עשה היסטוריה: שיא נפלא לגורדון שעקף את שירר

אנתוני גורדון רשם אמש (רביעי) את אחד הערבים הגדולים בתולדות ניוקאסל בליגת האלופות, כשכבש רביעייה ב-1:6 על קרבאח והוביל את קבוצתו צעד ענק לעבר שמינית הגמר בפלייאוף. זה היה הניצחון הגדול ביותר של המועדון במפעל, ועוד במשחק חוץ באצטדיון טופיק בחרמוב בבאקו, בדרך להשתלטות מוחלטת על המפגש כבר במשחק הראשון.

ניוקאסל הגיעה להתמודדות לאחר שמאמנה אדי האו דיבר על הרצון "להפוך את הרגעים האלה להיסטוריה ולרגעים שאנשים ידברו עליהם זמן רב", והשחקנים אכן סיפקו הצגה. קרבאח, שכבר סחטה 2:2 מצ’לסי וניצחה את בנפיקה, איינטרכט פרנקפורט וקופנהגן במפעל, פשוט לא הצליחה לעמוד בקצב ובעוצמה של ההתקפה האנגלית.

גורדון היה האיש המרכזי על הדשא. כבר בדקה ה-2 הוא כבש את הראשון לאחר שקיבל כדור עומק מדן ברן, חדר לרחבה וסיים בקור רוח לפינה התחתונה מול השוער מטאוש קוכלסקי. דקות ספורות לאחר מכן, קירן טריפייר הגביה כדור מדויק שמליק תיאו נגח לרשת והעלה ל-0:2, בעוד המאמן גורבן גורבנוב ניסה לעצור את הסחף עם תדרוך בהפסקת משחק קצרה.

אלא שהבליץ רק התגבר. ניוקאסל קיבלה פנדל ראשון לאחר שכדור של הארווי בארנס פגע בידו של מתאוס סילבה. לאחר בדיקת VAR, השופט אספן אסקאס הצביע על הנקודה הלבנה. קוכלסקי אמנם ניחש נכון ואף נגע בכדור, אך לא הצליח לעצור את הבעיטה העוצמתית של גורדון.

אנטוני גורדון חוגג (רויטרס)

השלישי הגיע מיד לאחר החידוש, כשגורדון ניצל טעות רשלנית של קווין מדינה, חלף על פני השוער וקבע 0:4. רגע לפני הירידה להפסקה הושלם הערב החלומי שלו: פנדל נוסף נשרק לאחר שקוכלסקי הכשיל אותו ברחבה, וגם הפעם, למרות ניחוש נכון של השוער, גורדון דייק מהנקודה הלבנה והשלים רביעייה אדירה.

שובר שיאים ולא עוצר

מעבר לרביעייה, גורדון עקף את אלן שירר והפך למלך שערי ניוקאסל בליגת האלופות בכל הזמנים. העונה הוא כבר עומד על 10 שערים במפעל, ונראה רעב מתמיד להגדיל את המאזן. לאחרונה אמר: "בליגת האלופות הקבוצות הרבה יותר פתוחות. כולן מנסות לשחק", ואמש זה בלט במיוחד, כשהוא ניצל כל שטח פנוי בהגנת היריבה.

גם אחרי שהשלים שלושער, גורדון התעקש לקחת את הפנדל הרביעי במקום ניק וולטמדה, כבועט הקבוע. קיראן טריפייר, הקפטן במשחק, אף נראה מעט לא מרוצה כשהשניים החליפו מילים בדרכם לחדר ההלבשה, אך המהלך המחיש את האופי הבלתי מתפשר של החלוץ.

אנטוני גורדון ואנתוני אלנגה שמחים (רויטרס)

קרבאח עוד הצליחה לצמק במחצית השנייה משער של אלבין ג’פארקולייב מזווית קשה, אך המחליף ג’ייקוב מרפי כבש שער נוסף בבעיטה מרחוק שהוסטה והחזיר את היתרון לחמישה שערים. הנתונים המחישו את העליונות המוחלטת: 22 בעיטות לשער, 14 למסגרת ו-39 נגיעות ברחבה.

כעת, כשהמפגש למעשה הוכרע, האו יוכל לבצע רוטציות בגומלין בסנט ג’יימס פארק בשבוע הבא. אבל אם לשפוט לפי הגישה שהפגין אמש, קשה להאמין שגורדון יוותר על ההזדמנות להוסיף עוד שערים למאזנו בעונה האירופית המרשימה שלו.