות מול וולבס: ״צריך לעלות רמה״. ארטטה אמר בסיום: ״יהיה קל לבקר עכשיו את הקבוצה, אך זו טעות״

|
הלם בארסנל (רויטרס)
הלם בארסנל (רויטרס)

ארסנל מעדה שוב, הפעם אחרי שאיבדה יתרון כפול נגד נועלת הטבלה וולבס, בדרך ל-2:2. הפער בפסגה כעת עשוי לרדת לשתי נקודות בלבד ממנצ׳סטר סיטי, והאליפות שהייתה נראית בדרך הבטוחה, פתאום הופכת למשימה קשה בהרבה.

בסיום, מאמן הקבוצה, מיקל ארטטה, דיבר: ״זה קשוח לקבל את מה שקרה פה. היה לנו חצי ראשון נהדר ואז לחצי השני פשוט לא הגענו. לא שיחקנו בסטנדרטים המתאימים לקבוצה שרוצה לקחת אליפות בפרמייר ליג ושילמנו מחיר על זה״.

״יהיה קל עכשיו לבוא ולבקר את הקבוצה באמוציות האלה. כולם עשו היום את ההכי טוב שלהם, ולצאת עכשיו נגד הקבוצה יעשה נזק. לא היינו ברמה המספקת שנדרשת מהשחקנים, נתקן את זה״.

גם קפטן התותחנים, בוקאיו סאקה, דיבר בסיום: ״לחץ? אני לא חושב שיש קשר ללחץ. אני חושב שאנחנו צריכים פשוט מאוד לחזור למקורות שלנו, לבסיס שלנו. לעשות את הדברים הרגילים נכון״.

״היו לנו הזדמנויות לנצח את המשחק הזה ומשחקים אחרים שאיבדנו בהם נקודות. אנחנו צריכים לדעת לנצל אותם, לקחת את הנקודות גם במשחקים קשים. כל הפוקוס שלנו נמצא כבר במשחק הבא״, סיכם סאקה.

