"אני רואה את הכדורגל הישראלי טס קדימה"

דולב חזיזה, אליאל פרץ, רן בן שמעון, רן קוז’וק, עומר פרץ, אלמוג כהן, בירם כיאל ואחרים הגיעו היום (רביעי) לכנס השני לאנליטיקה וטכנולוגיה של ההתאחדות לכדורגל. אדם דייויד, מנהל מחלקת טכנולוגיה ואנליטיקה בהתאחדות, דיבר על הכנס בתוכנית "שיחת היום" ב-ONE.

איך אנחנו כמדינה שמובילה בהייטק אבל אין לה מספיק פיתוחים בספורט?

”יש הרבה דברים שמשתמשים בחו”ל שהם פיתוחים ישראלים”.

כמו?

”Redwood או Easy Coach שזו תוכנת ניהול, יש לא מעט”.

אדם דייויד (רדאד ג'בארה)

מה המסקנה שלך מהיום הארוך עם כל הפאנלים?

”הדבר הכי מרגש הוא שנמכרו 550 כרטיסים לאנשים שמשקיעים ממיטב כספם וזמנם להעשיר את עצמם בידע לכדורגל. זה שאנחנו לא באירופה ושאין לנו קונפרנסים, פה עד שיש משהו אתה רואה את הרעב של כולם”.

מה החידוש אבל שיוביל את נבחרת ישראל לקפיצת מדרגה?

”זה לא רק נבחרות, זה הרבה תלוי בקבוצות. התפקיד שלי זה לחקור את הכדורגל הישראלי ולהעביר דברים לקבוצות, ואז כשהם ישתפרו שם זה ישפיע על הנבחרת. יש איזשהו מעגל כזה שאנחנו רוצים לעזור לקבוצות והם עוזרים לנו”.

מה ‘הצעקה האחרונה’?

”היום הבאנו פרופסור מדנמרק שהיה שחקן הנבחרת והעוזר הבכיר של קרלו אנצ’לוטי, והמומחיות שלו היא לחבר את הפיזיולוגי ואת הטקטי. היום עסק סביב זה, כדי לתת ניתוח שלם יותר למאמנים. שמענו גם את רן קוז’וק ועומר פרץ כשכל אחד דיבר על העולם שלו. כל האימון והאינטנסיביות הזאת משפרת את השחקן ואת הליגה”.

קרלו אנצ'לוטי (IMAGO)

לא באו בעלים להחתים מאמנים לעונה הבאה?

”בעלי קבוצות לא יודע אם היו, אבל היו פה מאמני קבוצות ומנכ”לים. יינס (מדנמרק) התרשם מאוד, אתם יכולים לראיין אותו”.

אנחנו צריכים לדבר בהישגים.

”הישגים לא באים סתם ככה, צריך לעבוד יום-יום ולדחוף את המשחק קדימה”.

ברק בכר לא הציע לך לחזור למכבי חיפה?

”לא רלוונטי, הייתה לי הצעה מדהימה פה מההתאחדות לכדורגל, להסתכל על הכדורגל יותר מבחינת המאקרו ולהשפיע על הפיתוח. אני ממש רואה את הכדורגל הישראלי טס קדימה”.

אתם עוקבים אחרי שחקנים צעירים, כמה אתם חושבים שהנתונים של נבות רטנר מתפוצצים?

”עוד לפני שהוא כיכב במכבי חיפה הוא היה מעולה בנבחרת”.

נבות רטנר. "עוד לפני מכבי חיפה הוא היה מעולה בנבחרת" (עמרי שטיין)

אתה רואה אותו מזומן לנבחרת הבוגרת?

”אני לא יודע, אני יותר בחלק של פיתוח השחקנים”.

מה היית משנה במבנה הליגות?

”תראה, אנחנו מדינה שמאוד לחוצה ויש לנו דם מאוד חם. לפעמים הרצון יתר בגילאים צעירים לנצח כל משחק ביום שבת קצת מסית אותנו מהמסלול. אנחנו צריכים לזכור שהדבר העיקרי הוא לפתח את השחקן. אם אתה מתייחס לשבוע של ילד כמו בשל בוגרים אז מתי נתאמן? אנחנו רוצים לדחוף את הקבוצות לאמן את השחקנים יותר חזק. אנחנו רואים שהשחקנים מגיעים לנבחרת ופתאום במשחק מול צרפת ה-GPS כפול 2 מהליגה”.