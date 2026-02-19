יום חמישי, 19.02.2026 שעה 10:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מהמשרד באל איי לגמר במנורה: מבצע היידגר

כבר פרש מכדורסל וחלם על עולם ההשקעות, אך אז הגיעה ההודעה ששינתה הכל: אחרי שקיבל אישור ללמוד, הוא רוצה לסגור חשבון מול מכבי ת"א שלא ספרה אותו

|
מקס היידגר (רועי כפיר)
מקס היידגר (רועי כפיר)

הערב (21:00, היכל מנורה מבטחים), כשמקס היידגר יעלה על הפרקט לגמר גביע המדינה מול מכבי תל אביב, הוא כנראה יצטרך לצבוט את עצמו כדי להאמין. רק לפני שנה, הגארד היהודי-אמריקאי של בני הרצליה כבר היה עמוק בתוך שלב ה"פוסט-כדורסל". אחרי קריירה שעברה בישראל, גרמניה, טורקיה, ספרד, איטליה ואפילו הבלחה של עשרה ימים בשיקגו בולס, היידגר הרגיש שזהו זה. הוא קרא לזה "לשבת ליד הכיסא", ההחלטה הקשה מכל – לעזוב את הכדור הכתום לטובת קריירה בעולם ההשקעות. הוא פרש, לא שיחק עונה שלמה, ולא דמיין שיחזור ללבוש גופייה.

הודעה אחת בלוס אנג'לס 

הקאמבק המזהיר של הרצליה לגמר הגביע רשום על שמו של היו"ר, אלדד אקוניס, שחיפש פתרונות יצירתיים לסגל הישראלי. המנכ"ל, עמית צדקיה, ששמר על קשר רציף עם היידגר לאורך השנים, קיבל משימה: לבדוק אם הגחלת עוד בוערת. במועדון הגדירו את הסיכוי כ"קלוש", אבל הודעה שנשלחה ללוס אנג'לס בשעת לילה מאוחרת הולידה את התשובה המפתיעה: "זה מעניין אותי, תתקשר ברגע שאתה יכול".

בשיחה שארכה למעלה משעה, היידגר הבהיר את התנאי היחיד והלא שגרתי שלו: הוא מוכן לחזור, אבל לא מוכן לוותר על העתיד המקצועי שלו. העסקה הייתה פשוטה, אך מורכבת: כדורסל תמורת תואר שני. בני הרצליה התגייסה למבצע לוגיסטי חסר תקדים, פגישות באוניברסיטת רייכמן, תרגום גיליונות ציונים, ראיונות קבלה והתאמות אקדמיות. היא רתמה למבצע גם את אילן קובלסקי, רכז הספורט האגדי של האוניברסיטה, מאמן הכדורסל. הכל כדי להבטיח שהגארד יוכל לשלב בין הפרקט לספסל הלימודים בבית הספר הבינלאומי.

אלדד אקוניס. רשום על הקאמבק (ראובן שוורץ)אלדד אקוניס. רשום על הקאמבק (ראובן שוורץ)

הלימודים קודמים לכל

החוזה של היידגר הוא אולי אחד הייחודיים שנחתמו בליגת העל. סעיף ברור קובע: הלימודים קודמים לכדורסל. אם יש התנגשות בין אימון לאירוע לימודי, היידגר נשאר באוניברסיטה. המועדון אפילו מזיז את שעות האימונים לצהריים כדי להתאים אותן למערכת השעות שלו. "עבור שחקן מיוחד כזה, זה שווה את הכל", אומרים בהרצליה.

המסירות של המועדון למשימה הגיעה לשיאה השבוע. היום, ביום הגמר הגדול, היידגר אמור היה להיבחן באוניברסיטה. בהרצליה לא לקחו סיכון, דאגו לדחות את המבחן למועד ב', ופינו לראש של הגארד את השקט הדרוש למאבק על התואר. תיאורטית, לפי החוזה, הוא היה יכול להודיע הבוקר שהוא בוחר במבחן על פני המשחק, אבל הערב, המטרה היא אחת מבחינתו: לנצח את הצהובים. מבחינתו זו יכולה להיות סגירת מעגל. הוא כזכור היה חתום בעבר במכבי ת"א לשלוש שנים, ובפועל הוא הושאל לשתי עונות, אחת מהן לבני הרצליה. במדים הצהובים הוא רשם בסך הכל שבע דקות משחק ולא נספר, כשהערב ההזדמנות שלו לסגור חשבון.

מקס היידיגר חוגג (רועי כפיר)מקס היידיגר חוגג (רועי כפיר)

המבט של אונואקו 

סיפור קטן שמעיד על היכולת של היידגר התרחש כשצ'ינאנו אונואקו נחת לפני פתיחת העונה בישראל. הסנטר הדומיננטי הביט בחבריו לקבוצה באימון הראשון והביע דאגה באוזני המנכ"ל צדקיה: "אני חושש שאנחנו לא מספיק טובים". כששאל מי הישראלים המובילים, הצביע צדקיה על היידגר. במבט ראשון, הגארד לא נראה כמו הכוכב המוכשר ביותר בפרקט, ואונואקו תהה: "מה הסיפור שלו?" וביקש מהמנכ"ל לספר לו במשך כשעה כל פרט על היידגר.

צדקיה הבטיח לו: "הוא יהיה השחקן הישראלי הכי טוב בליגה". אונואקו הלך לעשות שיעורי בית, חזר למחרת ואמר: "בדקתי אותו, הבאתם שחקן ברמה גבוהה מאוד". הערב, כשהוא חתום לשנה הבאה (אלא אם אקוניס ירשום עליו "אקזיט" נוסף), היידגר ינסה להוכיח לכל שגם עם תואר שני ביד, הוא עדיין אחד השחקנים הכי טובים שיש לכדורסל הישראלי להציע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */