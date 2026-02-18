יום רביעי, 18.02.2026 שעה 16:02
ליגת האלופות 25-26
244-238ארסנל1
218-228באיירן מינכן2
188-208ליברפול3
177-178טוטנהאם4
1614-228ברצלונה5
1610-178צ'לסי6
1611-178ספורטינג ליסבון7
169-158מנצ'סטר סיטי8
1512-218ריאל מדריד9
157-158אינטר10
1411-218פאריס סן-ז'רמן11
147-178ניוקאסל12
1310-148יובנטוס13
1315-178אתלטיקו מדריד14
1310-108אטאלנטה15
1214-138באייר לברקוזן16
1117-198בורוסיה דורטמונד17
1114-108אולימפיאקוס18
1017-158קלאב ברוז'19
1011-98גלאטסראיי20
1014-88מונאקו21
1021-138קרבאח אגדם22
915-148בודה גלימט23
912-108בנפיקה ליסבון24
914-118מארסיי25
9 11-88פאפוס26
917-88אוניון סן ז'ילואז27
816-168פ.ס.וו. איינדהובן28
814-98אתלטיק בילבאו29
815-98נאפולי30
821-128פ.צ. קופנהאגן31
621-88אייאקס32
421-108איינטרכט פרנקפורט33
319-58סלביה פראג34
118-58ויאריאל35
122-78קייראט36

"אין הוכחה, אבל אין ספק": פרסטיאני לא ייענש?

ב'מארקה' משערים ששחקן בנפיקה ייצא בזול מהתקרית מכיוון שאין ראיות: "האם ישימו בסוף מיקרופון על כל שחקן?". וגם: מקרי העבר של מילה כנגד מילה

|
פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)
פרסטיאני ו-ויניסיוס (IMAGO)

בצל הסערה סביב התקרית בין ויניסיוס לג’אנלוקה פרסטיאני במפגש בין ריאל מדריד לבנפקיה ליסבון אמש בפלייאוף ליגת האלופות, ב’מארקה’ פורסם טור חריף שעסק באירוע ובהשלכותיו על הכדורגל האירופי והספרדי.

"אופ"א תפתח בחקירה, אך לא תהיה סנקציה נגד פרסטיאני, שפעל בצורה פחדנית ומתעתעת כאשר כיסה את שפתיו בחולצה. האם בסוף ישימו מיקרופון על כל שחקן? זה נשמע כמו הגזמה, אבל צריך ללכת רחוק יותר. אטו, שנמאס לו מקריאות 'קוף', איים לעזוב את לה רומארדה, וחוק נגד גזענות בספורט נוצר. זו לא הפעם הראשונה שוויניסיוס מאיים לבטל משחק, הוא כבר עשה זאת במסטאייה. אם לא ייושמו פתרונות דחופים, בפעם הבאה הוא יממש את האיום, והסקנדל יהיה גדול אף יותר", נכתב ב"מארקה".

"נכון שהתפתחנו והתרחקנו מקלישאות מיושנות כמו 'מה שקורה על המגרש נשאר על המגרש'. כל מחווה גזענית חייבת להיחשף, והכדורגלנים הם הראשונים שצריכים לשמש דוגמה. לחנך את ההמונים זה קשה, אבל אנשי המקצוע חייבים להיות מודל לחיקוי. התפקיד של אמבפה נראה לי מפתח בהקשר הזה: התמיכה הבלתי מסויגת של הצרפתי, שעמד לצד ויניסיוס ברגעי התסכול שלו, וגינה בחריפות את פרסטיאני על כך שקרא לו 'קוף' בחמש הזדמנויות שונות. לאחר מכן הוא לא היסס לכנות את הארגנטינאי 'גזען מז***'. זה כבר לא מילה של אדם אחד, הקורבן, מול מילה של אחר, התוקף, יש עדים ויש ראיות משמעותיות", טענו ב"מארקה".

קיליאן אמבפה מול גקיליאן אמבפה מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

מקרי העבר של מילה כנגד מילה

"זו אינה הפעם הראשונה שאנו רואים אירוע כזה בליגת האלופות. ב-2012 פתחה אופ"א בחקירה האם סרחיו בוסקטס קרא למרסלו 'קוף' במהלך חצי הגמר. ברצלונה טענה שהקשר אמר 'חוטם', והעניין נותר בספק. בלה ליגה, המקרים האחרונים כללו את דיאחאבי מוולנסיה, שהאשים את קאלה, ואת לרמה מלבאנטה, שעשה זאת כלפי יאגו אספאס. זו הייתה מילה מול מילה, ללא ראיות, לא הוטלה סנקציה", נכתב ב"מארקה".

"כשהגשם יורד הוא שוטף הכל. בכדורגל הספרדי כדאי להיזכר במקרים דומים. בסוף שנות השמונים, שוער מיורקה, אזאקי, לאחר שהוקנט על ידי הוגו סאנצ'ס במשפט 'תוציא את הכדור, מורי קטן', התלונן שכינו אותו 'מורי' כמעט בכל אצטדיון. המקסיקני התגונן בטענה ששוער מיורקה קרא לו 'אינדיאני'. האורוגוואי ריקרדו דוס סנטוס, ששיחק באלבסטה, טען שפאצ'י סלינס כינה אותו 'דרום אמריקאי מז***'. שחקן סלטה הכחיש וטען שהעניין נופח מעבר למידה. סונגו מדפורטיבו האשים את פרננדו היירו בכך שקרא לו 'שחור, בן ז*** וממזר'. שחקן ריאל מדריד השיב: 'נכון שהיה חילופי דברים ביני לבינו, אבל אם יש דבר אחד שברור לי, הוא שאני לא מחשיב את עצמי גזען'. בדרבי הגליסיאני אמר שחקן סלטה מוסטובוי לדז'למיניה: 'בוא לכאן ותכה אותי, קוף מז***, אני אעשה לך ניתוח פלסטי, קוף!' במקרה הזה, הווידאו הפליל את הרוסי", ציינו ב"מארקה".

"לסיום, שתי נקודות: מוריניו אינו סמכות להטיף בעניינים כאלה, לאור עברו הפרובוקטיבי, ומילה של עצה לפרסטיאני: תתנצל. יש לו אפשרות להביע חרטה, או שצל הגזענות ירדוף את הקריירה המבטיחה שלו. 'השחקן הזה לא יכול להיות חלק ממשפחת הכדורגל העולמית', אמר אמבפה בזעם על הארגנטינאי. אם לא תהיה סנקציה מנהלית בשל מחסור בראיות, החברה והספורט כבר הענישו אותו, וזה גרוע אף יותר. ריאל מורסיה האשימה את מאמן אלקורקון דאז, חוסה בורדלאס, בכך שכינה את שחקנו נאפטי 'מורי מ****'. המאמן התקשר לשחקן כדי להתנצל. פשוט כך", מסכמים ב"מארקה".

