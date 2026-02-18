יום רביעי, 18.02.2026 שעה 22:25
יום רביעי, 18/02/2026, 22:00אצטדיון מוליניוליגה אנגלית - מחזור 31
ארסנל
דקה 26
0 1
שופט: פול טירני
וולבס
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20
מערכת ONE | 18/02/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
דקלן רייס (IMAGO)
דקלן רייס (IMAGO)

לא, זו לא טעות. בזמן שהחלק השני בסבב הראשון של שלב הנוקאאוט בליגת האלופות משוחק, ברגעים אלו גם וולבס, נועלת הטבלה באנגליה וארסנל הראשונה נפגשות לקרב קצוות רותח כחלק מהמחזור ה-31 בפרמייר ליג, כשהמשחק עצמו הוקדם מהמועד המקורי שלו.

בשונה משני העשורים האחרונים, בדגש על העשור הנוכחי, התותחנים רוצים לירות ובסוף העונה גם לפגוע במטרה שהיא אליפות ראשונה מאז 2004. חניכיו של מיקל ארטט מגיעים בכושר טוב, עם הפסד בודד ב-11 משחקי הליגה האחרונים שלהם שכללו גם שבעה ניצחונות. שלוש נקודות הערב יגדילו, לפחות באופן זמני, את הפער ממנצ’סטר סיטי השנייה לשבע נקודות.

מנגד, אומללים הם חייו של אוהד הזאבים העונה. אחרי סיבוב ראשון בו הצליחו להשיג שלוש נקודות בלבד, הקבוצה החלה להתייצב כשהם השיגו תחת רוב אדוארדס שש נוספות בשמונת המשחקים שהחלו את מסע ההישרדות שגם ככה נראה קלוש. מצד שני, המוליניו לא מאיר פנים העונה למארחת, שהשיגה באופן לא מפתיע הכי מעט נקודות בביתה העונה מכל קבוצות הליגה.

נתון מעודד נוסף עבור האורחת מגיע מהמאזן של הקבוצה נגד קבוצות שיושבות במקומות 8-20, שם הצליחו השחקנים לרשום הישג פנומנלי עם 14 ניצחונות מ-16 משחקים, כשבשניים הנוספים הם סיימו בתיקו בלבד. על אף הפערים הגדולים, ארסנל השיגה בסיבוב הקודם ניצחון בקושי רב, במפגש שהסתיים ב-1:2 לזכותה בבית בזכות שני שערים עצמיים, כולל אחד עמוק בתוספת הזמן.

מחצית ראשונה
  • '8
  • החמצה
  • רייס פרץ טוב, נכנס לאמצע ושלח בעיטה חזקה מחוץ לרחבה שחלפה ליד העמוד
  • '5
  • שער
  • שער! ארסנל עלתה ל-0:1: זה היה מהיר. דקלן רייס הגביה כדור נהדר אל סאקה, שהסתנן מאחור ונגח מקרוב בין הרגליים של סאה ולרשת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט פול טירני הוציא את המשחק לדרך!
