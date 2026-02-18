ריבאקינה פרשה בדובאי, רוז'יץ' ברבע הגמר

גל הפרישות בטורניר דובאי הפתוחה בטניס נמשך, והפעם מדובר בכוכבת הגדולה ביותר שנותרה בו: אלנה ריבאקינה, אלופת אוסטרליה הפתוחה 2026 והמדורגת שלישית בעולם, נאלצה לפרוש ביום רביעי (18 בפברואר 2026) במהלך משחקה בסיבוב השלישי מול אנטוניה רוז'יץ' הקרואטית. הפרישה איפשרה לרוז'יץ', "לאקי לוזר" (מפסידה מהמוקדמות שנכנסה להגרלה הראשית), להעפיל לרבע גמר טורניר WTA 1000 בפעם הראשונה בקריירה שלה.

ריבאקינה, שהייתה המדורגת הראשונה בטורניר לאחר פרישות רבות של שחקניות בכירות כמו ארינה סבלנקה ואיגה שוויונטק עוד לפני תחילתו, הציגה יכולת לא יציבה במשחק. היא אמנם ניצחה במערכה הראשונה 7-5 לאחר מאבק צמוד, אך רוז'יץ', המדורגת 67 בעולם, הגיבה היטב ולקחה את המערכה השנייה בתוצאה 6-4.

אלנה ריבאקינה בפעולה (רויטרס)

עם פתיחת המערכה השלישית, רוז'יץ' שברה את הגשתה של ריבאקינה ועלתה ליתרון 1-0. בשלב זה, ריבאקינה קראה לפיזיותרפיסטית והסבירה את מצבה. "יש לי בחילות, אכלתי, אבל בבוקר הרגשתי כאב ראש כבד, לא ישנתי טוב", אמרה הטניסאית הקזחית. "אני הולכת לעצור". כשנשאלה אם היא רוצה הערכה רפואית, השיבה ריבאקינה: "לא, כי אני יודעת מה זה, זו פשוט עייפות. אני לא רואה סיבה להמשיך". הצוות הרפואי קיבל את החלטתה, וריבאקינה לחצה את ידה של רוז'יץ' לפני שירדה מהמגרש.

עבור אנטוניה רוז'יץ' בת ה-23, זוהי עלייה היסטורית לרבע גמר WTA 1000. המסע שלה בדובאי יוצא דופן, שכן היא כלל לא הייתה אמורה להיות בהגרלה הראשית לאחר שהפסידה במוקדמות. כ"לאקי לוזר", היא קיבלה הזדמנות שנייה וניצלה אותה עד תום. בדרך לרבע הגמר, היא כבר רשמה ניצחון יוקרתי נוסף על אלופת גרנד סלאם, כשהדיחה את אמה רדוקאנו, אלופת ארה"ב הפתוחה לשנת 2021, בסיבוב הראשון. ניצחונה על ריבאקינה הוא למעשה ניצחונה הראשון על שחקנית המדורגת ב-20 המקומות הראשונים בעולם. רוז'יץ' הודתה לאחר המשחק שזו לא הדרך שבה רצתה לנצח, אך הביעה תקווה שריבאקינה תרגיש טוב יותר במהרה.

הפרישה של ריבאקינה היא האחרונה בשרשרת פרישות של כוכבות בטורניר היוקרתי. מלבד סבלנקה ושוויונטק, גם קרולינה מוצ'ובה, מריה סאקארי וז'נג צ'ינוון משכו את השתתפותן. למרות העייפות והבחילות, ריבאקינה פותחת את עונת 2026 בצורה מרשימה, עם זכייה באליפות אוסטרליה הפתוחה ומאזן של 12 ניצחונות מול 3 הפסדים. כעת, היא תצטרך להתאושש לקראת האתגרים הבאים בעונה. רוז'יץ' תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין בלינדה בנצ'יץ' לאלינה סביטולינה.