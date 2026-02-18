מה היחס להפתעה של בודה גלימט נגד אינטר?

ליגת האלופות חזרה אלינו לטובה כבר אתמול, וגם היום יש לנו משחקים נהדרים לצפייה. קרבאח תארח את ניוקאסל במשחק המוקדם בשעה 19:45, אתלטיקו מדריד וקלאב ברוז’ ייפגשו במשחק מרתק בשעה 22:00, בעוד אינטר יוצאת לנורבגיה להתמודד נגד בודה גלימט ב-22:00 גם כן.

אינטר מגיעה כפייבורטית למפגש מול בודה גלימט עם יחס של פי 1.60 לניצחון, מי שמאמין בהפתעה של הביתיים ירוויח פי 4.25 במידה וזה יקרה, בעוד שוויון זוכה ליחס של פי 4.

אתלטיקו מדריד יוצאת לבלגיה לפגוש את קלאב ברוז’ והיא כמובן הפייבוריטית במשחק עם יחס של פי 1.85, מי שמאמין בניצחון ביתי ירוויח פי 3.55 במידה וזה יקרה, ותוצאת תיקו זוכה ליחס של פי 3.45.

אנטואן גריזמן, יחגוג גם מול ברוז'? (IMAGO)

במשחק המוקדם, ניוקאסל פייבוריטית למרות משחק החוץ עם יחס של פי 1.35, מי שחושב שקרבאח תגבור על האנגלים יזכה ליחס של 6.40 במידה וזה יקרה, בעוד שוויון במשחק זוכה ליחס של 4.60.