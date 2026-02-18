יום רביעי, 18.02.2026 שעה 16:39
ספורט אחר  >> טניס

ריבאקינה פרשה בדובאי, רוז'יץ' ברבע הגמר

המדורגת ראשונה בטורניר נאלצה לפרוש בגלל בחילות ועייפות מול אנטוניה רוז'יץ' הקרואטית, שהעפילה לרבע גמר ראשון בקריירה שלה.

|
ילנה ריבאקינה בפעולה על המגרש. (רויטרס)
ילנה ריבאקינה בפעולה על המגרש. (רויטרס)

גל הפרישות בטורניר דובאי הפתוחה בטניס נמשך, והפעם מדובר בכוכבת הגדולה ביותר שנותרה בו: אלנה ריבאקינה, אלופת אוסטרליה הפתוחה 2026 והמדורגת שלישית בעולם, נאלצה לפרוש ביום רביעי (18 בפברואר 2026) במהלך משחקה בסיבוב השלישי מול אנטוניה רוז'יץ' הקרואטית. הפרישה איפשרה לרוז'יץ', "לאקי לוזר" (מפסידה מהמוקדמות שנכנסה להגרלה הראשית), להעפיל לרבע גמר טורניר WTA 1000 בפעם הראשונה בקריירה שלה.

ריבאקינה, שהייתה המדורגת הראשונה בטורניר לאחר פרישות רבות של שחקניות בכירות כמו ארינה סבלנקה ואיגה שוויונטק עוד לפני תחילתו, הציגה יכולת לא יציבה במשחק. היא אמנם ניצחה במערכה הראשונה 7-5 לאחר מאבק צמוד, אך רוז'יץ', המדורגת 67 בעולם, הגיבה היטב ולקחה את המערכה השנייה בתוצאה 6-4.

אלנה ריבאקינה בפעולה (רויטרס)אלנה ריבאקינה בפעולה (רויטרס)

עם פתיחת המערכה השלישית, רוז'יץ' שברה את הגשתה של ריבאקינה ועלתה ליתרון 1-0. בשלב זה, ריבאקינה קראה לפיזיותרפיסטית והסבירה את מצבה. "יש לי בחילות, אכלתי, אבל בבוקר הרגשתי כאב ראש כבד, לא ישנתי טוב", אמרה הטניסאית הקזחית. "אני הולכת לעצור". כשנשאלה אם היא רוצה הערכה רפואית, השיבה ריבאקינה: "לא, כי אני יודעת מה זה, זו פשוט עייפות. אני לא רואה סיבה להמשיך". הצוות הרפואי קיבל את החלטתה, וריבאקינה לחצה את ידה של רוז'יץ' לפני שירדה מהמגרש.

עבור אנטוניה רוז'יץ' בת ה-23, זוהי עלייה היסטורית לרבע גמר WTA 1000. המסע שלה בדובאי יוצא דופן, שכן היא כלל לא הייתה אמורה להיות בהגרלה הראשית לאחר שהפסידה במוקדמות. כ"לאקי לוזר", היא קיבלה הזדמנות שנייה וניצלה אותה עד תום. בדרך לרבע הגמר, היא כבר רשמה ניצחון יוקרתי נוסף על אלופת גרנד סלאם, כשהדיחה את אמה רדוקאנו, אלופת ארה"ב הפתוחה לשנת 2021, בסיבוב הראשון. ניצחונה על ריבאקינה הוא למעשה ניצחונה הראשון על שחקנית המדורגת ב-20 המקומות הראשונים בעולם. רוז'יץ' הודתה לאחר המשחק שזו לא הדרך שבה רצתה לנצח, אך הביעה תקווה שריבאקינה תרגיש טוב יותר במהרה.

הפרישה של ריבאקינה היא האחרונה בשרשרת פרישות של כוכבות בטורניר היוקרתי. מלבד סבלנקה ושוויונטק, גם קרולינה מוצ'ובה, מריה סאקארי וז'נג צ'ינוון משכו את השתתפותן. למרות העייפות והבחילות, ריבאקינה פותחת את עונת 2026 בצורה מרשימה, עם זכייה באליפות אוסטרליה הפתוחה ומאזן של 12 ניצחונות מול 3 הפסדים. כעת, היא תצטרך להתאושש לקראת האתגרים הבאים בעונה. רוז'יץ' תפגוש ברבע הגמר את המנצחת בין בלינדה בנצ'יץ' לאלינה סביטולינה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */