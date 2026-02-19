לוני ווקר מחוץ לסגל מכבי ת"א לגמר גביע המדינה

רגע השיא של גביע המדינה הגיע כאשר הערב (חמישי, 21:00) מכבי תל אביב ובני הרצליה יפגשו במסגרת גמר הגביע אליו מגיעה קבוצת של עודד קטש כמחזיקת הגביע המכהנת. “מבחינתנו זה המשחק הכי חשוב השנה”, אומרים בסביבת הקבוצה כאשר מסתכלים על המשחק הערב.

כזכור, בשני המפעלים של קדם העונה מכבי תל אביב הפסידה וכעת יש לה הזדמנות נוספת להשיג תואר רשמי ראשון העונה. כמובן שהצהובים הם כבר מזמן לא אותה הקבוצה שהייתה בתחילת העונה, אך יריבתה מהווה מצ׳-אפ מאוד בעייתי ועל כן במועדון דרוכים במיוחד לקראת המשחק הערב.

לוני ווקר עדיין מחוץ לסגל של עודד קטש, כאשר בסגל נרשמו ג’יילן הורד, ג’ימי קלארק, מרסיו סנטוס, גור לביא, אורן סהר, רומן סורקין, אושיי בריסט, וויל ריימן, ג’ון דיברתולומאו, תמיר גולד, ג’ף דאוטין ג’וניור ותמיר בלאט.

לוני ווקר (רועי כפיר)





“יש תואר על הכף”, מוסיפים במועדון שם רוצים להניף את הגביע ה-47 במספר שלהם, השני ברצף והראשון בהיכל מנורה מבטחים מאז עונת 2015/16. ״בפעם האחרונה שהרצליה הגיעה לגמר הגביע היא לקחה אותו, רוצים הפעם סיפור שונה״, הוסיפו בסביבת הקבוצה שם זוכרים היטב את עונת 2021/22 בה הודחו בחצי הגמר בדרבי וראו את הרצליה מניפה גביע בהיכל. אגב אותו גביע ב-2016 שהיה השמיני ברצף של הצהובים היה גם האחרון בו זכו במגרשם הביתי הרי ב-2021 הם זכו בהיכל הטוטו שבחולון ובעונה שעברה קטש וחניכיו הניפו את הגביע בפיס ארנה.

קטש: אנחנו מאוד מתרגשים להגיע למעמד הזה

“צריכים להיראות הרבה יותר טוב מההתחלה נגד ירושלים”

אותה עונה בה מכבי הודחה בגביע בידי הפועל תל אביב הסתיימה לה גם עם הדחה נגד בני הרצליה בשלב הפלייאוף כאשר צ׳ינאנו אונואקו יחד עם כריס באב היו הכוכבים הבלתי מעורערים של הקבוצה שאז הייתה של אורן אהרוני ניצחה את הצהובים בחצי גמר הפלייאוף ובמועדון זוכרים היטב את אותה העונה כאמור.

כיום בני הרצליה היא של יהוא אורלנד, אונואקו כאמור בשורותיה ולידו יש כוכבים אחרים ואצל הצהובים מבהירים “אנחנו באים למשחק על תואר, צריכים להראות הרבה יותר טוב מההתחלה נגד הפועל ירושלים, כי נגד הקבוצה של יהוא אורלנד לא יהיה קל בלשון המעטה”.

“משחק על הגביע הוא כזה שביום נתון כל אחד יכול לקחת אותו”, הרי בסופו של דבר מדובר ב-40 דקות (או יותר) של כדורסל, כלומר אין אפשרות לתיקון אין גומלין ובטח שלא מדובר בסדרה אלא במשחק אחד על תואר, להיות או לחדול כך שהדריכות מובנת ובסביבת הקבוצה מסכמים לקראת המשחק הערב מול הרצליה: “זו אחת המטרות של פתיחת העונה ואנחנו רוצים מאוד לסמן עליה ׳וי׳”.