הפסגה מתרחקת: מילאן סיימה ב-1:1 מול קומו

מילאן וקומו נפרדו בתיקו 1:1 שמשרת בעיקר את אינטר. הקבוצות נפגשו הערב (רביעי) במסגרת המחזור ה-24 בסרייה א’. עבור החבורה של מאסימיליאנו אלגרי מדובר באיבוד נקודות קריטי במאבק האליפות. האורחת, יכולה לצאת מרוצה, כשהיא ממשיכה את היכולת הטובה שלה העונה ושומרת על מקום שיוביל אותה למפעל אירופי.

קומו עלתה ראשונה ליתרון כאשר הכישרון הבולט שלה, ניקו פאס, ניצל טעות קשה של מייק מניאן. השוער טעה במשחק הרגל ומסר את הכדור ישירות אל הארגנטינאי הצעיר שכבש מול שער חשוף. בדקה ה-64 הביתיים חזרו למשחק בזכות שער נהדר של רפאל לאאו שקיבל בישול מארדון ישארי.

ניקו פאס חוגג את שער היתרון (רויטרס)

במבט להמשך דרכן של הקבוצות, הרוסונרי ינסו לצמצם את הפער מהפסגה כשיארחו את פארמה בסן סירו (ראשון, 19:00), בעוד שחניכיו של פברגאס יצאו למשחק קריטי נוסף עבורם בטורינו כשיפגשו את יובנטוס החבולה להתמודדות בין המקום השישי לחמישי בטבלה (שבת, 16:00).