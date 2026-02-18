סולומון מחוץ לסגל של פיורנטינה בקונפרנס ליג

חדשות רעות לפיורנטינה: מנור סולומון ייעדר מהמשחק של האיטלקים נגד הקבוצה הפולנית, יגלוניה ביאליסטוק, במשחק אשר ייערך בפולין מחר (חמישי, 22:00) במסגרת שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. הישראלי ייעדר מהמשחק בשל שפעת, כך לפי הדיווחים בתקשורת האיטלקית.

מעבר לסולומון, מי שייעדרו גם מהמשחק בפולין הם השוער הספרדי דויד דה חאה, זאת בשל פריקת אצבע בידו השמאלית. מעבר לכך שניים נוספים שלא יהיו בסגל הם דניאלה רוגאני ומרקו ברשיאניני, מאחר ולא נרשמו לאירופה. חיסור נוסף לוויולה יהיה אלברט גודמונדסון, שמתאושש מפציעה בקרסול.

פיורנטינה נמצאת עדיין מתחת לקו האדום בליגה האיטלקית, עם 21 נקודות בלבד, כך שיכול להיות שהדחה מוקדמת מאירופה עשויה לעבוד לטובתם של חניכיו של פאולו ואנולי, כדי שיוכלו להתרכז במאבקי ההישרדות בסרייה א’.