יום רביעי, 18.02.2026 שעה 17:43
"נעשה מהטורקי קבב, נשבור את ארדואן אם יבוא"

אהבת השם גורדון ל"שיחת היום" לקראת הקרב בשבת (חי ב-ONE): "הקרב זה מעבר לתשלום, זה בשביל המדינה. שלא יבוא עם תירוצים ולהתבכיין, שיבוא להילחם"

הלוחם הצעיר אהבת השם גורדון הפך לסנסציה ובשבת (22:40) הוא ישוב לזירה, כשיפגוש יריב טורקי, בשידור חי שיועבר בערוץ ONE. גורדון, שנחשב להבטחה גדולה בזירת הלחימה, עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE לקראת הקרב בעוד שלושה ימים ויום לפני מסיבת העיתונאים והשקילה, שם יפגוש את עלי קויונצ’ו. 

אתה כבר בליטא? איך שם?
”כן, קר פה אבל בסדר”.

את הטורקי כבר פגשת?
”ראיתי אותו אבל לא נפגשנו פנים מול פנים”.

לא לחצם עוד ידיים?
”מי ילחץ לו יד? הוא הכניס פוליטיקה אז שלא יישחק אותה, כולנו ראינו מה הוא פרסם”.

אתה לא חושש מהמפגש?
”לא חושש, מי יחשוש?”

הוא מגיע עם ארדואן לקרב?
”גם אם ארדואן יגיע נשבור אותו”.

מחר יש שקילה, אתה תראה אותו והוא יושיט לך יד, אתה לא תלחץ לו את היד?
”לא יודע, בוא נראה. אני בן אדם טוב”.

אולי הכל שואו ובסוף אתם חברים טובים?
”יש הצגה ויש להתחיל לערב פוליטיקה. מול היריב הקודם כן היה כעס אבל בסוף לחצנו יד. אם הוא היה מכניס פוליטיקה זה היה נראה אחרת”.

איך עלי מבחינת הרמה שלו?
”יריב ראוי, אבל נעשה ממנו קבב טורקי”.

איך הכושר שלך?
”עבדתי טוב והתאמנתי קשה, יש לי אמונה בטקטיקה שלי”.

מה האסטרטגיה לקרב הזה?
”תחכו ותראו, יהיה מעניין. הולך להיות נוקאאוט והוא הולך ליפול. בואו נגיד ככה: אל תמצמצו”.

תוגברה האבטחה סביבך בגלל האיומים שלו?
”יש כמה דיבורים, פנוי אלי כבר חברות אבטחה וכנראה יגיעו כמה לקרב. אבל חוץ מזה הכל רגוע פה”.

יהיה קהל ישראלי בקרב?
”יש הרבה סטודנטים לרפואה שיבואו לתמוך, גם המשפחה והחברים מהארץ יבואו”.

תן איזה מסר ליריב הטורקי.
”כל מה שיהיה לי להגיד אני אגיד לו גם מחר מול הפנים. שלא יבוא עם תירוצים ולהתבכיין, שיבוא להילחם”.

אתה חושב שהוא יבוא להתבכיין?
”שלא יבוא לחפש תירוצים, שאני לא אתן לו בעיטה על הראש והוא יגיד שהוא קיבל בביצים”.

מה מצפה לנו מחר במסיבת העיתונאים?
”חכו ותראו, הקבב טורקי זה ספוילר. במסע”ת זה קרב בפני עצמו, קרב מנטלי. להיכנס ליריב לראש ולעצבן אותו”.

גם פעם שעברה שיגעת את היריב שלך במסע”ת?
”כן, פעם קודמת זאת הייתה פעם ראשונה שלי וזה היה מוצלח. אני על זה”.

איך אתה רוצה שהקהל יעודד אותך?
”אל אל ישראל זה מספיק לי”.

מה הפרס הכספי למי שמנצח?
”זה ביני לבין הארגון, הקרב הזה זה הרבה מעבר לתשלום, זה בשביל המדינה”.

שר הספורט פנה אליך בגלל שאתה מתחרה עם טורקי?
”האמת שלא”.

אתה מקבל אבל תגובות מהארץ?
”בטח, ים. מאות אלפים של תגובות. כמות האהבה שאני מקבל מהארץ זו זכות”.

אתה מרגיש שיש עליך יותר לחץ לאחרונה בגלל כל הפרסום?
”ברור שיש את הלחץ, בטח בקרב כזה גדול. אבל אני מאמין בעצמי ובאלוהים שייתן לי את הכוח”.

