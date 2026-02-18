מנצ'סטר יונייטד מתכננת הצעה על באלדה

מנצ'סטר יונייטד נכנסה לתמונה בכל הנוגע לאלחנדרו באלדה. המגן השמאלי של ברצלונה מעורר עניין רב באנגליה, כאשר מי שרוצה לקחת את זה צעד קדימה היא הקבוצה מאולד טראפורד. לפי ’מונדו דפורטיבו’, יונייטד בוחנת אפשרות להגיש הצעה עבורו. על פי ההערכות, מדובר בסכום שעשוי להגיע לכ-40 מיליון אירו.

באלדה בן ה-22 עדיין נחשב לשחקן חשוב במערך של האנזי פליק בזכות האתלטיות והמהירות שלו לאורך הקו, אך העונה לא הצליח לשמור על יציבות ולהציג את היכולת הגבוהה שאפיינה אותו בעבר. במשחקים האחרונים אף נרשמה ביקורת על תרומתו ההגנתית, ובחלק מהמקרים המאמן העדיף אפשרויות אחרות בעמדת המגן השמאלי כמו ג’רארד מרטין או אפילו ז’ואאו קאנסלו, אשר במקור מתופקד כמגן ימני.

העונה של ברצלונה נכנסת לשלב מכריע. פליק כבר דיבר על הצורך ב"אתחול" לאחר ההפסד בגביע לאתלטיקו מדריד והמעידה בליגה מול ג'ירונה. במועדון מודעים לכך שהקבוצה חייבת להעלות רמה כדי להישאר בתמונה בכל המסגרות, כאשר ישנה ביקורת קשה על משחק ההגנה של הקבוצה במהלך העונה הנוכחית והירידה ביכולת של המגן השמאלי יחד עם שאר שחקני ההגנה.

ג'רארד מרטין, פתח במשחק האחרון במקומו של באלדה (IMAGO)

לבאלדה יש חוזה בברצלונה עד 2028 וסעיף שחרור בגובה מיליארד אירו. העונה רשם 32 הופעות ושלושה בישולים, ובשל גילו הצעיר, הוא ממשיך להיחשב לשחקן בעל ערך בשוק, למרות התקופה הפחות יציבה שעוברת עליו. מצידו של השחקן, לא נראה שיש סיבה שתגרום לו לעזוב את בירת קטלוניה, אך כמו שאנחנו מכירים את הכדורגל, הכל יכול לקרות.