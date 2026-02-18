יום רביעי, 18.02.2026 שעה 19:36
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

זהבי: הייתי חולה שליטה בקריירה, ידעתי הכל

הכוכב שפרש לאחרונה דיבר בכנס האנליטיקה של ההתאחדות: "חשוב להתאים נתונים לכל שחקן ספציפית". בן שמעון: "המעקב צריך להתחיל כבר בגילאים הצעירים"

|
ערן זהבי מקפיץ את בלומפילד בדרך לאליפות (שחר גרוס)
ערן זהבי מקפיץ את בלומפילד בדרך לאליפות (שחר גרוס)

יום מרתק היה היום (רביעי), כשהכנס השני לאנליטיקה וטכנולוגיה של ההתאחדות לכדורגל יצא לדרך באוניברסיטת רייכמן שבהרצליה, בהשתתפות אנליסטים, מאמני כדורגל, מנהלים מקצועיים, מאמני כושר, סקאוטים ואנשי מקצוע מכל רחבי הענף, שהגיעו ללמוד על השילוב בין אנליטיקה, טכנולוגיה וכדורגל, כשבין השמות המעניינים, דיברו גם רן בן שמעון וערן זהבי.

מאמן נבחרת ישראל אמר בכנס: “בארץ קיימים תהליכי למידת אנליטיקה מדהימים, זה משהו שאנחנו עובדים עליו ביום יום. אני מקווה מאוד שהכנס הזה יביא הרבה ידע חדש להרבה אנשים, ושהידע שיישפך כאן יביא להמשך התהליך והלמידה. כשמדברים על הכדורגל הישראלי, אוהבים הרבה להתעסק במסביב, אבל חשוב לדעת להתמקד בעיקר ולראות לאן העולם הזה מתקדם, כדי שנוכל להתקדם איתו.

“היום בכל חדר מאמנים באירופה, בין אם זה קבוצה או נבחרת, יש ארבעה מסכים שונים שרצים עליהם נתונים כמו באתר של מניות, אתה יכול לראות מה קורה עם כל שחקן בכל רגע נתון, על פי הנתונים שהזנת. עולם הטכנולוגיה פותח אפשרויות שלא היו קיימות לנו לפני כן בכל תחום, ובפרט בתחום שלנו. המעקב צריך להתחיל כבר בגילאים הצעירים ובנבחרות הצעירות, ויש לנו את היכולות הטכנולוגיות לכך, התוכנה החדשה שלנו כל הזמן מתקדמת וכל הזמן מחדשת לנו.

רן בן שמעון (לילך וויס-רוזנברג)רן בן שמעון (לילך וויס-רוזנברג)

“הכנס היום הוא משהו מדהים, רואים את הרעב האדיר שיש במדינה שלנו ללמוד ולהתקדם, וזה מתחיל אצל המאמנים שלנו, לדעתי חינוך כמה שיותר מאמנים זה פרויקט חשוב למדינה שלנו. יש דרך ויש כבר כמה תוצאות, אבל אנחנו נצטרך להמשיך לראות את התוצאות הללו בקמפיינים הקרובים, כדי שיגיע השינוי הגדול לו אנו מייחלים. על אף הדרך שעוד יש לנו לעבור, זה לא צריך להקטין את הציפייה שלנו, רוצים להביא תוצאות וכמה שיותר מהר, ולהיות אחראים על התוצאות שלנו בקמפיינים הקרובים”.

זהבי: צריך להבין לעומק את ההשלכות של הנתונים

מי שפרש לאחרונה, ערן זהבי, גם דיבר: “אני הייתי מאוד חולה שליטה בקריירה שלי, רציתי לדעת את כל הנתונים שלי ולראות לאן הגעתי ולאן יש לי להתקדם. צריך להבין לעומק את ההשלכות של הנתונים על המשחק, היו פעמים שהנתונים שלי היו טובים ואני לא הרגשתי שהיה לי משחק טוב, ולהפך.

ערן זהבי (רדאד גערן זהבי (רדאד ג'בארה)

“צריך לדעת לקרוא ולהבין את הנתונים, וזה עניין של ניסוי וטעייה, לא תמיד הנתונים מספרים את כל האמת, צריך לדעת להתאים את הנתונים לכל שחקן ספציפי, וכשלמדתי לעשות את זה אז זה עשה אותי שחקן יותר יעיל. הנתונים מוסיפים לך עוד דברים, כמו תחרות בין השחקנים, זה יכול לנהל עומסים בצורה נכונה, ודברים כאלה יכולים לעזור לקבוצה ולשחקן להגיע מוכנים בצורה הגבוהה ביותר.

“בתפקיד שלי, תאוצות ובלימות היה דבר חשוב מאוד להתמקצע בו, גם כמות ספרינטים, והעבודה הזו היא עם אנליסטים, אבל גם עם מאמני כושר ועם המאמן הראשי, אז זה מאמץ קבוצתי לכל שחקן ושחקן בקבוצה”, סיים בדבריו אקס מכבי תל אביב.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
