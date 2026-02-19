יום חמישי, 19.02.2026 שעה 10:01
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
911-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

הרעיון המהפכני למניעת ה"תרגיל" של פרסטיאני

מיקאל סילבסטר, אקס ארסנל ויונייטד וחבר בפאנל השחקנים של פיפ"א, הסביר את האפשרות להטיל סנקציות על שחקנים שמכסים את פיהם בעת עימותים עם יריבים

|
פרסטיאני מכסה את פיו (IMAGO)
פרסטיאני מכסה את פיו (IMAGO)

התקרית בין ג’אנלוקה פרסטיאני לוויניסיוס ממשיכה להסלים במהירות. לאחר ההצהרות משני הצדדים, ולאחר שגם אופ"א וגם ג’אני אינפנטינו הביעו את עמדתם ונקטו צעדים בנוגע למה שאירע באצטדיון האור, ברור בגוף המנהל של הכדורגל כי יש לטפל בגזענות ובבעיות הסובבות אותה.

מיקאל סילבסטר, שחקן העבר של ארסנל ומנצ’סטר יונייטד וחבר בפאנל העמדה המשותפת של השחקנים בפיפ"א, אמר כי הפאנל כבר בוחן דרכים להעניש שחקנים שמכסים את פיהם ביד או בחולצה כאשר הם מתקשרים על המגרש. "אנחנו מנסים למצוא דרכים להעניש שחקנים שמכסים את הפה. זה דבר אחד לדבר על טקטיקה עם חברים לקבוצה או לנהל שיחה אקראית, אבל כאן היה מקרה ברור של עוינות בין שחקנים, במיוחד מצד אחד כלפי השני. ייתכן שנצטרך להטיל סנקציות על סוג ההתנהגות הזה כאשר הם שמים יד מול הפה או מכסים אותו בחולצה", הסביר.

שחקן העבר הצרפתי, ששיבח את התנהלותו של פרנסואה לטקסייה באירוע הגזעני במהלך המשחק, ציין גם כי מדובר בתהליך שלוקח זמן. "הדברים האלה לוקחים זמן כי עלינו לשוחח עם השופטים על מה שהם יכולים ומה שאינם יכולים לעשות. זה תהליך מתמשך, אבל אנחנו צריכים שכל האצטדיון יהיה מודע וששופט יוכל לדבר בבירור עם כולם על מה שקרה", אמר.

פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

סילבסטר התייחס לקשיים בתהליכים הללו גם כאשר יש עדויות, כמו זו של אמבפה. "קשה לשופט להשיג הוכחה למה שקרה כדי שתתאפשר חקירה מהירה, במיוחד כאשר הגומלין בעוד 7 ימים, ואם ניתן להוכיח שמשהו אכן קרה, השחקן לא אמור להיות מורשה לשחק. הוא צריך לקבל השעיה ממושכת. עליו להישלח לתוכנית חינוכית, כי סוג ההתנהגות הזה אינו מתקבל על הדעת", הוסיף.

מסר למוריניו

הצרפתי התמקד גם בז’וזה מוריניו בעקבות דבריו לאחר המשחק. "שחקנים צריכים לשמש דוגמה, כמו גם מאמנים. ז’וזה יודע זאת היטב. במיוחד עם ההערות שלו אחרי המשחק. אתה רוצה להגן על המועדון ועל השחקנים שלך, אבל לא בכל מחיר. סוג ההתנהגות הזה אינו מתקבל על הדעת. ההערות של ז’וזה רחוקות מהאמת, ואני חושב שהוא ניסה למצוא תירוץ", ציין.

נציג פיפ"א הוסיף גם התייחסות לאזרחים הפורטוגלים, תוך התמקדות באירוע הספציפי ולא בחברה כולה. "אנחנו יודעים שבנפיקה הוא מועדון גדול ושהפורטוגלים אינם גזענים כעם. זהו אירוע מבודד עם שחקן אחד שלא היווה דוגמה טובה לכולם", אמר.

מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)מוריניו עם ויניסיוס (IMAGO)

מהו פאנל העמדה המשותפת של הכדורגלנים?

16 שחקני עבר, גברים ונשים, מרקעים אתניים ולאומים מגוונים מכל 6 הקונפדרציות, פועלים לפקח על יוזמות ופעולות למאבק בגזענות בכדורגל. הם מספקים תובנות לגבי האופן שבו גזענות משפיעה על שחקנים הן על המגרש והן מחוצה לו.

מטרת קבוצת שחקני העבר הזו בפיפ"א היא לייעץ, לחנך ולפקח על הנושאים הללו. חבריה הם: ג’ורג’ ואה, עמנואל אדבאיור, מרסי אקידה, איבן קורדובה, דידייה דרוגבה, ח’לילו פדיגה, פורמיגה, ג’סיקה הוארה, מאיה ג’קמן, סון ג’יהאי, בלז מטווידי, איה מיאמה, לוטה שלין, בריאנה סקארי, מיקאל סילבסטר וחואן פבלו סורין.

