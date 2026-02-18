הפועל ירושלים מובילה, מכבי יבנה בהתרסקות

כלל משחקי המחזור ה-19 בליגה הלאומית לנוער במחוז דרום מאחורינו. המוליכה, הפועל ירושלים, לא התקשתה מול מכבי באר שבע, שנמצאת לה מתחת לקו האדום, כשניצחה אותה 0:3. הפועל הוד השרון רשמה 1:3 על הפועל כפר שלם והפועל רמת גן ניצחה באותה התוצאה את שמשון תל אביב. מכבי יבנה, מהמקום האחרון, עם ניר אבגי על הקווים, הפסידה 2:1 לסקציה נס ציונה.

הפועל ירושלים – מכבי באר שבע 0:3

ניצחון 15 העונה לחבר’ה של אמיר סופר, מה שמשאיר את הפער מהשנייה בטבלה, הפועל הוד השרון, על 10 נקודות. כל שלושת השערים נפלו במחצית הראשונה. לבאר שבע, שנמצאת מתחת לקו האדום, וספגה את הפסדה ה-10 העונה, לא היה הרבה מה למכור. מוחמד דיאב, ישראל דאפאאה ונתנאל שפראו סגרו עניין ב-43 דקות משחק.

הפועל כפר שלם – הפועל הוד השרון 3:1

משחק מלא אמוציות בספורטק דרום בתל אביב, הביא עמו ניצחון 11 במספר להוד השרון, שלא מוותרת על המקום השני, המוביל בתום העונה לפלייאוף העליון. ניב ברוש הוציא כרטיסים אדומים לאופיר אביב (הוד השרון) וסוואליו קראמוקו (כפר שלם) כבר במחצית הראשונה להתמודדות. עומרי ספיר, תום פביאן ומוסא יאיו הבקיעו להוד השרון, אור לוי צימק את התוצאה ל-3:1.

הפועל רמת גן (באדיבות המועדון)

שמשון תל אביב – הפועל רמת גן 3:1

אם לא די בעלייתה של הפועל רמת גן לשלב רבע גמר גביע המדינה לנוער (הקבוצה היחידה מבין העולות מהליגה השנייה), הרי שהאורדונים מככבים גם בליגה, כשנקודה מפרידה בינם לבין המקום השני. שחקניו של אורן רותם השיגו ניצחון ליגה 11 העונה, משערים של אולי ברגמן, גבריאל פדלון ונועם אמיר. שער השוויון של עמית נמני החזיק 81 דקות משחק.

מכבי יבנה – סקציה נס ציונה 2:1

גם עם בואו של מאמן הנוער החדש-ישן של מכבי יבנה, ניר אבגי, הקבוצה לא הצליחה לעשות משהו מול סקציה נס ציונה. ליבנה ניצחון בודד מתחילת העונה, שתי תוצאות תיקו לצד 15 הפסדים (הנתון הגרוע בליגה) לצד 43 שערי חובה. עידן בקייב ואלון פרידמן הבקיעו לנס ציונה, דניאל משה הישווה זמנית ליבנה, שנשארת אחרונה עם חמש נקודות בלבד.

הנוער של סקציה נס ציונה (באדיבות המועדון)

הפועל הרצליה – גדנ”ע תל אביב 0:2

ניצחון שלישי ברציפות להפועל הרצליה. במועדון יכולים להתגאות מהשינוי שחל בקבוצת הנוער, שאף ממנה עלו שחקנים לגביע האזורים (בוגרים), בניצחון 1:4 על מ.כ ירושלים. הרצליה במרחק שלוש נקודות בלבד מהמקום הרביעי בטבלה. גדנ”ע, שהפסידה בפעם השביעית העונה, שלוש נקודות בלבד מהמקום ה-13. רועי שקלים התכבד בצמד והביא את הניצחון להרצליה.

הפועל מרמורק – מ.ס כפר קאסם 2:2

רונן הלל, השופט הראשי בהתמודדות, החליט להוסיף למשחק תוספת זמן ארוכה, כשעד לדקה ה-99 הפועל מרמורק הוליכה 0:1, משערו של יאן משקוב. בדקה ה-99 ליאב גהן קבע 0:2 למרמורק, אלא שבדקות 104 ו-106, כריסטופר איקנה איגוי, הזר הניגרי של כפר קאסם, התכבד בצמד שערים (ראשונים העונה) וקבע 2:2 דרמטי, על הבאזר. כפר קאסם שלוש נקודות מעל הקו האדום.

הנוער של הפועל הרצליה ( (באדיבות המועדון)

בית”ר נורדיה ירושלים – מכבי יפו 2:0

ניצחון חמישי העונה ליפו, שמעלה אותה בנקודה מעל נורדיה ירושלים, יריבתה להתמודדות. הפער בינה לבין מקום שמוריד אותך לליגה הארצית לנוער: חמש נקודות בלבד. שחקניו של אוראל אדיב רצו יותר וחזרו הביתה עם מלוא הנקודות בכיס, בזכות שערים של אמיר שנפלד ואשאגרה אצ’נפה, שנפלו להם אחרי הדקה ה-50 בהתמודדות.