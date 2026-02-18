מדר, בלאט, בלייזר ומשגב בסגל נבחרת ישראל

נבחרת ישראל בכדורסל תחל ביום שני הקרוב בהכנותיה לקראת חלון פברואר במסגרת מוקדמות אליפות העולם בו תתמודד פעמיים נגד נבחרת קפריסין. אריאל בית הלחמי זימן 20 שחקנים לסגל הרחב, כאשר שחקני הנבחרת שמשחקים בקבוצות היורוליג ישתתפו בחלון באופן חלקי.

ים מדר ותמיר בלאט ישתפו פעולה יחדיו בקו האחורי של הנבחרת, זאת לראשונה מאז חזרתו של בלאט למדים הלאומיים. עוז בלייזר חזר לסגל הנבחרת אחרי הסערה שהייתה בעניינו. כזכור, בנובמבר בנבחרת טענו ששחקן הפועל תל אביב סירב להגיע לנבחרת ובתגובה בלייזר הכחיש זאת ואמר: "התאכזבתי לגלות שזרקו אותי מתחת לגלגלים".

שחקן אחר של הפועל תל אביב, תומר גינת, למרות הפציעה שמשביתה אותו בזמן האחרון, נכלל בסגל. מה שאומר שהוא ככל הנראה קרוב לחזרה לכשירות. גם חואקין שוכמן, רז אדם, אדם אריאל ויותם חנוכי חוזרים לסגל הרחב, כשעבור אילי דולינסקי מדובר בזימון בכורה לנבחרת ישראל, בעוד ניב משגב חוזר ללבוש את המדים הלאומיים לראשונה מאז 2022.

רומן סורקין ועוז בלייזר (איציק בלניצקי)

נבחרת ישראל תארח את המשחק הראשון בקפריסין ב-27 בפברואר, ולאחר 48 שעות תתמודד שוב נגד המקומיים.

סגל נבחרת ישראל: בר טימור, ים מדר, תמיר בלאט, נועם יעקב, ניב משגב, גיא פלטין, קאדין קרינגטון, חואקין שוכמן, יובל זוסמן, אדם אריאל, רז אדם, נתנאל ארצי, תומר גינת, גור לביא, עוז בלייזר, יותם חנוכי, אילי דולינסקי, רומן סורקין, איתי שגב ועידן זלמנסון.

השיטה ומה צריכה הנבחרת

חלון הנבחרות השני בטורניר המוקדמות האירופי של אליפות העולם שתיערך בקטאר ב-2027 יצא לדרך לאחר שבוע הגביע, כאשר במסגרת החלון הנוכחי נבחרת ישראל תפגוש פעמיים את זו של קפריסין, כשהכחולים לבנים חייבים שני ניצחונות, לאחר החלון הקודם, אותו סיימו עם שני הפסדים, לגרמניה שזכתה באליפות אירופה האחרונה ולקרואטיה. כזכור, שלוש הראשונות מעפילות לכל בית כאשר הן מצטלבות עם בית ו׳ בו משחקות פולין, הולנד, לטביה ואוסטריה.

שמונת הבתים בשלב הנוכחי הופכים לארבעה בתים בשלב הבא, בו יהיו שש קבוצות. הנבחרות שתעפלנה מהשלב הנוכחי לוקחות איתן את המאזן, כך שכל ניצחון חשוב, זאת כאשר מהשלב הבא מעפילות לאליפות עצמה שלוש הראשונות מכל בית ימשיכו לאליפות עצמה.