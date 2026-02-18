יקנעם נכנעה לגליפדה היוונית בכדורמים נשים

רגע היסטורי נרשם הערב (רביעי) במכון וינגייט: אחרי יותר משנתיים, ולראשונה מאז פרץ מלחמת חרבות ברזל, המשחקים הבינ"ל בכדורמים חזרו לישראל. הפועל יקנעם, שכבר לפני מספר חודשים רשמה היסטוריה פרטית משל עצמה עם עלייה ראשונה של קבוצה ישראלית לשלב הבתים של היורוקאפ לנשים, רשומה גם הפעם על ציון הדרך.

יקנעם אירחה את גליפדה היוונית, אך נוצחה בסיום 18:8. לערב ההיסטורי קדמו לחצים כבירים שהפעילו באיגוד הכדורמים הישראלי על הגורמים השונים באיגוד האירופאי במטרה להשיב את המשחקים לישראל, שכן מאז תחילת המלחמה בעזה לא ניתן היה לארח משחקים בארץ.

החזרת משחקי הכדורמים הושג בעיקר בזכות מאמצים כבירים וקשרים ענפים של האיגוד בכלל והיו"ר בפרט, רונה פרוינד עמיצור, עם ראשי האיגוד האירופית והשיחות שקיימה עימם בחודשים האחרונים. "כיף שהמשחקים חוזרים לישראל זה הישג חשוב ומשמעותי" אמרה היו"ר.

הפועל יקנעם נשים (איגוד הכדורמים)

למרות ההפסד, היה זה ערב מרגש - לעיני כמאה צופים שהגיעו לתמוך בשחקניות בכחול-לבן. כל זאת פחות מחודש אחרי ההישג האדיר של נבחרת הנשים של ישראל, עם המקום השביעי באליפות אירופה והבטחת המקום באליפות העולם בשנה הבאה.

מאנה ההונגרית מחכה מחר

היווניות, אחת הקבוצות הבכירות במפעל, פתחו עם 0:3 מהיר, אבל נופר הוכברג וכרמל רחום צימקו ל-3:2. גליפדה סייימה את הרבע הראשון ביתרון 2:5 ואת השני ב-4:9. נגה לוינשטיין ושונית סרוגו ניסו למזער נזקים, אבל היוונית סגרו עניין וניצחו בסיום 8:18.

עבור יקנעם מדובר בהפסד השלישי ברציפות בשלב הבתים והיא תנסה להשיג ניצחון ראשון - בשבת (16:45), גם כן במכון וינגייט - מול מאנה בודפשט ההונגרית.

כבשו ליקנעם: נגה לוינשטיין 3, שונית סטרוגו 2, יהב פרקש, כרמל רחום ונופר הוכברג 1 כ"א.