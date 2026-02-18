יום רביעי, 18.02.2026 שעה 17:34
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5422-5323הפועל ב"ש1
4825-4823בית"ר ירושלים2
4426-4423הפועל ת"א3
4326-4723מכבי ת"א4
3924-4623מכבי חיפה5
3235-3923הפועל פ"ת6
3145-4023מכבי נתניה7
2833-2523בני סכנין8
2339-2923הפועל חיפה9
2344-2823מ.ס אשדוד10
2348-2823עירוני טבריה11
2142-3323עירוני ק"ש12
2034-2223הפועל ירושלים13
1155-1623מכבי בני ריינה14

מכבי ת"א מול ב"ש ב-9.3, הדרבי הירושלמי ב-8.3

נקבעו מועדי המחזור האחרון בעונה הסדירה בליגת העל: הצהובים יארחו את האדומים בשני, הפועל י-ם את בית"ר בראשון. חמשת המשחקים האחרים יתקיימו בשבת

|
דור פרץ מול אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)
דור פרץ מול אליאל פרץ (רדאד ג'בארה)

נקבעו מועדי המחזור ה-26, המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל. בשבת, 7.3, יתקיימו המשחקים בין מכבי חיפה לעירוני קריית שמונה, בין בני סכנין למכבי בני ריינה בדוחא, בין הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב באצטדיון המושבה, בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד באצטדיון בראל ובין מכבי נתניה להפועל חיפה באצטדיון מרים.

המשחקים הללו ישפיעו ככל הנראה על חלוקת הקבוצות לפלייאוף העליון ולפלייאוף התחתון ולכן עדיין לא נקבעו השעות שלהם, שכן סביר להניח שהקבוצות שעוד יהיו בתמונה ישחקו בשעות מקבילות.

ביום ראשון, 8.3, ב-20:15 ייערך באצטדיון טדי הדרבי בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים, וביום שני, 9.3, ב-20:30, ייערך המשחק המרכזי באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */