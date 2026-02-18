קבלו אותן: אלו אלופות ליגת התיכונים בכדוריד

גמר אליפות התיכונים בכדוריד לשנת תשפ"ו התקיים היום (רביעי) בהיכל הספורט בית מכבי בראשון לציון, בהובלת התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל – הזרוע הביצועית של הפיקוח הארצי על החינוך הגופני במשרד החינוך.

אל הגמר העפילו קבוצות קציר חולון והעמית ראשון לציון בתלמידים ובתלמידות, לאחר שניצחו במפגשי המוקדמות של האליפות הארצית שהתקיימו בשבוע שעבר ונפרסו על פני יומיים אינטנסיביים של שלב הבתים, רבע הגמר וחצי הגמר.

גמר התלמידות

יום הגמר נפתח במשחק התלמידות, כאשר זו השנה השלישית ברציפות שבה נפגשו בגמר הארצי קבוצת קציר חולון, בעלת 11 תארי אליפות, והעמית ראשון לציון, שהפכה בשנים האחרונות לכוח מוביל בענף ואף זכתה באליפות בשנה שעברה.

המשחק היה צמוד לכל אורכו ושתי הקבוצות לא ויתרו לרגע. קציר חולון שיחקה בנחישות במטרה להשיב לעצמה את תואר האליפות, בעוד תיכון העמית נאבק להשאיר את התואר ברשותו. המשחק נפתח בהובלה של קציר חולון אך העמית לא וויתרו והמחצית הראשונה הסתיימה בתוצאה 15:14 לטובת קציר חולון. קציר חולון שהגיעה חדורת מטרה, הצליחה לשמור את ההובלה לאורך כל המשחק הצמוד גם במחצית השנייה ולנצח 34:29 בתום המפגש, שהתאפיין במאבק עיקש ובאווירה ספורטיבית ראויה לשבח.

אופק רוטמן (ארז עוזיר)

לשחקנית המצטיינת של המשחק נבחרה שחקנית מספר 23 אופק רוטמן מקציר חולון, ששלטה בקצב המשחק והובילה את חברותיה לקבוצה לניצחון. היא קיבלה את גביע ה-MVP ופרס יוקרתי מתנת סמסונג, נותנת החסות לטורניר, מידי גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך, ואגדת הכדוריד, שחקנית נבחרת ישראל שיר וקרט.

גמר התלמידים

גם בקרב התלמידים נפגשו על הפרקט תיכון העמית ותיכון קציר, מיד לאחר חגיגות האליפות של התלמידות. השחקנים סיפקו משחק קצבי ועיקש, כשהמחצית הראשונה התחילה בהובלה של תיכון העמית ולמרות הפייט המרשים של קציר חולון, העמית המשיכה להוביל עד לסיום המשחק. המשחק נחתם בתוצאה 40:27 לטובת העמית ראשון לציון שזכתה באליפות התיכונים לתלמידים לשנת תשפ"ו.



מצטיין המשחק היה יונתן פלח שחקן מספר 8 מהעמית ראשון לציון, שהראה יכולות מרשימות והוביל את קבוצתו ברגעי ההכרעה. הוא קיבל את גביע ה־ MVP ופרס יוקרתי מסמסונג, מידי גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך ומנהל תיכון העמית סער פרנקל.

יונתן פלח (ארז עוזיר)





נבחרת תיכון העמית הקדישו את הניצחון שלהם לזכרו של רועי פלח, בן דוד של יונתן פלח, שהיה שחקן כדוריד בתיכון העמית ונפטר מסרטן לפני חמש שנים. אקדמיית הכדוריד של התיכון נקראת על שמו של רועי והמורשת שלו ממשיכה להיות מורגשת עד היום.



קציר חולון תלמידות והעמית ראשון לציון תלמידים—אלופות התיכונים בכדוריד—יוכלו לייצג את ישראל באליפות העולם בכדוריד לבתי ספר שתתקיים בצפון מקדוניה השנה באפריל.

עמית ראשון לציון (ארז עוזיר)

את אירוע הגמר כיבדו בנוכחותם שר החינוך יואב קיש, ראש עיריית ראשון לציון רז קינסטליך, ראש עיריית חולון שי קינן, יו״ר איגוד הכדוריד וסגן ראש עיריית ראשון לציון עידן מזרחי, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך גיא דגן, ומנכ"ל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל זיו ישראלי. השתתפותם ביטאה את החשיבות שמעניקים משרד החינוך והרשויות המקומיות לספורט הבית־ספרי והדגישה כי מדובר באירוע חינוכי משמעותי המהווה חלק בלתי נפרד מעיצוב דור צעיר של תלמידות ותלמידים ערכיים, מחויבים ושואפים למצוינות.



שר החינוך יואב קיש: ״האליפות הארצית לתיכונים בכדוריד היא ביטוי לערכים של מצוינות, דבקות במטרה ולנחישות שמערכת החינוך מטפחת. אני מברך את הזוכות והזוכים וגאה בכל הנבחרות על הרמה הגבוהה והרוח הספורטיבית שהפגינו. נמשיך לחזק את הספורט הבית ספרי כחלק מקידום מצוינות ועיצוב דור צעיר ערכי השואף להישגים״.



רז קינסטליך, ראש עיריית ראשון לציון: ״עיריית ראשון לציון הפכה בשנים האחרונות לבירת הכדוריד ואין גאה ממני לפתוח גם השנה את אליפות התיכונים יחד עם 2 קבוצות מעולות של עמל עמית, שהפכו כבר לשם דבר ושיאני אליפויות התיכונים. ראשון לציון מקדמת חינוך למצויינות בספורט כדרך חיים ומגיל צעיר. הגישה הזו מובילה את הנוער לעסוק בפעילויות פנאי איכותיות, ערכיות ומציידת אותם בכלים מעשיים וחשובים לחיים כמו - הרוח הספורטיבית, השקעה, וחתירה למטרה ולמצויינות. אני גאה בקבוצת הבנות שנלחמו על המגרש כמו פייטריות ומברך את נבחרת הבנים על הניצחון המשמעותי.״



גיא דגן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני במשרד החינוך: "אליפות התיכונים בכדוריד היא מעבר לאירוע ספורטיבי, היא פעילות חינוכית ערכית שמחברת בין תלמידות ותלמידים מכל רחבי הארץ סביב ספורט, שיתופי פעולה, ונחישות. אירוע הגמר מפגיש בין שני נבחרות בתי ספר שמטפחים את ענף הכדוריד לאורך שנים. מרגש לראות כיצד ענף הכדוריד מתחזק משנה לשנה במערכת החינוך, וכיצד שיתופי הפעולה בין משרד החינוך, הרשויות המקומיות והתאחדות הספורט לבתי הספר מאפשרים לחשוף תלמידים ותלמידות לחוויות משמעותיות ולענפי ספורט מגוונים.

גיא דגן (יח"צ)

“אני מודה לעיריית ראשון לציון על אירוח הגמר, ולהתאחדות הספורט לבתי הספר על הארגון המקצועי ולאיגוד הכדוריד על שיתוף הפעולה. נבחרות בתי הספר תלמידים ותלמידות שניצחו בגמר וזכו באליפות הארצית מועמדות לייצג את משרד החינוך ומדינת ישראל באליפות העולם לבתי הספר שתתקיים בחודש אפריל בצפון מקדוניה. מאחל להם בהצלחה. "



זיו ישראלי, מנכ"ל התאחדות הספורט לבתי הספר בישראל: "הגמר הארצי בכדוריד משקף את העוצמה של הספורט הבית־ספרי בישראל. אני שמח לראות איך כל שנה רמת המשחק וההשקעה של בתי הספר והצוותים המקצועיים גדלה.

זיו ישראלי (צילום באדיבות ארז עוזיר)

“תודה לפיקוח הארצי על החינוך הגופני על הליווי והתמיכה לאורך כל הדרך, לעיריית ראשון לציון על האירוח המכובד ולצוותים החינוכיים על מחויבותם לתלמידים ותלמידות באירועים אלו."