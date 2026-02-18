הוועד האולימפי דורש להשעות שדר שווייצרי

סערה פוליטית מעיבה על משחקי החורף האולימפיים במילאנו-קורטינה 2026. הוועד האולימפי בישראל שיגר היום מכתב תלונה חריף לאיגוד השידור האירופי (EBU) ולערוץ RTS השווייצרי, בעקבות התבטאויות שערורייתיות של השדר סטפן רנה במהלך השידור החי של תחרויות הבובסליי.

במהלך השידור, בחר רנה לתקוף באופן חזיתי את נבחרת הבובסליי הישראלית ואת הספורטאי אדם אדלמן, באמירות שהוגדרו על ידי המשלחת הישראלית כחד צדדיות, פוליטיות ומסיתות שאין להן מקום על בימה אולימפית.

במכתב הרשמי הדגיש הוועד האולימפי כי מעבר לפגיעה בערכי הספורט, דבריו של השדר מהווים סכנה בטיחותית ממשית לספורטאים. לפי הטענה, פרשנות מסוג זה עלולה לעורר תגובות עוינות ואיומים ברשתות החברתיות ואף לעודד אלימות פיזית נגד הנציגים הישראלים.

עוד הובהר כי אדלמן משתתף במשחקים לאחר שעמד בכל הקריטריונים המקצועיים של הוועד האולימפי הבינלאומי, וכל רמיזה אחרת שהושמעה בשידור אינה עולה בקנה אחד עם העובדות או עם הסטנדרט המצופה מכל גוף שידור רשמי.

הקטעים השערורייתיים הוסרו

בעקבות פניית הוועד האולימפי הישראלי ובשילוב התערבות של הוועד האולימפי הבינלאומי (IOC), פעל הערוץ השווייצרי להסרת הקטעים המדוברים וכעת לא ניתן לצפות בהם עוד בפלטפורמות הדיגיטליות.

למרות הסרת התוכן, בישראל דורשים כעת מהלך נחרץ יותר הכולל פרסום התנצלות פומבית מצד הערוץ ובחינה מיידית של המשך העסקת השדר בשידורים אולימפיים, עד כדי השעייתו המלאה. מהוועד האולימפי נמסר כי הם גאים בספורטאים המייצגים את המדינה ביושרה ומצפים מאיגוד השידור האירופי להבטיח שהמשחקים יישארו זירה של מצוינות ספורטיבית ושוויון, ולא פלטפורמה לניגוח פוליטי.