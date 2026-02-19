המסר של פיפ"א אחרי התקרית הגזענית בליסבון

התגובות מגורמים שונים בעולם הכדורגל בעקבות הסערה שהתעוררה במשחק ליגת האלופות בין בנפיקה לריאל מדריד ממשיכות להגיע. המשחק נאלץ להיעצר למספר דקות לאחר שוויניסיוס ג’וניור התלונן בפני שופט המשחק על קללה גזענית מצד ג’אנלוקה פרסטיאני, שחקן היריבה, דבר שחייב את הפעלת הפרוטוקול נגד גזענות.

האחרון שהתייחס היה ג’אני אינפנטינו, נשיא פיפ"א, שפרסם את המכתב הבא ברשתות החברתיות שלו, שנכתב הן באנגלית והן בפורטוגזית: "הופתעתי והצטערתי לראות את האירוע של גזענות לכאורה כלפי ויניסיוס ג’וניור במשחק ליגת האלופות בין בנפיקה לריאל מדריד”.

“אין מקום לגזענות בספורט שלנו או בחברה, אנחנו זקוקים לכך שכל הצדדים המעורבים ינקטו צעדים וידרשו אחריות מהאשמים. בפיפ"א, באמצעות הקמפיין העולמי נגד גזענות ופאנל קול השחקנים, אנו מחויבים להבטיח ששחקנים, שופטים ואוהדים יזכו לכבוד ולהגנה, וכי יינקטו הצעדים המתאימים כאשר מתרחשים אירועים כאלה. אני מברך את השופט פרנסואה לטקסייה על כך שהפעיל את הפרוטוקול נגד גזענות באמצעות הסימון ביד כדי לעצור את המשחק ולטפל במצב”, הוסיף אינפנטינו.

ויניסיוס ופרסטיאני (IMAGO)

סולידריות עם ויניסיוס

“פיפ"א והכדורגל מביעים סולידריות מלאה עם קורבנות הגזענות וכל צורה של אפליה. אמשיך תמיד לחזור ולהדגיש: לא לגזענות! לא לכל צורה של אפליה", סיכם אינפנטינו.

כך פיפ"א מתייצבת לצד ויניסיוס ודורשת אחריות מהאשמים במצב, בנוסף לברכה לשופט המשחק והדגשת מחויבותו של הארגון במאבק נגד גזענות.