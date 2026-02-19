הפיתרון לבעיית האנרגיה? זהו קסלר אדוארדס

בהפועל תל אביב קיבלו החלטה להמשיך עם דימיטריס איטודיס ולתת לו את הקרדיט גם לקראת הישורת האחרונה של העונה. במועדון מבינים שלא הכל תלוי על הקווים, הסגל זקוק לרענון, לאנרגיה, לאתלטיות. חיזוק אחד כבר נחת: קסלר אדוארדס. השם שלו נחשף לראשונה כאן ב-ONE, וכעת הוא הפך לרכש לרשמי וינסה להזרים דם חדש לאדומים.

הבייסיק – ומה שמאחוריו

אדוארדס הוא פורוורד אמריקאי בן 25, 2.03 מ’ של אורך, מוטת ידיים ונוכחות. עד היום הקריירה שלו הייתה אמריקאית לחלוטין, מכללת פפרדייל, ג’י ליג, NBA, ועכשיו הוא עושה קפיצה ראשונה מחוץ לגבולות ארה״ב. לא סתם לאירופה, אלא ישר להפועל תל אביב, ישר ללחץ, ישר לבמה של היורוליג.

הוא נבחר במקום ה-44 בדראפט 2021, ומאז הספיק לרשום 178 הופעות בליגה הטובה בעולם. הוא לבש את המדים של דאלאס, ברוקלין וסקרמנטו, כשבמקביל צבר לא מעט דקות בליגת הפיתוח. התחנה האחרונה שלו הייתה קבוצת הפיתוח של דנבר נאגטס.

קסלר אדוארדס (רויטרס)

יש לו גם שמונה הופעות בפלייאוף ה-NBA, לא דבר של מה בכך לשחקן שנע בין ספסל לרוטציה. הממוצעים שלו? 12.7 דקות לערב, 3.6 נקודות ו-2.2 ריבאונדים. עונת השיא הגיעה ב-2021/22 בברוקלין, אז קיבל כ-20 דקות למשחק וקלע כשש נקודות בממוצע. לא מספרים שמקפיצים כותרות, אבל כן כאלה שמעידים על שחקן שיודע לתפקד כשנותנים לו תפקיד ברור.

מה הוא מביא לפרקט?

כאן זה כבר נהיה מעניין. אדוארדס נבחר בדראפט קודם כל בזכות ההגנה שלו. הוא ארוך, ורסטילי, נוח בחילופים, מסוגל לשמור רכזים עד גבוהים. שחקן שמאמנים אוהבים כי הוא מאפשר גמישות טקטית, חילופים אוטומטיים, לחץ על הכדור, סגירה לריבאונד.

קסלר אדוארדס (רויטרס)

מעבר לזה, הוא נכנס להגדרה שכל קבוצה אירופית מחפשת: Three & D. כלומר גם שומר, וגם מעניש מהשלוש. בשתי העונות האחרונות שלו ב-NBA הוא עמד על כ-39% מעבר לקשת. לא סקורר מוביל, אבל כזה שידע לתפור את הזריקות הפנויות שההגנה תיתן. והגנה? זו החותמת. בקולג’ הוא רשם 127 חסימות, נתון שממחיש את הטיימינג, האורך והחוש שלו לכדור. הוא לא רק “עומד במקום”, אלא שחקן שמייצר פעולות.

מי אתה, קסלר?

בראיון ל-ESPN סיפר על עצמו: “ההתפתחות שלי נובעת מביטחון. הרמה והכישרון כבר היו שם, אבל המיינדסט הוא מה שעבדתי עליו. השתפרתי לאט לאט והמשכתי להאמין בעצמי, וזה עשה את ההבדל”.

השחקן האהוב עליו הוא אנתוני דייויס, לא מפתיע בהתחשב באהבה שלו להגנה ואורך. הספר האהוב עליו הוא פרסי ג'קסון וגנב הברק, והסרט המועדף הוא ‘קריד’, סיפור על מתאגרף שמנסה להוכיח את עצמו בזירה הגדולה בכיכובו של מייקל בי ג’ורדן.

אנתוני דייויס (רויטרס)

אולי זו גם המטאפורה כאן. אדוארדס לא מגיע ככוכב נוצץ, אלא כלוחם שמחפש את הבמה שלו. הפועל תל אביב הנחיתה דמות מסקרנת, אתלטית ורעבה, שיכולה להיות בורג משמעותי במאבק של האדומים בחלק האחרון של עונת היורוליג.