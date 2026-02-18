אורט יד לייבוביץ' ומוסינזון רוצות את הגביע

אליפות התיכונים הארצית בכדורגל תגיע מחר (חמישי) לסיומה, במשחק שייערך במתחם הספורט בבאר שבע, שיפגיש את נבחרת תיכון אורט יד לייבוביץ' נתניה ונבחרת תיכון מוסינזון מהוד השרון, שעשו דרך ארוכה בשלבים המוקדמים. פורמט המשחק - 40 דקות בכל מחצית. במידה ולא תושג הכרעה, המשחק יוכרע בדו קרב פנדלים. את ההתמודדות ישפוט השופט, שניר לוי, בסיוע הקוונים: ישראל פופ וזיד אזברגה.

קהל רב של אוהדים ואוהדות ילווה את שתי הקבוצות, מקרב משפחותיהם, חבריהם וחברותיהם לספסל הלימודים. המשחק יועבר בשידור ישיר בערוץ ONE, החל מהשעה 11:50. רגע לפני שזה קורה, זמן לרקע על הקבוצות, שמורכבות משחקנים ילידי השנתונים 2008, 2009 ו-2010 - רובם משחקים בקבוצות מאזור השרון, וכן דבר המאמנים, גיא צוקרמן - מאמן מוסינזון הוד השרון וסשה פלדמן - מאמן אורט יד לייבוביץ' נתניה.

הוד השרון רוצה לעשות היסטוריה

בשונה מקבוצת אורט יד לייבוביץ', בה משחקים גם שחקנים שאינם תושבי העיר נתניה, חלקם מתגוררים בפנימיית המועדון ומשחקים בקבוצות הבכירות של העיר, מכבי נתניה ובית"ר טוברוק, בהוד השרון מורכבת הנבחרת כולה משחקנים המתגוררים בעיר ולומדים במגמת כדורגל. נבחרת הכדורגל הוקמה בשנת 2009 ביוזמתו של גיא צוקרמן, מאמן הקבוצה, ששימש אז כמנהל המקצועי במחלקת הנוער של הפועל הוד השרון, וב-11 השנים האחרונות משמש כמנהל מחלקת הנוער של מכבי ת"א. התלמידים במגמה זוכים על בסיס שבועי לשני אימוני בוקר במגרש גני צבי בהוד השרון ולאימון בחדר הכושר הבית ספרי.

לאורך השנים שיחקו בנבחרות של תיכון מוסינזון שחקנים רבים מעולם מחלקות הנוער, כמה מהם הגיעו לקבוצות בוגרים, כשהמוכר שבהם הוא דור פרץ - קפטן מכבי ת"א. שחקנים מוכרים נוספים הם יואב הופמייסטר, ניב גוטליב וגיא חדידה. במוסינזון חוו מעמד הגעה לגמר בשנת 2020, אך הקבוצה נחלה הפסד במשחק הגמר. הפעם מקווים במוסינזון לעשות היסטוריה ולהביא תואר אליפות ראשון, שיהווה גאווה בית ספרית וגאווה עירונית.

מוסינזון (ארז עוזיר)

השחקנים המוכרים ביותר בסגל של הקבוצה בחלק ההגנתי משחקים בליגת העל של שנתון נערים א': השוער - יובל הולצנקר (מכבי פ"ת) והבלם אדם רוזנבאום (מכבי ת"א). שני המגנים של הקבוצה משתפים פעולה בקבוצת הנוער המצליחה של הפועל הוד השרון - שמדורגת במקום השני בטבלת לאומית דרום: ירדן אלפואר וירין דהרי. לצידם משחק הן בקבוצה והן בנבחרת בית הספר הבלם, עומר גנור.

חוליית הקישור תחסר את הקשר יהונתן שגב, קשר קבוצת הנוער של מכבי פ"ת, שישחק במקביל עם נבחרת נוער ב' של ישראל מול הנבחרת המקבילה של קפריסין. בחלק הקדמי שחקן המפתח של הקבוצה הוא החלוץ יהלי לוי, מלך שערי קבוצת נערים א' של הפועל הוד השרון - שמדורגת במקום הרביעי בטבלת ארצית.

גיא צוקרמן, מאמן נבחרת תיכון מוסינזון לאורך כל השנים, על התנהלות מגמת הכדורגל: "מוסינזון הוא תיכון, שחי ונושם ספורט. יש מגוון ענפים, בית הספר עושה חיל לאורך השנים באליפויות התיכונים. כשהגיתי את הרעיון המטרה הייתה לתת תמריץ לכדורגלנים תושבי העיר להישאר בקבוצות שלנו, וגם כדי לתת לתלמידים העשרה חשובה. אנחנו לא מעמיסים עליהם, נותנים להם את הכלים לשלב בין כדורגל ללימודים. התלמידים עושים חמש יחידות המשלבות פיזיולוגיה ופסיכולוגיה של הספורט".

גיא צוקרמן (מדיה מכבי תל אביב)

גיא צוקרמן מתייחס למשחק הצפוי: "החבר'ה עשו דרך מדהימה. לא פשוט לעבור תשעה משחקי נוקאאוט קצרים במגרשים שונים. אנחנו מגיעים למשחק עשירי בסדרה, שבו נפגוש קבוצה עם שחקנים טובים ומאמן טוב. באים בשיא הדריכות, יש לחץ והתרגשות וזה טבעי. מדובר בחוויה לכל החיים, יעיד על כך דור פרץ, שעד היום לא שוכח את הימים ההם. מבחינת היערכות, זה שונה מהיערכות למשחקי ליגה, זה מאוד שונה. לא לומדים את היריבה לעומק, אבל אנחנו בהחלט מכירים שחקנים שלהם. אני מודע ליחסי הכוחות, שעל הנייר נוטים לטובת היריבה, אבל נעשה את המקסימום להצליח, לייצג את בית הספר ואת העיר בכבוד. נזכה לתמיכה ביציעים, גם ראש העיר, אמיר כוכבי, צפוי להגיע. נקווה לשמוח ולשמח בסיום".

בנתניה רוצים צלחת נוספת

תיכון אורט יד לייבוביץ' ידוע מזה עשרות שנים, כתיכון שהניף את צלחת האליפות מספר פעמים. בין מניפי צלחות האליפות היו גם שחקנים, שבלטו בהמשך בליגות הבכירות ובהם: לירון וילנר, כפיר צוקול, עמוס סאסי ושלומי דהאן. לאורט יד לייבוביץ' זהו גמר שלישי בשש השנים האחרונות. בשנת 2022 זכתה נבחרת בית הספר בפעם האחרונה באליפות התיכונים, לאחר שהביסה 0:6 את נבחרת תיכון כפר גלים. ביד לייבוביץ' בלטו באותו משחק הבלם ניקיטה סטויאנוב והחלוצים, עידן ברנס ועידן טוקלומטי. במדי כפר גלים שיחקו, בין היתר, יבלו גטאצ'ו וירין לוי.

יד לייבוביץ (מטעם בית הספר)

בשורות אורט יד לייבוביץ' מספר שחקנים, שלומדים במגמת הספורט בית הספר בתנאי פנימיה ובהם שני תושבי העיר הצפונית, בית שאן: השוער, אושרי בוזגלו - המגן על שערה של קבוצת נערים א' של בית"ר טוברוק, המגן השמאלי ליאם אביטן - שמשחק בקבוצת הנוער של מכבי הרצליה, הקשר האשדודי גולן אסלנוב - שמשחק בקבוצת הנוער של מכבי נתניה. מי שיחמיץ את המשחק הוא רכז מגמת הספורט בבית הספר, איתן שמואלביץ', שישמש כשופט מסך במשחק הקונפרנס ליג בו תארח פ.צ נואה הארמנית את אלקמאר ההולנדית. את המשחק ישפוט אוראל גרינפלד.

בסגל גם הקבוצה גם קשר שעלה לארץ מאוקראינה, מקסים מוסיינקו - שמשחק בקבוצת הנוער של גדנ"ע ת"א. מלך השערים של הקבוצה הוא עידו מולי - חלוץ קבוצת הנוער של הפועל חדרה.

כמו גיא צוקרמן, גם לסשה פלדמן, מאמן יד לייבוביץ', שמאמן במקביל את קבוצת הנוער של מכבי נתניה, שורשים עמוקים בבית הספר. כתלמיד וכשחקן הניף עם בית הספר זכה עם הנבחרת באליפות התיכונים, כששיחק לצידם של שחקנים שעשו קריירת בוגרים מוצלחת כמו שמעון אבוחצירה, שי מיימון ואמיה טגה. קרוב לשני עשורים ברציפות, שפלדמן משמש בתפקידי הדרכה בפנימיית אורט יד לייבוביץ'.

סשה פלדמן (באדיבות מכבי נתניה)

סשה פלדמן בהתייחסות למשחק: "בהשוואה למסגרת של ליגות ההתאחדות לכדורגל, זו מסגרת הרבה יותר אוורירית. הכל פחות פורמלי, באים יותר בכיף ובפאן למשחקים, אבל עם זאת באים מאוד מחויבים. יש לבית הספר מסורת מרשימה של הצלחות, השחקנים מבינים את החשיבות ורוצים להיות גם הם חלק מההיסטוריה. זכיתי כשחקן וכמאמן בתארים, כולם משמחים ומרגשים, אך זכייה באליפות התיכונים יש בה חוויה מיוחדת שנצרבת, גם שחקנים שהגיעו לליגות בוגרים בכירות מעידים על כך. המשחק יועבר בשידור ישיר, חלק מהשחקנים זו פעם ראשונה עבורם בטלוויזיה. שני אוטובוסים עם אוהדים ואוהדות ילוו אותנו למשחק. יגיעו גם נציגים מבית הספר ובכירים מהעירייה. ראינו את היריבה במשחקי השלבים המכריעים, צפוי לנו משחק מאתגר ויחסי הכוחות שקולים, אנחנו מקווים לעשות את העבודה על הצד הטוב ביותר ולשמוח בסיום".