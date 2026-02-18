מכבי תל אביב הודחה ברבע גמר גביע האתגר

מכבי יעדים תל-אביב סיימה את דרכה הערב (רביעי) בגביע האתגר האירופאי בכדורעף, לאחר שהפסידה 3:1 לסלובן ברטיסלביה במשחק הגומלין ברבע הגמר. הצהובים, שניצחו אתמול 2:3 נכנעו לסלובקים בתום משחק מותח וסיימו קמפיין אירופאי מוצלח נוסף, אותו שיחקו לכל אורך הדרך ללא ביתיות בשל האיסור לארח כאן בארץ.



פתיחת המשחק בישרה שהקרב הצמוד מאמש צפוי לחזור על עצמו. מכבי לקחה את ההובלה ראשונה והמערכה הייתה צמודה, כשהיתרון עובר מצד לצד. מכבי באה עם האנרגיות מהמערכה החמישית אמש ובמצב של 14:14 הצליחה לברוח ראשונה ליתרון 3 נקודות, עליו שמרה עד הסיום ואף הגדילה ל-21:25 צהוב בסיום המערכה הראשונה.



הסלובקים חזרו למשחק והצליחו לייצר יתרון בפתיחת המערכה השנייה, אבל מכבי לא וויתרה וחזרה עד פיגור נקודה, 8:7. מכאן הסלובקים הצליחו לברוח ולנצח את המערכה השנייה 18:25, למרות ניסיונות הקאמבק של הדאבליסטית מישראל.

כמעט פיינל פור שני ב-4 שנים, רק כמעט

המערכה השלישית הייתה דומה. הסלובקים עלו ליתרון אבל מכבי הראתה אופי והצליחה לחזור לתמונת המשחק. המקומיים שהיו חייבים לנצח במערכה שמרו על היתרון עד שהחניכים של גל גלילי חזרו ל-17:17. מכאן ברטיסלביה השתלטה על המערכה וניצחה 21:25.



המערכה הרביעית נפתחה עם 0:2 של מכבי כדורעף, אבל הסלובקים לא. התכוונו לוותר והמשחק הצמוד נשמר. הקבוצות היו צמודות לאורך המערכה ולמרות ניסיון בריחה של הסלובקים, מכבי חזרה לשוויון 18:18. מכאן הסלובקים הצליחו לברוח ולנצח 21:25, שמשאיר את הצהובים עם תחושת אכזבה אך עם גאווה גדולה על עוד מסע אירופאי מוצלח, כמעט פיינל פור שני בארבע שנים.