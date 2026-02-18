יום חמישי, 19.02.2026 שעה 00:54
כדורגל עולמי  >> ליגה איטלקית
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5419-4125מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4219-3925קומו6
4221-3425אטאלנטה7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

הפסגה מתרחקת: מילאן סיימה ב-1:1 מול קומו

הרוסונרי חזרו מפיגור אך לא הצליחו לבצע מהפך, הפער מאינטר שבמקום הראשון - 7 נקודות. ניקו פאס העלה את האורחת ליתרון, רפאל לאאו השווה בצד השני

|
רפאל לאאו במאבק על הכרדור (רויטרס)
רפאל לאאו במאבק על הכרדור (רויטרס)

מילאן וקומו נפרדו בתיקו 1:1 שמשרת בעיקר את אינטר. הקבוצות נפגשו הערב (רביעי) במסגרת המחזור ה-24 בסרייה א’. עבור החבורה של מאסימיליאנו אלגרי מדובר באיבוד נקודות קריטי במאבק האליפות. האורחת, יכולה לצאת מרוצה, כשהיא ממשיכה את היכולת הטובה שלה העונה ושומרת על מקום שיוביל אותה למפעל אירופי.

קומו עלתה ראשונה ליתרון כאשר הכישרון הבולט שלה, ניקו פאס, ניצל טעות קשה של מייק מניאן. השוער טעה במשחק הרגל ומסר את הכדור ישירות אל הארגנטינאי הצעיר שכבש מול שער חשוף. בדקה ה-64 הביתיים חזרו למשחק בזכות שער נהדר של רפאל לאאו שקיבל בישול מארדון ישארי.     

ניקו פאס חוגג את שער היתרון (רויטרס)ניקו פאס חוגג את שער היתרון (רויטרס)

במבט להמשך דרכן של הקבוצות, הרוסונרי ינסו לצמצם את הפער מהפסגה כשיארחו את פארמה בסן סירו (ראשון, 19:00), בעוד שחניכיו של פברגאס יצאו למשחק קריטי נוסף עבורם בטורינו כשיפגשו את יובנטוס החבולה להתמודדות בין המקום השישי לחמישי בטבלה (שבת, 16:00). 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */