"צריך לדעת להשתמש טוב יותר בטכנולוגיה"

הכנס השני לאנליטיקה וטכנולוגיה של ההתאחדות לכדורגל יצא לדרך הבוקר (רביעי) באוניברסיטת רייכמן שבהרצליה, בהשתתפות אנליסטים, מאמני כדורגל, מנהלים מקצועיים, מאמני כושר, סקאוטים ואנשי מקצוע מכל רחבי הענף, שהגיעו ללמוד על השילוב בין אנליטיקה, טכנולוגיה וכדורגל.

בפתח האירוע נשא דברים יו"ר ההתאחדות, שינו זוארץ, והדגיש את חשיבות התחום בהתפתחות הענף: "שמח שכל כך הרבה אנשי כדורגל ישראלי וספורט ישראלי בכללי, הגיעו לכאן היום על מנת לשתף מהידע שלהם ולהקשיב לידע של אחרים לגבי עולם האנליטיקה והטכנולוגיה בספורט, ועל איך הם עוזרים לנו להיות בשיפור תמידי במקצוע שלנו.

"אנליטיקה היא חלק בלתי נפרד מחיי הכדורגל, הם צריכים לדעת לחיות זה לצד זה ועל הצוות המקצועי לדעת לשלב את שני העולמות. האנליטיסט לרוב יציע הצעות ועניינים שייראו כמו שפה אחרת בשבילי, אבל זה חלק חשוב שאמור לשרת את המאמן הראשי.

שינו זוארץ (שחר גרוס)

"טכנולוגיה היא דבר מופלא ואנחנו לא צריכים לעכב את קצב התקדמותה, אנחנו צריכים לדעת איך להיות משתמשים טובים יותר בטכנולוגיה הזו, ולכנס הזה יש תרומה אדירה. אנחנו צריכים ללמוד מהטכנולוגיה, לדעת איך להשתמש בה על הצד הטוב ביותר, על מנת שהיא תשפר אותנו, ואת הספורט שלנו, כמו שהיא יודעת לעשות".

הכנס אירח אנשי מקצוע ומרצים ששיתפו ידע, מחקרים וניסיון מהשטח, במטרה להמחיש כיצד ניתן לבנות את התמונה המקצועית המדויקת ביותר עבור השחקן והקבוצה באמצעות הכלים הטכנולוגיים הקיימים כיום.

בין הדוברים ואורחי הכנס בלטו שמות בכירים מעולם הכדורגל הישראלי: מאמן נבחרת ישראל, רן בן שמעון, מאמן הפועל באר שבע, רן קוז'וק, מאמן הפועל פתח תקווה, עומר פרץ, מאמן הנוער של מכבי תל אביב, דן רומן, המנהל המקצועי לשעבר של מכבי חיפה, גל אלברמן, המנהל המקצועי של בית"ר ירושלים, אלמוג כהן, אחראי פיתוח הכדורגל במגזר הערבי, בירם כיאל, וכן שחקנים מובילים בכדורגל הישראלי כמו דולב חזיזה ואליאל פרץ.