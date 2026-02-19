יום חמישי, 19.02.2026 שעה 14:12
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6019-5324ריאל מדריד1
5825-6424ברצלונה2
4826-4524ויאריאל3
4521-3824אתלטיקו מדריד4
4129-3924בטיס5
3533-2924אספניול6
3427-3224סלטה ויגו7
3135-3424ריאל סוסיאדד8
3134-2724אתלטיק בילבאו9
3028-2824אוססונה10
2928-2024חטאפה11
2938-2424ג'ירונה12
2639-3124סביליה13
2630-2124אלאבס14
2637-2524ולנסיה15
2535-3124אלצ'ה16
2530-2123ראיו וייקאנו17
2439-2924מיורקה18
1841-2624לבאנטה19
1636-1323אוביידו20

ברצלונה רוצה לחדש את חוזהו של מארק קסאדו

למרות התחרות הרבה בקישור והפיחות הגדול במעמדו, המועדון פועל להארכת חוזהו. מעקב אחריו מתבצע על ידי מספר מועדונים גדולים, האלופה ממתינה להחלטה

|
מארק קסאדו (IMAGO)
מארק קסאדו (IMAGO)

התחרות במרכז השדה של ברצלונה היא כיום מהחזקות ביבשת. הקבוצה של האנזי פליק מחזיקה באזור הזה שחקנים ברמה הגבוהה ביותר כמו פרנקי דה יונג, פדרי, פרמין לופס, מארק ברנאל, דני אולמו ומארק קסאדו. דווקא האחרון אינו נהנה מהמשכיות כפי שהייתה לו בעונה שעברה ובשבועות האחרונים שמו נקשר למספר מועדונים.

לפי מה שפורסם בקטלוניה, רצון המועדון הוא לחדש את חוזהו לפני תום העונה הנוכחית. בתקשורת בספרד מבטיחים שזו מפת הדרכים, אף שאין כל דחיפות להגיע להסכם מיידי. עדיין יש להגדיר את משך החוזה החדש ואת התנאים הכלכליים, אך שני הצדדים כבר החלו במגעים ראשוניים. המשא ומתן צפוי להתעצם בעוד מספר שבועות, על רקע מצב שבו גם לא נשללת האפשרות שהשחקן יבחן מחדש את עתידו אם לא יקבל את הדקות להן הוא מצפה.

אתלטיקו לחצה עליו מאוד

שמו כבר עמד במרכז העניינים בקיץ שעבר. היו מספר קבוצות שהתעניינו בו, אך הקשר היה חד משמעי והעדיפות שלו תמיד הייתה להישאר בברצלונה. השחקן האמין שיוכל לזכות בהמשכיות ולהתבסס, כפי שעשה לפני שתי עונות באותו שבוע גדול שבו ברצלונה גברה על ריאל מדריד ועל באיירן מינכן. שני משחקים הספיקו כדי להראות שהקשר מוכן לחלוטין להיות מכריע ברמת העילית.

כבר לא בראש: ברצלונה מפסידה לג'ירונה

פתיחת העונה לא העניקה לו הזדמנויות רבות, אך הגישה שלו לא השתנתה. בתוך המועדון מדגישים את המחויבות היומיומית שלו ואת הרצינות באימונים. בחורף, אתלטיקו מדריד של דייגו סימאונה ניסתה לצרפו, אך תגובתו של השחקן הייתה עקבית עם מה שכבר העביר חודשים קודם לכן, כרגע המוקד שלו הוא ברצלונה. אם יידרש לבחון את מצבו מחדש, זה יקרה בקיץ ולא במהלך חלון ההעברות של החורף.

בשבוע שעבר שיחק 90 דקות מול מיורקה בקאמפ נואו וחזר לפתוח גם מול אתלטיקו. באותו משחק היה זה שהוחלף כאשר פליק החליט להכניס את רוברט לבנדובסקי כדי לחזק את ההתקפה לאחר מחצית ראשונה פושרת, ומול ג’ירונה חזר להתחיל מהספסל.

קסאדו ופליק (IMAGO)קסאדו ופליק (IMAGO)

נכון לעכשיו אין החלטה סופית לגבי עתידו. השחקן ממשיך לשאוף להצליח בברצלונה, אך ברור שכל מקצוען זקוק להמשכיות כדי להתפתח. אם עד סיום העונה דקות המשחק לא יגדלו, סביר שבקיץ ישב לנתח את המצב ולבחון מה נכון לו יותר מבחינה מקצועית.

שחקן סבלני

בעידן שבו צעירים רבים מחפשים פתרונות מיידיים, קסאדו בחר בדרך אחרת. הוא העדיף את הפרויקט הספורטיבי על פני הצעות כלכליות עדיפות. אצל צ’אבי כבר צבר זימונים לקבוצה הבוגרת, ואף שלא ערך אז הופעת בכורה, המשיך לעבוד. תחת פליק בעונה שעברה זכה לדקות רבות והציג רמה גבוהה, כאשר בחלקים גדולים של העונה היה עמוד השדרה של הקבוצה, ובעונה הנוכחית חזר לתפקיד משני יותר ללא רעש חיצוני.

לא שכיח לראות שלווה כזו אצל שחקן שמבקש דקות. קסאדו רוצה לשחק, כמו כולם, אך מבין את רמת התחרות שלפניו. בעוד שבמשרדי המועדון עובדים על הארכת חוזהו, האסטרטגיה שלו נותרת זהה, להתאמן ברמה הגבוהה ביותר ולנצל כל הזדמנות שתינתן לו. הזמן יכריע אם הדרך הזו תאפשר לו להתבסס סופית בברצלונה או אם בעתיד יצטרך לפתוח פרק חדש. לעת עתה, העדיפות שלו נותרה ברורה, לפחות עד תום העונה.

