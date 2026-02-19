רשמית: קסלר אדוארדס חתם בהפועל תל אביב

בהפועל תל אביב ערים לגודל המשבר שיש במועדון ואמנם החליטו לבינתיים שלא לזעזע על הקווים, אלא להביא שחקנים לקראת הישורת השנייה של העונה. השם הראשון חתם באופן רשמי היום, כאשר מחזיקת היורוקאפ הכריזה על החתמתו של קסלר אדוארדס, שעל מועמדותו נחשף לראשונה כאן ב-ONE.

הפורוורד (25, 2.03) מגיע מליגת הפיתוח של ה-NBA וקבוצתו האחרונה לפני ההצטרפות לאדומים היא קבוצת הג’י ליג של דנבר נאגטס. בכללי, יש לו גם 178 הופעות בליגה הטובה בעולם, כשהוא רשם אותן במדי ברוקלין נטס, סקרמנטו קינגס ודאלאס מאברקיס.

ב-178 המשחקים הללו אדוארדס שיחק ממוצע של 12.7 דקות למפגש, ובדקות הללו הוא רשם 3.6 נקודות ו-2.2 ריבאונדים להתמודדות. עונת השיא שלו ב-NBA הייתה ב-2021/22 אצל ברוקלין, שם הוא רשם ממוצע של כ-20 דקות למשחק וקלע כמעט שש נקודות לערב.

עופר ינאי (חגי מיכאלי)

מאמן הקבוצה, דימיטריס איטודיס: “קסלר מצטרף אלינו כדי להוסיף גודל ואתלטיות. הוא יכול לשחק בעמדות 3 ו-4, ואנחנו מצפים לראות את ההשתלבות שלו בקבוצה וההסתגלות שלו לסגנון המשחק שלנו. שוחחנו איתו ואנחנו מצפים שיביא איתו את ההתלהבות שלו, האינטנסיביות בהגנה והנוכחות האתלטית שלו למגרש. בהתקפה היכולת שלו לרווח את המשחק ולקלוע לשלוש תעזור לקבוצה.

אנחנו שמחים לקבל אותו למשפחת הפועל”.

המנהל המקצועי, ג’ורג’ חינאס: “קסלר הוא שחקן שיכול לעזור לנו בעמדות הפורוורד. הוא משחק עם אנרגיה ומביא איתו אתלטיות. הוא מסוגל לקלוע באחוזים טובים. הוורסטיליות שלו מעניקה לנו אפשרויות נוספות הן בהתקפה והן בהגנה. אנחנו שמחים לקבל אותו למשפחת הפועל תל אביב”.

דימיטריס איטודיס (חגי מיכאלי)

יגיע לראשונה לאירופה, לא ישחק בליגה

לפורוורד האמריקאי, שלראשונה יעזוב את מולדתו ויעבור לשחק ביבשת אחרת, ישירות ביורוליג, יש גם שמונה הופעות בפלייאוף של ה-NBA. שש מההופעות הללו הוא רשם אצל הקינגס, כשהשתיים הנוספות היו אצל ברוקלין. הוא נבחר בדראפט של 2021 במקום ה-44 על ידי הנטס, והיה במכללת פפרדיין.

נזכיר דבר חשוב, קסלר אדוארדס לא יכול יהיה לשחק בליגת ווינר סל, אלא רק ביורוליג עם הפועל תל אביב בעונה הזו. בארץ מותר לרשום עשרה זרים בעונה אחת, והאדומים כבר “בזבזו את כל התחמושת” ועשו זאת, כשהם אפילו לא רשמו את ברונו קבוקלו ועדיין הגיעו לרף.