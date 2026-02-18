יום רביעי, 18.02.2026 שעה 17:48
כדורגל ישראלי

סקוטלנד לא רוצה לארח את נבחרת ישראל

תקרית דיפלומטית: הסקוטים אמורים לארח את נבחרת הנשים ביוני, אך אמרו כי בגלל בעיות אבטחה הם מסרבים ויארחו בהונגריה. בשגרירות ישראל כועסים

|
נבחרת הנשים של ישראל (אסי קיפר, ההתאחדות לכדורגל)
נבחרת הנשים של ישראל (אסי קיפר, ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת סקוטלנד בכדורגל נשים הייתה אמורה לארח את נבחרת הנשים של ישראל במסגרת מוקדמות אליפות העולם 2027, אך הסקוטים הבהירו כי בגלל ענייני אבטחה והתרעות הם לא מוכנים לכך.

המשחק אמור להיות משוחק בהונגריה, שם תקיים נבחרת ישראל את משחקיה הביתיים. בלגיה ולוקסמבורג, שגם הן משחקות בבית הישראלי, סירבו לארח את נבחרת ישראל ולמעשה כלל משחקיה נכון לעכשיו, בית וחוץ, יהיו בהונגריה.

הסקוטים גרמו לכעס לגורמים בכירים סביב שגרירות ישראל באי הבריטי. גורמים דיפלומטיים בכירים לא אוהבים את ההחלטה הסקוטית וסבורים כי הם סתם חיפשו תירוץ כדי לא לארח את ישראל.

כזכור, בחודש מאי 2024 נבחרת ישראל נשים שיחקה בסקוטלנד במסגרת מוקדמות יורו 2025 ולפני המשחק מפגין פרו פלסטיני קשר את עצמו לשער בהאמפדן פארק וגרם לעיכוב פתיחת המשחק בכחצי שעה. ישראל אגב הובסה באותו משחק 4:1.

