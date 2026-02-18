יום חמישי, 19.02.2026 שעה 00:28
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

בית הדין קנס את בית"ר ירושלים ב-16,000 ש"ח

הקבוצה מהבירה תיאלץ לשלם סכום לא מבוטל לאחר מספר עבירות של אוהדיה, שבין היתר ירקו על הקוון ופרצו לכר הדשא. גם בני ריינה ובני יהודה נענשו

|
אוהדי בית
אוהדי בית"ר ירושלים (אורן בן חקון)

בית הדין של ההתאחדות לכדורגל פרסם הערב (רביעי) את העונשים לבית”ר ירושלים, בני ריינה ובעלי בני יהודה אלירן עובד, לאחר שכל אחת מהקבוצות עמדה לדין בגין סעיפים שונים, בעוד שהבעלים לקח חלק בפעילות הקבוצה ללא אישור בקרה תקף.

בית הדין הטיל על בית”ר ירושלים קנס של 16,000 ש"ח בשל שורת מחדלי אבטחה ומשמעת. לאורך כל המשחק שהו עשרות אוהדים בשטח האסור שבין היציע המזרחי למגרש, כאשר עוזר השופט דיווח כי ספג ארבע יריקות שפגעו בו בפועל. בנוסף, עם סיום המשחק פרצו ארבעה אוהדים לכר הדשא כדי להצטלם עם שחקנים, וצוין כי שריקת הפתיחה התעכבה ב-6 דקות בשל קיום טקסים מעבר לזמן המוקצב.

מכבי בני ריינה ספגה עונש כספי כבד של 20,000 ש"ח בפועל, בתוספת 5,000 ש"ח על תנאי, בעקבות התנהגות אוהדיה. במהלך הדקות 32 ו-39 נזרקו כדורים מהיציע לתוך תחומי המגרש בדיוק בזמן התקפות של מכבי נתניה, במטרה ברורה להביא לעצירת המשחק. למרות ניסיונות אלו, השופט בחר להמשיך את המשחק כסדרו ולא עצר את ההתקפות, אך בחר להחמיר בענישה הכספית כנגד המועדון בגין המעשה.

אוהדי בני ריינה (חגאוהדי בני ריינה (חג'אג' רחאל)

בעלי בני יהודה אלירן עובד נקנס

במישור המנהלתי, עבר בעלי בני יהודה, אלירן עובד, על תקנוני ההתאחדות לכדורגל כשהוא נמצא אשמים בפעילות ללא אישור בקרה תקף, דבר המהווה הפרה של הוראות המנהלת והחוקה הרלוונטית לרישום פעילים. בעקבות הממצאים, גזר בית הדין על אלירן עובד קנס כספי בסך 2,000 ש"ח בפועל, כחלק מהאכיפה השוטפת כנגד חריגות מנהלתיות בתוך המועדונים.

