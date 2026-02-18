ניסנוב: בתקופתי בהפועל ת"א היו כפויי טובה

הפועל ת”א חווה עונה מצוינת שמחזירה אותה לצמרת הכדורגל הישראלי. האדומים נמצאים בתקופה נהדרת עם רצף של חמישה ניצחונות והם במקום השלישי עם יתרון נקודה על פני מכבי ת”א, וכל זה קורה תחת הבעלים אדמונד ספרא. מי שדיבר על העונה של הפועל ת”א הוא הבעלים שלה לשעבר, איציק ניסנוב, בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה בלי הפועל ת”א?

”נהנה להיות אוהד”.

איך אתה מתרשם מהקבוצה של העונה?

”אני חושב שעושים שם עבודה מאוד מאוד טובה. זה מתחיל בשדרה הניהולית ואחר כך בשדרה המקצועית. הביאו הרבה שחקנים מוכחים, להפועל ת”א יש עתיד מאוד ורוד”.

אתה מרוצה ממה שקורה?

”מאוד מאוד. שם המשחק זה כסף, ויש בהפועל ת”א שזה מה שהיא הייתה צריכה. כולנו מחזיקים אצבעות שיהיו שנים יפות להפועל”.

שחקני הפועל תל אביב חוגגים (ראובן שוורץ)

אתה כבעלים סבלת מהקהל.

”המטרה הייתה להחזיק את הפועל עד שיבוא בעלים כמו ספרא”.

עשית טעות שהעברת למינצברג אז?

”יכול להיות שאם זה לא היה מגיע למינצברג אז זה לא היה מגיע לספרא. בסופו של דבר אני חושב שהפועל ת”א נמצאת במקום טוב”.

“העונה מוקדם לדבר על אליפות”

אתה חושב שהם יכולים להיאבק על האליפות?

”אני בטוח שהיא תיאבק, אבל לא העונה, אני חושב שזה מוקדם מדי. יש שם צעירים וזרים מאוד מוכשרים, אבל אני לא חשוב שזה יקרה העונה. גם שגולדהאר בא למכבי הוא לא לקח אחרי שנה, אז גם בהפועל ת”א זה ייקח ככה. הקהל מאוד מחובר לקבוצה, אני הייתי ביום שיש האחרון, זה לא קהל שהיה רגיל לבוא להפועל ת”א. אני חושב שהם קצת רחוקים מהצמרת, אבל אם יצליחו להשיג מקום באירופה זה יהיה מטורף”.

שאתה פוגש אוהדים מה הם אומרים לך?

”סך הכל בסדר. הקבוצה הייתה לפני פירוק ואנחנו באנו כדי להחזיק את הפועל ת”א בחיים. היינו מודעים שלא נוכל להשקיע כספים כמו הבעלים של הקבוצות האחרות, ולקח הרבה מאוד שנים עד שבא מישהו”.

אתה חושב שהרבה אנשי עסקים רוצים להיכנס היום לכדורגל הישראלי?

”בכדורגל של היום, בטח בכסף שנכנס אם אתה מגיע לליגה האירופית, אני רואה קבוצות כמו מכבי ת”א ומכבי חיפה, אני לא חושב שהבעלים שלהם מביא כסף מהבית. ההכנסות שיש לך מהקהל וכל מה שמסביב, ואם אתה מגיע לאירופה אז יש הכנסות של מעל 100 מיליון שקל. להגיע לשם צריך להשקיע כמה שנים לא מעט כסף, ולשם אני חושב שספרא מכוון. הקבוצה תוכל להיות חברה קבועה במפעלים האירופיים”.

אדמונד ספרא ומיץ' גולדהאר (רועי כפיר וראובן שוורץ)

אתה יודע איך זה הצלחה, הקהל מגיע לכל משחק ואתה מוכר עוד כרטיסים.

”לפי מה שאני יודע הפועל ת”א עם בערך 20,000 מנויים. הפועל ת”א קבוצה עם הרבה מאוד קהל ומועדון עוצמתי שצריך להיות במקום הזה”.

אתה ניסית לקנות את הפועל ר”ג בזמנו וזה לא צלח.

”זה לא בדיוק היה ככה. הייתי בכמה פגישות”.

ומה עם הרצליה? אתה מעורב שם היום?

”לא אני לא מעורב, האהבה שלי היא להפועל ת”א”.

“להיות בעלים אז זה מאוד כפויי טובה”

זאת אומרת שאתה לא רוצה לחזור כבעלים לכדורגל? סיימת?

”כן, להיות בעלים כמו שאנחנו היינו אז זה מאוד כפויי טובה, זה לא כל כך כיף גדול”.

בדיעבד היית חוזר על אותו דבר?

”אם הקבוצה הייתה באותו מצב שהיא הייתה, שאף אחד לא רצה לקחת אותה, אז כן. הרבה יותר כיף להיות אוהד”.

בתקופתך היה בהפועל ת”א ילד צעיר בשם נבות רטנר שהיום נמצא במכבי חיפה, איך אתה ראית את הדבר הזה?

”זה לא היה בתקופתי שמכרו אותו. גם כשאני הייתי בהפועל הוא היה עוד ילד קטן ואני הייתי בא ורואה משחקים של הנוער והנערים, בוקסנבויים אז אמר לי שזה אחד הילדים הכי מוכשרים שגדלו בהפועל ת”א. אני דיי נדהמתי שבתקופה שמינצברג היה מכרו אותו למכבי חיפה ב-30,000 שקלים. זה לא גיל שהיו צריכים למכור אותו. ממה שאני יודע יש להם 20% ממכירה עתידית, אבל זה שטויות, עד שגדל לך שחקן כזה. גם כשהוא היה בהפועל ת”א היה דיברו עליו שהוא יגיע מאוד רחוק”.

נבות רטנר (עמרי שטיין)

אז איך שחררו אותו?

”אין לי מושג, זה מחדל גדול”.

האם שינו זוארץ צריך להיות יו”ר ההתאחדות?

”אתה לא שואל את הבן אדם הנכון כי שינו הוא חבר, ואני חושב שהוא עושה עבודה מאוד טובה”.

אני יודע שאתה אוהב לגדל צעירים, מה אתה חשוב על מספר הזרים בכדורגל הישראלי?

”אני חושב שכרגע ה-7 זרים שיכולים לשחק זה עונה על כל הצרכים של כולם. אתה לא יכול שיהיו פחות זרים. הכדורגל רוצה להתקדם באירופה ואתה בא לשחק מול קבוצות שאין להם הגבלת זרים. זה עושה שכל עם כולם”.