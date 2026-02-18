עיריית ר"ג: "עתירה פוליטית על גבול המושחתת"

“מעבר להיותה עתירה פוליטית על גבול המושחתת, מדובר בעתירה מאוחרת שכן הכסף שהיה צריך לעבור עד עכשיו, כבר עבר”, כך בחרו להגיב בעיריית ר”ג לפרשת העברת הכספים. זה הגיע אחרי שביהמ”ש המחוזי בת”א הוציא אמש (שלישי) צו ארעי המקפיא באופן מיידי את העברת כספי התמיכה המיוחדים בסך 2 מיליון ש"ח למכבי רמת גן. זאת בעקבות עתירה מנהלית דחופה שהגיש יו"ר ועדת הביקורת וחבר המועצה, ליעד אילני, באמצעות עורכי הדין ד"ר מתן גוטמן וניר פרידמן.

בנוגע לעותר בתביעה נכתב כי: “הנייר סופג הכל במעמד צד אחד אך מהר מאוד יוכח ובית המשפט יבין שלפניו עותר מפוקפק שהוא פחות מטובל ושרץ בידו העושה מעשה זימרי ומבקש שכר כפנחס ודמעות תנין בעיניו. העותר המדובר, כבר לא פעם נתפס מצביע ופועל בניגוד עניינים בנושא קבוצת עירוני ר"ג וקבוצות ספורט אחרות תוך הסתרה של הלוואות עתק שקיבל מבעלי עניין כולל כאלה הקשורים לעירוני ר"ג ולרבות עדויות על העברות לא חוקיות. בתאוריה גם אדם נגוע ועקום עשוי להיות צודק ולכן נתייחס אליו ולדבריו מפאת כבוד הפונים בעניין וכמובן כבוד בית המשפט וזאת למרות שאינם מחייבים התייחסות”.

“למנוע נזק בלתי הפיך לספורט והחינוך בעיר”

במכתב, העירייה התייחסה גם לשאר הקבוצות שזקוקות לכסף המדובר: “לעיר ר"ג יש קבוצת בוגרים אחת בליגת העל של ענף ספורט מרכזי עם כמעט 2000 ילדים וילדות שמתאמנים ומשחקים במסגרתה. לעיר אינטרס עליון שההצלחה הזו לא תתרסק ותפורק בשל השלכות המלחמה ובשל הנסיבות האישיות של היו"ר ולכן התגייסה במהלך חירום ובכדי למנוע נזק בלתי הפיך לספורט והחינוך בעיר, להנשים אותה עד השלמת העברת השליטה לספונסר פרטי אחר”.

ייגמר בבית המשפט (חגי מיכאלי)

“וועדת התמיכות המקצועית יצרה תבחין חירום מוקפד ומהודק בליווי של מיטב אנשי מקצוע חיצוניים אשר אושר במועצת העיר. נכון לעכשיו, הוא מותאם למקרה ספציפי אחד אך כמובן הוא פתוח באופן שוויוני לקבוצות אחרות תוך שאנו לא מאחלים לשום קבוצה ולשום יו"ר להיקלע למצב דומה. אך ככל שיקלעו ובמחיר אובדן השליטה והבעלות ידעו הילדים, ההורים והאוהדים שיש כאן עיר חזקה ואיתנה פיננסית שמאמינה בספורט, משמע שיש גם את הכוונות וגם את היכולת להוות משענת וחבל הצלה”.

לבסוף סיכמו את המכתב עם אמירה חד משמעית: “כבוד השופט טרם קיבל את תגובות העיריה והקבוצה ואלה יוגשו לו בקרוב ואז לכולם יהיה ברור מה שלנו ידוע מראש, שמדובר בעתירה פוליטית שתחזור כמו בומרנג לפרצוף של מגישה ושל ולבעלי האינטרס העוטפים אותו”.

כזכור, השופט קובי ורדי, שדן בבקשה, החליט להורות על הקפאת המצב הקיים כדי למנוע יצירת עובדות בשטח. בהחלטתו כתב השופט: "בהתחשב, בין היתר, במועד הדיון הקרוב שנקבע וכדי שלא ייווצר מעשה עשוי בלתי הפיך, עד להחלטה אחרת יוקפא המצב כפי שהוא כיום לגבי כספי התמיכה נשוא העתירה". הדיון המכריע בעתירה נקבע ל-5 במרץ 2026.