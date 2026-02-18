יום רביעי, 18.02.2026 שעה 23:14
ספורט אחר  >> כדורעף

מכבי תל אביב הודחה ברבע גמר גביע האתגר

אחרי ניצחון 2:3 במערכות אתמול, הדאבליסטית הישראלית הייתה זקוקה לניצחון, אך הפסידה בסלובקיה לסלובן ברטיסלביה וסיימה את הדרך המרשימה באירופה

|
שחקני מכבי ת
שחקני מכבי ת"א (באדיבות מכבי יעדים ת"א)

מכבי יעדים תל-אביב סיימה את דרכה הערב (רביעי) בגביע האתגר האירופאי בכדורעף, לאחר שהפסידה 3:1 לסלובן ברטיסלביה במשחק הגומלין ברבע הגמר. הצהובים, שניצחו אתמול 2:3 נכנעו לסלובקים בתום משחק מותח וסיימו קמפיין אירופאי מוצלח נוסף, אותו שיחקו לכל אורך הדרך ללא ביתיות בשל האיסור לארח כאן בארץ.

פתיחת המשחק בישרה שהקרב הצמוד מאמש צפוי לחזור על עצמו. מכבי לקחה את ההובלה ראשונה והמערכה הייתה צמודה, כשהיתרון עובר מצד לצד. מכבי באה עם האנרגיות מהמערכה החמישית אמש ובמצב של 14:14 הצליחה לברוח ראשונה ליתרון 3 נקודות, עליו שמרה עד הסיום ואף הגדילה ל-21:25 צהוב בסיום המערכה הראשונה.

הסלובקים חזרו למשחק והצליחו לייצר יתרון בפתיחת המערכה השנייה, אבל מכבי לא וויתרה וחזרה עד פיגור נקודה, 8:7. מכאן הסלובקים הצליחו לברוח ולנצח את המערכה השנייה 18:25, למרות ניסיונות הקאמבק של הדאבליסטית מישראל.

כמעט פיינל פור שני ב-4 שנים, רק כמעט

המערכה השלישית הייתה דומה. הסלובקים עלו ליתרון אבל מכבי הראתה אופי והצליחה לחזור לתמונת המשחק. המקומיים שהיו חייבים לנצח במערכה שמרו על היתרון עד שהחניכים של גל גלילי חזרו ל-17:17. מכאן ברטיסלביה השתלטה על המערכה וניצחה 21:25.

המערכה הרביעית נפתחה עם 0:2 של מכבי כדורעף, אבל הסלובקים לא. התכוונו לוותר והמשחק הצמוד נשמר. הקבוצות היו צמודות לאורך המערכה ולמרות ניסיון בריחה של הסלובקים, מכבי חזרה לשוויון 18:18. מכאן הסלובקים הצליחו לברוח ולנצח 21:25, שמשאיר את הצהובים עם תחושת אכזבה אך עם גאווה גדולה על עוד מסע אירופאי מוצלח, כמעט פיינל פור שני בארבע שנים.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */