הזוי: טיאפו נאלץ למחוק לוגו בטוש וניצח

עולם הטניס ראה כבר כמעט הכל – הפסקות גשם, פריצות של אוהדים למגרש, ואפילו חיות בר שטיילו על הדשא – אבל מה שהתרחש הלילה (בין שני לשלישי) בטורניר דלריי ביץ' בפלורידה (ATP 250) נכנס ישירות לפנתאון האירועים הביזאריים ביותר בסבב העולמי. במרכז העניינים עמד הכוכב המקומי פרנסס טיאפו (8), שקיווה לפתוח את הקמפיין שלו בטורניר הביתי בצורה חלקה מול רינקי היג'יקאטה האוסטרלי, אך מצא את עצמו בלב סערת מלתחה שהפכה לבדיחת היום ברשתות החברתיות. עוד לפני שהכדור הראשון נחבט, שופט הכיסא ג'ושוע ברייס ירד מעמדתו ועצר את ההתמודדות, כשהוא מסמן לאמריקאי המופתע שישנה בעיה חמורה עם הלבוש שלו.

פרנסס טיאפו בפעולה על המגרש. (רויטרס)

משטרת האופנה של ה-ATP בפעולה

הבעיה לא הייתה בצבע החולצה או בסגנון המשחק, אלא בבירוקרטיה הנוקשה של איגוד הטניס העולמי. טיאפו עלה למגרש כשהוא לובש גופייה שחורה ומאווררת של נותנת החסות שלו, "לולולמון", אליה הצטרף בינואר 2025. על הגופייה התנוססו הלוגו של חברת ההלבשה בצד שמאל, ושני לוגואים נוספים בצד ימין – של חברת הטכנולוגיה UKG ושל הבנק הבינלאומי 'ברקליס'. השופט ברייס הסביר לטיאפו כי השילוב הזה מהווה הפרה בוטה של חוקי ה-ATP, הקובעים כי בגופיות ללא שרוולים מותר להציג שני מיקומי לוגו בלבד בחזית, ושאף אחד מהם לא יעלה על גודל של 3 אינץ' מרובעים. הקהל האמריקאי, שחיכה לראות טניס, החל לשרוק בוז צורם כשההפסקה התארכה והפכה למביכה מרגע לרגע.

הפתרון שנמצא היה לא פחות מהזוי, וכזה שמתאים אולי לטורניר נוער מקומי ולא למעמד מחייב בסבב המקצועני. שופט הכיסא ביקש מאחד מילדי הכדורים להביא טוש שחור ("מרקר") למגרש. לעיני המצלמות והקהל המשועשע, השופט החל לצבוע ידנית את הלוגו של 'ברקליס' על חזהו של טיאפו, עד שהלוגו נעלם כמעט לחלוטין ונבלע בבד השחור. טיאפו, הידוע במזג הנוח שלו ובחיוך הנצחי, קיבל את הגזירה בהומור, אך מיד שאל בצחוק מה עליו לעשות עם שאר החולצות בתיק, שכן הוא ידוע כשחקן שמחליף מספר תלבושות במהלך משחק בשל הזעה מרובה. הפתרון המאולתר נמשך כאשר טיאפו ארז את החולצות הרזרביות שלו לתוך תיק, שלח אותן יחד עם הטוש לצוות האימון שלו ביציע, והם נאלצו לשבת ולצבוע בטוש שחור את הלוגו האסור על כל אחת מהחולצות בזמן שהמשחק עמד להתחיל.

אחרי הצביעה: טיאפו טייל לסיבוב השני

לאחר שהסאגה האופנתית הסתיימה והחולצה "הוכשרה" על ידי השופט, טיאפו הוכיח שהוא יודע לעשות את ההפרדה המנטלית הנדרשת. האמריקאי בן ה-28, שזכה בתואר ה-ATP הראשון שלו בקריירה באותו מגרש בדיוק ב-2018, לא נתן לתקרית להוציא אותו מפוקוס. הוא עלה למגרש חד ורעב, ותוך 73 דקות בלבד סגר את הסיפור. המדורג שמיני בטורניר הציג טניס יציב ואגרסיבי, שבר ברגעים הנכונים ולקח את המערכה הראשונה עם 4:6 סולידי. התסריט חזר על עצמו גם במערכה השנייה, כשהיג'יקאטה (שעלה מהמוקדמות) לא מצליח למצוא תשובות לעוצמות של יריבו. טיאפו חתם את המשחק עם 4:6 נוסף, כשהוא משפר את מאזנו בטורניר דלריי ביץ' ל-12 ניצחונות מול 4 הפסדים בלבד.

"אני שמח, אני באמת שמח על זה", אמר טיאפו בראיון הניצחון על המגרש, כשהוא מתייחס ליכולת שלו ולא לתקרית הטוש. "חשבתי ששיחקתי די טוב הלילה. תודה לכולם שבאו, זה תמיד כיף שיש עוד טורניר ביתי לשחק בו". הניצחון הזה לא רק העלה את טיאפו לשמינית הגמר, אלא גם אותת ליריביו שהוא הגיע לפלורידה כדי ללכת עד הסוף. בסיבוב הבא ימתין לטיאפו דרבי אמריקאי מסקרן מול זאכרי סביידה, שעלה גם הוא מהמוקדמות וינסה להפתיע את הפייבוריט המקומי. נותר רק לקוות שעד המשחק הבא, הצוות של טיאפו יספיק להכין סט חולצות חדש – או לפחות להצטייד בעוד כמה טושים שחורים עבים.