"אין הוכחה, אבל אין ספק": פרסטיאני לא ייענש?

בצל הסערה סביב התקרית בין ויניסיוס לג’אנלוקה פרסטיאני במפגש בין ריאל מדריד לבנפקיה ליסבון אמש בפלייאוף ליגת האלופות, ב’מארקה’ פורסם טור חריף שעסק באירוע ובהשלכותיו על הכדורגל האירופי והספרדי.

"אופ"א תפתח בחקירה, אך לא תהיה סנקציה נגד פרסטיאני, שפעל בצורה פחדנית ומתעתעת כאשר כיסה את שפתיו בחולצה. האם בסוף ישימו מיקרופון על כל שחקן? זה נשמע כמו הגזמה, אבל צריך ללכת רחוק יותר. אטו, שנמאס לו מקריאות 'קוף', איים לעזוב את לה רומארדה, וחוק נגד גזענות בספורט נוצר. זו לא הפעם הראשונה שוויניסיוס מאיים לבטל משחק, הוא כבר עשה זאת במסטאייה. אם לא ייושמו פתרונות דחופים, בפעם הבאה הוא יממש את האיום, והסקנדל יהיה גדול אף יותר", נכתב ב"מארקה".

"נכון שהתפתחנו והתרחקנו מקלישאות מיושנות כמו 'מה שקורה על המגרש נשאר על המגרש'. כל מחווה גזענית חייבת להיחשף, והכדורגלנים הם הראשונים שצריכים לשמש דוגמה. לחנך את ההמונים זה קשה, אבל אנשי המקצוע חייבים להיות מודל לחיקוי. התפקיד של אמבפה נראה לי מפתח בהקשר הזה: התמיכה הבלתי מסויגת של הצרפתי, שעמד לצד ויניסיוס ברגעי התסכול שלו, וגינה בחריפות את פרסטיאני על כך שקרא לו 'קוף' בחמש הזדמנויות שונות. לאחר מכן הוא לא היסס לכנות את הארגנטינאי 'גזען מז***'. זה כבר לא מילה של אדם אחד, הקורבן, מול מילה של אחר, התוקף, יש עדים ויש ראיות משמעותיות", טענו ב"מארקה".

קיליאן אמבפה מול ג'אנלוקה פרסטיאני (IMAGO)

מקרי העבר של מילה כנגד מילה

"זו אינה הפעם הראשונה שאנו רואים אירוע כזה בליגת האלופות. ב-2012 פתחה אופ"א בחקירה האם סרחיו בוסקטס קרא למרסלו 'קוף' במהלך חצי הגמר. ברצלונה טענה שהקשר אמר 'חוטם', והעניין נותר בספק. בלה ליגה, המקרים האחרונים כללו את דיאחאבי מוולנסיה, שהאשים את קאלה, ואת לרמה מלבאנטה, שעשה זאת כלפי יאגו אספאס. זו הייתה מילה מול מילה, ללא ראיות, לא הוטלה סנקציה", נכתב ב"מארקה".

"כשהגשם יורד הוא שוטף הכל. בכדורגל הספרדי כדאי להיזכר במקרים דומים. בסוף שנות השמונים, שוער מיורקה, אזאקי, לאחר שהוקנט על ידי הוגו סאנצ'ס במשפט 'תוציא את הכדור, מורי קטן', התלונן שכינו אותו 'מורי' כמעט בכל אצטדיון. המקסיקני התגונן בטענה ששוער מיורקה קרא לו 'אינדיאני'. האורוגוואי ריקרדו דוס סנטוס, ששיחק באלבסטה, טען שפאצ'י סלינס כינה אותו 'דרום אמריקאי מז***'. שחקן סלטה הכחיש וטען שהעניין נופח מעבר למידה. סונגו מדפורטיבו האשים את פרננדו היירו בכך שקרא לו 'שחור, בן ז*** וממזר'. שחקן ריאל מדריד השיב: 'נכון שהיה חילופי דברים ביני לבינו, אבל אם יש דבר אחד שברור לי, הוא שאני לא מחשיב את עצמי גזען'. בדרבי הגליסיאני אמר שחקן סלטה מוסטובוי לדז'למיניה: 'בוא לכאן ותכה אותי, קוף מז***, אני אעשה לך ניתוח פלסטי, קוף!' במקרה הזה, הווידאו הפליל את הרוסי", ציינו ב"מארקה".

"לסיום, שתי נקודות: מוריניו אינו סמכות להטיף בעניינים כאלה, לאור עברו הפרובוקטיבי, ומילה של עצה לפרסטיאני: תתנצל. יש לו אפשרות להביע חרטה, או שצל הגזענות ירדוף את הקריירה המבטיחה שלו. 'השחקן הזה לא יכול להיות חלק ממשפחת הכדורגל העולמית', אמר אמבפה בזעם על הארגנטינאי. אם לא תהיה סנקציה מנהלית בשל מחסור בראיות, החברה והספורט כבר הענישו אותו, וזה גרוע אף יותר. ריאל מורסיה האשימה את מאמן אלקורקון דאז, חוסה בורדלאס, בכך שכינה את שחקנו נאפטי 'מורי מ****'. המאמן התקשר לשחקן כדי להתנצל. פשוט כך", מסכמים ב"מארקה".