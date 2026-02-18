היהלום שבכתר: טוקלומטי האריך חוזה בשארלוט

הכתרים שומרים על היהלום. שארלוט הודיעה היום (רביעי) על הארכת חוזהו של עידן טוקלומטי. החלוץ הישראלי בן ה-21 חתם עד סוף עונת 2028/29, כשלקבוצתו יש אופציה להאריך את שהותו בעונה נוספת, כשהוא תופס את אחד התקנים המיועדים לשחקנים בני 22 ומטה.

למה זה חשוב? מהסיבה שעקב כך שכרו יכול לגדול. הארכת החוזה ועצם היותו מתחת לגיל 22 מאפשרת לכתרים לשלם לחלוץ יותר, כששכרו הקבוצה נאמד ב-415 אלף דולר לעונה.

“עידן הוא כישרון עצום שהצלחנו להחתים בגיל 19 והוא פרח בדרך להיות אחד הכישרונות הנוצצים בליגה האמריקאית”, שיתף המנהל המקצועי של שארלוט, זוראן קרנטה.

“הוא שחקן שהאמין בדרך הפיתוח שלנו, ובמשך עונתו המלאה הראשונה בקבוצה הוא כבש מספר דו ספרתי של שערים. המטרה שלנו, כמו גם שלו, היא לזכות בתארים והארכת החוזה הזו היא חשובה כחלק מהתוכנית לטווח הארוך שלנו”.

הכישרון הצעיר, שהגיע כמחליף לפטריק אג’יימאנג, ניצל את מכירתו של האחרון לדרבי קאונטי כדי להיכנס לנעליו, למלא אותן בהצלחה ולכבוש 13 שערים ב-36 משחקים בכל המסגרות עבור הקבוצה, כשהוסיף גם ארבעה בישולים.