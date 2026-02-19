בפורטוגל חשפו: זה מה שאמר ויניסיוס לפרסטיאני

העולם כולו מביט כעת לליסבון. מה שהתרחש במשחק בין בנפיקה לריאל מדריד חולל רעידת אדמה של ממש. המעשה הגזעני לכאורה שעליו התלונן ויניסיוס ג’וניור הוביל להתגייסות עולמית במאבק למען המטרה.

פיפ"א דרשה אחריות על מה שאירע ואופ"א כבר הודיעה כי תחקור את האירועים ותטיל את הסנקציות המתאימות. בינתיים, עולם הכדורגל התגייס לתמוך בשחקנה של ריאל מדריד, כולל חבריו לקבוצה ושחקני עבר.

למרות הכל, ישנם גם אנשים וגופים שמצדדים בג’אנלוקה פרסטיאני, וטוענים כי הם מאמינים לגרסתו וכי לא התרחש כל מעשה גזעני במשחק. ז’וזה מוריניו הטיל ספק בחגיגה של ויניסיוס ובנפיקה פרסמה הודעה רשמית כדי להביע את תמיכתה בשחקן הארגנטינאי.

במקביל, בפורטוגל כלי תקשורת מרכזיים כמו 'א בולה' דיווחו על הניתוח שביצע גוסטבו מצ’אדו, מומחה בקריאת שפתיים, לגבי התמונות של שחקנה של ריאל מדריד, רגע לפני שהאירוע מתרחש.

“פחדן מס***”

בתחילה, ויניסיוס מוחה על הכרטיס שמציג לו השופט. "למה? למה? למה לי? למה כרטיס בשבילי, שופט?", שאל הברזילאי את לטקסייה, שופט המשחק. מיד לאחר מכן, הקיצוני פונה ישירות לפרסטיאני, ככל הנראה לאחר שזה אמר לו משהו.

"שתוק, שתוק, פחדן, פחדן מסריח, פחדן!", אמר שחקנה של הקבוצה בלבן לזה של בנפיקה. באותו רגע, פרסטיאני מכסה את פיו בחולצה ומתחיל לומר לו משהו שוויניסיוס מדווח עליו מיד: "היי! היי! שופט! הוא אמר 'קוף', הוא אמר לי 'קוף'. הוא קרא לי קוף. אני יודע מה הוא אמר. וכרטיס צהוב רק בשבילי".

בסיום הסרטון, כוכב ריאל מדריד פונה שוב לפרסטיאני באותם מונחים כמו קודם: "פחדן, פחדן, פחדן מסריח". שיחה שמוסיפה מידע נוסף לאירוע, ושגם אם הקללות של ויניסיוס כלפי היריב ראויות לגינוי, בשום אופן אין בכך כדי להצדיק את האירוע הגזעני לכאורה שהתרחש על כר הדשא, לטענת הברזילאי.