דרמה בדובאי: באדוסה פרשה בדמעות ותקפה בחריפות

הטניס העולמי ידע לא מעט רגעים דרמטיים על המגרשים הקשים של דובאי לאורך השנים, אך נדמה שהערב (שני) קיבלנו הצצה כואבת במיוחד לצד האפל של הספורט הלבן. מה שהתחיל כקרב מרתק בסיבוב השני של אליפות דובאי היוקרתית (WTA 1000) בין שתי ענקיות, הסתיים במפח נפש ספורטיבי, דמעות, ובעיקר – במתקפה חסרת תקדים ברשתות החברתיות שגררה תגובה חריפה מצד אחת הטניסאיות האהובות בסבב.

פתיחה מוחצת, סיום כואב

פאולה בדוסה חוגגת ניצחון במשחק. (רויטרס)

המשחק המרכזי הפגיש את פאולה באדוסה (לשעבר ה-2 בעולם) מול המדורגת שביעית בטורניר, אלינה סביטולינה. הפתיחה הייתה כולה של הספרדיה. באדוסה עלתה למשטח בנחישות שיא, הציגה טניס אגרסיבי וחד, ושברה את ההגשות של האוקראינית כבר בפתיחה בדרך ליתרון מבטיח של 1:4 במערכה הראשונה. הקהל בדובאי כבר הריח הפתעה, כשהספרדיה נראתה כמי שחזרה לימיה הגדולים עם ווינרים עוצמתיים מהקו האחורי.

אלא שאז, כמו בסיוט שחוזר על עצמו שוב ושוב בקריירה של באדוסה, הגוף בגד בה. הספרדיה החלה לחוש אי נוחות ניכרת ברגל, תנועתה הוגבלה באופן מיידי, והמומנטום התהפך ב-180 מעלות. סביטולינה, מנוסה וקרת רוח, זיהתה את המצוקה של יריבתה וניצלה זאת עד תום. האוקראינית זכתה בחמישה משחקונים רצופים, הפכה את הקערה וסגרה את המערכה הראשונה עם 6:4 לזכותה. בסיום המערכה, לאחר התייעצות קצרה עם הספסל שלה וטיפול רפואי שלא הועיל, באדוסה ניגשה לשופטת הכיסא והודיעה בדמעות על פרישה מהמשחק.

"חוסר כבוד למשחק"? התגובה הזועמת

הפרישה הזו לא הייתה סתם עוד הפסד טכני. עבור באדוסה, מדובר בפרישה (או Walkover) מספר 38 בקריירה – נתון בלתי נתפס שכולל גם טורנירי צ'לנג'ר ו-ITF. מאז פתיחת עונת 2024, זוהי הפעם התשיעית שהספרדיה נאלצת לסיים משחק לפני הזמן החוקי. הנתון העגום הזה הצית גל של ביקורת ברשתות החברתיות, כאשר אחד הגולשים ב-X (לשעבר טוויטר) חצה את הגבול וכתב לה: "פאולה באדוסה כל כך לא מכבדת את המשחק, את פשוט לא יכולה לפרוש מכל טורניר".

אלינה סביטולינה מתחרה במגרש. (רויטרס)

באדוסה, שלרוב שומרת על איפוק, החליטה הפעם לשבור שתיקה. בפוסט ארוך, כואב וחשוף, היא ענתה למבקרים וסיפקה הצצה נדירה להתמודדות המנטלית והפיזית של ספורטאית צמרת הסובלת מפציעה כרונית. "אין לכם שום מושג איך זה לחיות עם פציעה כרונית ובכל זאת לבחור להמשיך", כתבה הספרדיה בדם ליבה. "להתעורר כל יום בלי לדעת איך הגוף שלך יגיב, לחפש פתרונות ולהילחם על משהו שאתה אוהב ונותן לו את הכל, גם כשזה כל כך קשה".

המאבק על הנרטיב

הטניסאית המשיכה ותיארה את הסבל היומיומי שהיא עוברת מאחורי הקלעים, רחוק מאור הזרקורים: "תאמינו לי, אני הראשונה שסובלת מהכאב ויש לי סיוטים אינסופיים בניסיון למצוא פתרונות בכל יום מחדש. אבל עבורי, אחרי הכל, לעלות על מגרש טניס שווה את הכל בכל פעם מחדש. אז אני אמשיך לנסות. כי הכל עניין של לנסות וזה לא ישתנה. אני תמיד אנסה עוד פעם אחת".

באדוסה, שסבלה מפציעת גב שאיימה לסיים את הקריירה שלה ב-2023 והידרדרה עד למקום ה-70 בעולם לפני שעשתה קאמבק מרשים ב-2024 (כולל זכייה בתואר "הקאמבק של השנה" וחזרה לטופ 12), הבהירה שהיא לא מתכוונת לוותר. את הפוסט היא חתמה במסר חד למבקרים: "אני עושה את זה בשביל התשוקה שלי ובשביל עצמי. אם יש אפילו סיכוי של אחוז אחד להמשיך, אני אקח אותו. ככה אני רואה ומבינה את החיים. אם אתם לא אוהבים את זה, אתם לא חייבים לעקוב אחריי. אני מצטערת להודיע לכם שאני לא פורשת, אז אתם תמשיכו לראות אותי עוד קצת. בפעם הבאה – פשוט תחליפו ערוץ".

ילנה ריבאקינה מכה בכדור (רויטרס)

בעוד באדוסה תנסה שוב לאסוף את השברים ולמצוא פתרון רפואי שיאפשר לה לחזור למגרשים, אלינה סביטולינה ממשיכה לשלב הבא בטורניר היוקרתי, כשהיא נהנית מיום מנוחה בלתי צפוי אך משאירה מאחוריה יריבה שבורה פיזית, אך כנראה חזקה מאוד מנטלית.