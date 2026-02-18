מכבי ת"א מול ב"ש ב-9.3, הדרבי הירושלמי ב-8.3

נקבעו מועדי המחזור ה-26, המחזור האחרון של העונה הסדירה בליגת העל. בשבת, 7.3, יתקיימו המשחקים בין מכבי חיפה לעירוני קריית שמונה, בין בני סכנין למכבי בני ריינה בדוחא, בין הפועל פתח תקווה להפועל תל אביב באצטדיון המושבה, בין עירוני טבריה למ.ס אשדוד באצטדיון בראל ובין מכבי נתניה להפועל חיפה באצטדיון מרים.

המשחקים הללו ישפיעו ככל הנראה על חלוקת הקבוצות לפלייאוף העליון ולפלייאוף התחתון ולכן עדיין לא נקבעו השעות שלהם, שכן סביר להניח שהקבוצות שעוד יהיו בתמונה ישחקו בשעות מקבילות.

ביום ראשון, 8.3, ב-20:15 ייערך באצטדיון טדי הדרבי בין הפועל ירושלים לבית”ר ירושלים, וביום שני, 9.3, ב-20:30, ייערך המשחק המרכזי באצטדיון בלומפילד בין מכבי תל אביב להפועל באר שבע.