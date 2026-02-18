יום רביעי, 18.02.2026 שעה 13:54
ליגה אנגלית 25-26
5718-5026ארסנל1
5324-5426מנצ'סטר סיטי2
5027-3726אסטון וילה3
4537-4726מנצ'סטר יונייטד4
4430-4726צ'לסי5
4235-4126ליברפול6
4035-4026ברנטפורד7
3730-2926אברטון8
3745-4326בורנמות'9
3637-3726ניוקאסל10
3630-2726סנדרלנד11
3440-3526פולהאם12
3232-2826קריסטל פאלאס13
3134-3426ברייטון14
3045-3626לידס15
2937-3626טוטנהאם16
2738-2526נוטינגהאם פורסט17
2449-3226ווסטהאם18
1851-2826ברנלי19
948-1626וולבס20

מנצ'סטר יונייטד מתכננת הצעה על באלדה

בספרד דווח שהשדים האדומים בוחנים אפשרות להציע כ-40 מיליון אירו על הספרדי  של הקטלונים. חוזהו של המגן השמאלי נגמר ב-2028, האם יגיע לאנגליה?

|
אלחנדרו באלדה (IMAGO)
אלחנדרו באלדה (IMAGO)

מנצ'סטר יונייטד נכנסה לתמונה בכל הנוגע לאלחנדרו באלדה. המגן השמאלי של ברצלונה מעורר עניין רב באנגליה, כאשר מי שרוצה לקחת את זה צעד קדימה היא הקבוצה מאולד טראפורד. לפי ’מונדו דפורטיבו’, יונייטד בוחנת אפשרות להגיש הצעה עבורו. על פי ההערכות, מדובר בסכום שעשוי להגיע לכ-40 מיליון אירו.

באלדה בן ה-22 עדיין נחשב לשחקן חשוב במערך של האנזי פליק בזכות האתלטיות והמהירות שלו לאורך הקו, אך העונה לא הצליח לשמור על יציבות ולהציג את היכולת הגבוהה שאפיינה אותו בעבר. במשחקים האחרונים אף נרשמה ביקורת על תרומתו ההגנתית, ובחלק מהמקרים המאמן העדיף אפשרויות אחרות בעמדת המגן השמאלי כמו ג’רארד מרטין או אפילו ז’ואאו קאנסלו, אשר במקור מתופקד כמגן ימני.

העונה של ברצלונה נכנסת לשלב מכריע. פליק כבר דיבר על הצורך ב"אתחול" לאחר ההפסד בגביע לאתלטיקו מדריד והמעידה בליגה מול ג'ירונה. במועדון מודעים לכך שהקבוצה חייבת להעלות רמה כדי להישאר בתמונה בכל המסגרות, כאשר ישנה ביקורת קשה על משחק ההגנה של הקבוצה במהלך העונה הנוכחית והירידה ביכולת של המגן השמאלי יחד עם שאר שחקני ההגנה.

גג'רארד מרטין, פתח במשחק האחרון במקומו של באלדה (IMAGO)

לבאלדה יש חוזה בברצלונה עד 2028 וסעיף שחרור בגובה מיליארד אירו. העונה רשם 32 הופעות ושלושה בישולים, ובשל גילו הצעיר, הוא ממשיך להיחשב לשחקן בעל ערך בשוק, למרות התקופה הפחות יציבה שעוברת עליו. מצידו של השחקן, לא נראה שיש סיבה שתגרום לו לעזוב את בירת קטלוניה, אך כמו שאנחנו מכירים את הכדורגל, הכל יכול לקרות.

