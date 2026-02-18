יום רביעי, 18.02.2026 שעה 15:06
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

עיריית ר"ג: "עתירה פוליטית על גבול המושחתת"

לאחר שביהמ"ש המחוזי בת"א הוציא צו ארעי המקפיא העברת כספים למכבי ר"ג, העירייה החליטה להגיב בחריפות: "העתירה תחזור כמו בומרנג לפרצוף של מגישה"

|
שחקני מכבי עירוני רמת גן (עילאי אהרוני מנהלת הליגה הלאומית)
שחקני מכבי עירוני רמת גן (עילאי אהרוני מנהלת הליגה הלאומית)

“מעבר להיותה עתירה פוליטית על גבול המושחתת, מדובר בעתירה מאוחרת שכן הכסף שהיה צריך לעבור עד עכשיו, כבר עבר”, כך בחרו להגיב בעיריית ר”ג  לפרשת העברת הכספים. זה הגיע אחרי שביהמ”ש המחוזי בת”א הוציא אמש (שלישי) צו ארעי המקפיא באופן מיידי את העברת כספי התמיכה המיוחדים בסך 2 מיליון ש"ח למכבי רמת גן. זאת בעקבות עתירה מנהלית דחופה שהגיש יו"ר ועדת הביקורת וחבר המועצה, ליעד אילני, באמצעות עורכי הדין ד"ר מתן גוטמן וניר פרידמן.

בנוגע לעותר בתביעה נכתב כי: “הנייר סופג הכל במעמד צד אחד אך מהר מאוד יוכח ובית המשפט יבין שלפניו עותר מפוקפק שהוא פחות מטובל ושרץ בידו העושה מעשה זימרי ומבקש שכר כפנחס ודמעות תנין בעיניו. העותר המדובר, כבר לא פעם נתפס מצביע ופועל בניגוד עניינים בנושא קבוצת עירוני ר"ג וקבוצות ספורט אחרות תוך הסתרה של הלוואות עתק שקיבל מבעלי עניין כולל כאלה הקשורים לעירוני ר"ג ולרבות עדויות על העברות לא חוקיות. בתאוריה גם אדם נגוע ועקום עשוי להיות צודק ולכן נתייחס אליו ולדבריו מפאת כבוד הפונים בעניין וכמובן כבוד בית המשפט וזאת למרות שאינם מחייבים התייחסות”.

“למנוע נזק בלתי הפיך לספורט והחינוך בעיר”

במכתב, העירייה התייחסה גם לשאר הקבוצות שזקוקות לכסף המדובר: “לעיר ר"ג יש קבוצת בוגרים אחת בליגת העל של ענף ספורט מרכזי עם כמעט 2000 ילדים וילדות שמתאמנים ומשחקים במסגרתה. לעיר אינטרס עליון שההצלחה הזו לא תתרסק ותפורק בשל השלכות המלחמה ובשל הנסיבות האישיות של היו"ר ולכן התגייסה במהלך חירום ובכדי למנוע נזק בלתי הפיך לספורט והחינוך בעיר, להנשים אותה עד השלמת העברת השליטה לספונסר פרטי אחר”.

ייגמר בבית המשפט (חגי מיכאלי)ייגמר בבית המשפט (חגי מיכאלי)

“וועדת התמיכות המקצועית יצרה תבחין חירום מוקפד ומהודק בליווי של מיטב אנשי מקצוע חיצוניים אשר אושר במועצת העיר. נכון לעכשיו, הוא מותאם למקרה ספציפי אחד אך כמובן הוא פתוח באופן שוויוני לקבוצות אחרות תוך שאנו לא מאחלים לשום קבוצה ולשום יו"ר להיקלע למצב דומה. אך ככל שיקלעו ובמחיר אובדן השליטה והבעלות ידעו הילדים, ההורים והאוהדים שיש כאן עיר חזקה ואיתנה פיננסית שמאמינה בספורט, משמע שיש גם את הכוונות וגם את היכולת להוות משענת וחבל הצלה”.

לבסוף סיכמו את המכתב עם אמירה חד משמעית: “כבוד השופט טרם קיבל את תגובות העיריה והקבוצה ואלה יוגשו לו בקרוב ואז לכולם יהיה ברור מה שלנו ידוע מראש, שמדובר בעתירה פוליטית שתחזור כמו בומרנג לפרצוף של מגישה ושל ולבעלי האינטרס העוטפים אותו”.

כזכור, השופט קובי ורדי, שדן בבקשה, החליט להורות על הקפאת המצב הקיים כדי למנוע יצירת עובדות בשטח. בהחלטתו כתב השופט: "בהתחשב, בין היתר, במועד הדיון הקרוב שנקבע וכדי שלא ייווצר מעשה עשוי בלתי הפיך, עד להחלטה אחרת יוקפא המצב כפי שהוא כיום לגבי כספי התמיכה נשוא העתירה". הדיון המכריע בעתירה נקבע ל-5 במרץ 2026. 

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */