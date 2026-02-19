״אין קשר ללחץ, אנחנו צריכים לחזור למקורות״

ארסנל מעדה שוב, הפעם אחרי שאיבדה יתרון כפול נגד נועלת הטבלה וולבס, בדרך ל-2:2. הפער בפסגה כעת עשוי לרדת לשתי נקודות בלבד ממנצ׳סטר סיטי, והאליפות שהייתה נראית בדרך הבטוחה, פתאום הופכת למשימה קשה בהרבה.

בסיום, מאמן הקבוצה, מיקל ארטטה, דיבר: ״זה קשוח לקבל את מה שקרה פה. היה לנו חצי ראשון נהדר ואז לחצי השני פשוט לא הגענו. לא שיחקנו בסטנדרטים המתאימים לקבוצה שרוצה לקחת אליפות בפרמייר ליג ושילמנו מחיר על זה״.

״יהיה קל עכשיו לבוא ולבקר את הקבוצה באמוציות האלה. כולם עשו היום את ההכי טוב שלהם, ולצאת עכשיו נגד הקבוצה יעשה נזק. לא היינו ברמה המספקת שנדרשת מהשחקנים, נתקן את זה״.

גם קפטן התותחנים, בוקאיו סאקה, דיבר בסיום: ״לחץ? אני לא חושב שיש קשר ללחץ. אני חושב שאנחנו צריכים פשוט מאוד לחזור למקורות שלנו, לבסיס שלנו. לעשות את הדברים הרגילים נכון״.

״היו לנו הזדמנויות לנצח את המשחק הזה ומשחקים אחרים שאיבדנו בהם נקודות. אנחנו צריכים לדעת לנצל אותם, לקחת את הנקודות גם במשחקים קשים. כל הפוקוס שלנו נמצא כבר במשחק הבא״, סיכם סאקה.