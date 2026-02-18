יום רביעי, 18.02.2026 שעה 15:05
ליגה איטלקית 25-26
6121-6025אינטר1
5318-4024מילאן2
5025-3825נאפולי3
4716-3125רומא4
4623-4325יובנטוס5
4221-3425אטאלנטה6
4118-3824קומו7
3332-3425בולוניה8
3325-2625לאציו9
3235-2925ססואולו10
3238-2825אודינזה11
2931-1825פארמה12
2835-2825קליארי13
2744-2525טורינו14
2437-2925גנואה15
2433-2125קרמונזה16
2431-1725לצ'ה17
2139-2925פיורנטינה18
1542-2025פיזה19
1543-1925ורונה20

סולומון מחוץ לסגל של פיורנטינה בקונפרנס ליג

לפי דיווח באיטליה: הישראלי ייעדר בשל שפעת מהמשחק נגד יגלוניה ביאליסטוק, במסגרת שלב הפלייאוף של המפעל השלישי בחשיבותו. גם דה חאה ורוגאני בחוץ

|
מנור סולומון (IMAGO)
מנור סולומון (IMAGO)

חדשות רעות לפיורנטינה: מנור סולומון ייעדר מהמשחק של האיטלקים נגד הקבוצה הפולנית, יגלוניה ביאליסטוק, במשחק אשר ייערך בפולין מחר (חמישי, 22:00) במסגרת שלב הפלייאוף של הקונפרנס ליג. הישראלי ייעדר מהמשחק בשל שפעת, כך לפי הדיווחים בתקשורת האיטלקית.

מעבר לסולומון, מי שייעדרו גם מהמשחק בפולין הם השוער הספרדי דויד דה חאה, זאת בשל פריקת אצבע בידו השמאלית. מעבר לכך שניים נוספים שלא יהיו בסגל הם דניאלה רוגאני ומרקו ברשיאניני, מאחר ולא נרשמו לאירופה. חיסור נוסף לוויולה יהיה אלברט גודמונדסון, שמתאושש מפציעה בקרסול.

פיורנטינה נמצאת עדיין מתחת לקו האדום בליגה האיטלקית, עם 21 נקודות בלבד, כך שיכול להיות שהדחה מוקדמת מאירופה עשויה לעבוד לטובתם של חניכיו של פאולו ואנולי, כדי שיוכלו להתרכז במאבקי ההישרדות בסרייה א’.

