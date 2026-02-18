אלקרס פתח דובאי עם ניצחון: "משחק מעצבן"

טורניר דובאי היוקרתי בסבב ה-ATP 500 נפתח בסערה, עם ציפייה שיא למפגש פסגה אפשרי בגמר בין שני הכישרונות הלוהטים ביותר בעולם הטניס, קרלוס אלקרס ויאניק סינר. אמש (שני) עלה המדורג 1 בעולם, קרלוס אלקרס (1), למשחק הפתיחה שלו בטורניר היוקרתי, כשהוא מגיע רענן ועם רוח גבית לאחר שזכה בתואר הגראנד סלאם השביעי בקריירה באוסטרליה הפתוחה. הספרדי הצעיר, שהפך זה מכבר לכוח דומיננטי בסבב, נאלץ להתמודד עם יריב עיקש ומאתגר בדמותו של הצרפתי ארתור רינדרקנך, שסיפק לו משחק קשה מהצפוי, אך בסופו של דבר יצא אלקרס עם ידו על העליונה לאחר ניצחון בתוצאה 4:6, 6:7 (5:7). הניצחון הזה לא רק העניק לו את הכרטיס לשלב הבא, אלא גם סימן את ניצחונו ה-150 על מגרשים קשים, והאריך את רצף הניצחונות הבלתי מנוצח שלו לשמונה משחקים.

קרליטוס נגד "המשחק המעצבן"

הקרב מול רינדרקנך היה רחוק מלהיות טיול קליל בפארק עבור אלקרס. למרות שהמאזן הפנימי (H2H) עמד לפני המשחק על 0:4 מוחץ לטובת הספרדי, רינדרקנך הצליח לאתגר אותו פעם אחר פעם. לאחר המשחק, לא היסס אלקרס להודות כי סגנון המשחק של הצרפתי, המתנשא לגובה של 1.96 מטר, הוא "מעצבן" במיוחד. "אני חושב שכל המשחקים שלנו תמיד צמודים מאוד. זה פשוט עניין של טניס, כל משחק ששיחקתי נגדו היה עניין של טניס נטו", אמר אלקרס בראיון לאחר הניצחון. הוא המשיך ופירט: "יש לו משחק מאוד, איך לומר, מעצבן. בגלל ההגשות שלו, הוא תמיד מנסה לעלות לרשת. הוא ממש גדול, ואז ברשת הוא מכסה הרבה מהמגרש, אז קשה מאוד לייצר מולו חבטות מעבר. הכדור שלו מגיע מאוד שטוח, ולפעמים קשה מאוד לשלוט בו". אלקרס הדגיש כי נדרש ממנו מאמץ יוצא דופן כדי להתמודד עם הסגנון הזה: "יש הרבה דברים שהופכים את המשחק שלו לקשה מאוד לשחק נגדו ולשלוט במצב. זה מרגיש שאתה צריך לרוץ, אתה צריך להגן טוב אם אתה רוצה לקבל הזדמנויות מולו. אני חושב שבכל משחק ששיחקתי נגדו הגנתי די טוב, עשיתי חבטות מעבר נהדרות, וההגשה היא נשק נהדר. אז אני שמח שהצלחתי לעשות את זה, ולכן הוא באמת, לפחות בשבילי, קשה מאוד בכל פעם שאני משחק נגדו". הניצחון במערכה הראשונה, 4:6, הגיע לאחר שבירה קריטית של הספרדי, אך במערכה השנייה, רינדרקנך לא ויתר ודחף את אלקרס למערכת שובר שוויון מותחת, בה הצליח הספרדי לנצח בקושי, 5:7, ולחתום את הניצחון.

היריבות הגדולה: אלקרס וסינר בדרך להתנגשות?

מעבר למשחק עצמו, עיני כל חובבי הטניס נשואות אל עבר הגמר הפוטנציאלי בין אלקרס ליריבו המר, יאניק סינר (2). השניים, שנחשבים לכוכבים הגדולים הבאים של הענף, נפגשו בשש גמרים בסבב ה-ATP בשנת 2025 וסיפקו חווית טניס עוצרת נשימה. בשנה שעברה, הם אף נפגשו בשלושה גמרים רצופים של גראנד סלאם – אלקרס ניצח ברולאן גארוס ובארה"ב הפתוחה, ואילו סינר זכה בווימבלדון ובגמר ה-ATP בסוף נובמבר. רבים ציפו לראות אותם מתמודדים גם בגמר אוסטרליה הפתוחה האחרון, אך נובאק ג'וקוביץ' קלקל את החגיגה כשהדיח את סינר בחצי הגמר. עם זאת, טורניר דובאי מספק להם הזדמנות נוספת להיפגש, וזאת שוב, רק בגמר, שכן הם נמצאים בצדדים נפרדים של ההגרלה. אלקרס הודה כי נוכחותו של סינר בטורניר מהווה עבורו מוטיבציה עצומה: "ובכן, בסופו של דבר, אני חושב שתמיד טוב שיאניק נמצא בהגרלה. אתה תמיד רוצה לשמור על קצב. אני מקווה שנוכל להגיע לגמר". הספרדי הוסיף והדגיש את חשיבות הרגעים הללו: "אני חושב שאלה הרגעים שאתה עובד בשבילם, להגיע לשלבים האחרונים, לא משנה מי היריב. אבל ברור, אני לא הולך לשקר, כשיאניק בהגרלה, אתה מרגיש שזה הרבה יותר סביר שאגיע לשלבים האחרונים. זה מדרבן אותי לשחק במיטבי, זה מדרבן אותי לקחת כל יום בנפרד ולנסות לראות את השם שלי בגמר הזה". המאזן הפנימי הכולל בין השניים עומד כיום על 6:10 לטובת אלקרס, והמפגש הפוטנציאלי בדובאי יכול לשנות מעט את יחסי הכוחות, במיוחד בכל הקשור לקרב על המקום הראשון בעולם, שכן סינר יכול לצמצם את הפער מאלקרס עם הישג משמעותי.

הדרך לגמר הגדול

הניצחון של אלקרס על רינדרקנך היה צעד ראשון והכרחי בדרכו לעבר גמר חלומי בדובאי. הטורניר, הנחשב לאחד מהחשובים בסבב ה-ATP 500, מספק נקודות דירוג יקרות וכסף פרסים משמעותי, והשפעותיו על הדירוג העולמי ניכרות. אלקרס ימשיך כעת את דרכו בטורניר, כשהוא מודע לציפיות העצומות ממנו ולעובדה שכל משחק הוא צעד נוסף לקראת ההתנגשות המיוחלת מול סינר. עולם הטניס כולו מחכה לראות האם שני הענקים הצעירים יצליחו לסלול את דרכם אל הגמר, ולספק בפעם נוספת פרק בלתי נשכח ביריבות ההולכת וגדלה שלהם.