בעמק רותחים, הפועל: מכבדים את גלבוע/גליל

בהפועל העמק התעוררו הבוקר לכעס גדול על הפועל תל אביב, בעקבות כך שלקבוצה נודע, לטענתה, כי האדומים מתל אביב פנו לגארד הקבוצה, קיילר אדוארדס, למרות שהוא כמובן תחת חוזה בעמק.

חשוב לציין כי בקבוצה כועסים רק על הפועל וכלל לא על השחקן, שמצידו לא ביצע שום צעד אקטיבי כדי לבקש לעזוב. אדוארדס מוערך ואהוב מאוד על ידי חבריו לקבוצה, צוות האימון וכמובן הנהלת המועדון.

המועדון הודיע: “מצבה העגום של הפועל תל אביב הוא תולדה של חטא יוהרה והשמדת ערך מתמשכת של הכשרונות הישראלים שלה ושל החיבור לקהל אוהדיה המסור. נסיונות בריוניים לפנות לשחקן של קבוצה יריבה תחת חוזה במהלך העונה לא יסייעו לה. קיילר אדוארדס שחקן מוערך ומשמעותי בקבוצה והפועל העמק לא תשחרר אותו".

בהפועל ת”א לא נשארו חייבים ועקצו את העמק: “אנחנו מכבדים את גלבוע/גליל, ומאחלים לה בהצלחה”.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

המספרים של אדוארדס

אדוארדס, שהצטיין בחצי גמר הגביע ביום שני, בהפסד לבני הרצליה וקלע 28 נקודות, מוביל העונה את קלעי העמק עם ממוצעים של 19.2 נקודות, 3.6 ריבאונדים, 3.3 אסיסטים, 2.1 חטיפות ומדד של 19.2.